Ko se još boji Tužilaštva: Negiranje genocida i dalje prisutno u javnom prostoru

Milorad Dodik polaže vijenac tokom zvanične ceremonije u Memorijalnom centru Potočari 2015. Fotografija: Dado Ruvic (Reuters)

Negiranje genocida u Srebrenici nakon donošenja Zakona o zabrani negiranja genocida 2021. godine u određenoj mjeri je smanjilo, ali nije upotpunosti spriječilo njegovo negiranje. I dalje su u javnosti prisutni pojedinci, skupine ali i političari iz Republike Srpske koji negiraju genocid, uz sve veću podršku partnera iz Rusije.

Iako se u toku cijele godine mogu čuti izjave u kojoj se negira genocid u Srebrenici i relativiziraju zločini tokom rata u BIH, to posebno dolazi do izražaja pred godišnjicu obilježavanja genocida u Srebrenici 11. jula. Tokom obilježavanja 28. godišnjice genocida u Srebrenici Tacno.net je pisao o tome kako su mediji u RS-u, kako ne bi išli u suprotnost s Zakonom ali i stavovima zvanične politike u RS-u, tokom prenošenja vijesti o godišnjici genocida, spretno izbjegavali upotrebu termina ‘genocid‘.

I u svojim medijskim istupima predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik u par navrata negirao je genocid, a poznata je i situacija tokom nedavnog sastanka u Konjicu kada je, nakon burne svađe među političarima, Dodik čak i psovao genocid.

“Dodik je došao nervozan. Prvo je govorio Nikšić pa je govorio Konaković, a Dodik ga je već počeo prekidati ne poštujući državu. On je rekao da će ići bez kraja, i da ga ne interesuje plan B, ja sam mu odgovorio na to, on je opsovao. To se smirilo, zatim je govorio Ademović. Dodik ga je prekidao, govorio da je on zatvarao Srbe po Sarajevu, da je bio član AID-a. U jednom momentu Ademović kaže ‘Kako vas nije sramota, bio je genocid u Srebrenici’. Dodik je, izvinjavam se javnosti, rekao ‘Je*em ti genocid u Srebrenici. Ja nisam mogao vjerovati. Bez imalo patetike, u tom momentu mi je kroz glavu prošlo i Srebrenica i Prijedor, i ja sam mu opsovao majku. Nisam mogao emocije savladati. On je sve vrijeme bio jako bezobrazan i morao sam reagovati”, ispričao je ministar odbrane BiH Zukan Helez u intervjuu za FACE televiziju.

„Nije bio genocid u Srebrenici“, govorio je to Milorad Dodik na press konferenciji za novinare početkom ove godine.

Tacno.net pisao je i o gostovanju predsjednika Skupštine RS-a Nenada Stevandića u režimskom mediju Informer u Srbiji gdje je, na dan obilježavanja 28. godišnjice genocida u Srebrenici, u višesatnoj emisiji Informer negirao genocid u Srebrenici, ugostivši mnogobrojne ljude bliske režimu u Srbiji koji su navodili kako se genocid u Srebrenici nije dogodio. Upravo je jedan od gostiju u ovoj emisiji bio i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić koji je relativizirao genocid u Srebrenici.

„No, u svakom slučaju mi smo ljudi koji ne smijemo sebi da dopustimo negiranje tog velikog zločina i ponavljam svi smo pokazali poštovanje. Ali ono što je prevashodno neophodno jeste da jedan zločin zasjeni drugi. Ne može taj zločin da zasjeni sve zločine prema srpskom narodu. Sve ono što je činjeno nama u 163 logora“, govorio je tako Stevandić za genocid u Srebrenici nazivajući ga velikim zločinom.

Iako je Tužilaštvo BiH najavilo da će pratiti objave i javno iznošenje stavova kojim se negira genocid, zločini protiv čovječnosti i ratni zločini u BiH, do danas nije podignuta nijedna optužnica.

Mediji u Rusiji, pored medija u Srbiji, među glavnima su u negiranju genocida, pokazao je to nedavni izvještaj Memorijalnog centra u Srebrenici. No, izgleda da rusko negiranje genocida ne ostaje u sferi medija.

Ruska fondacija „Gorčakov“ bliska režimu Vladimira Putina, a u čijoj upravi sjedi i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov, organizuje u Banja Luci u oktobru konferenciju pod nazivom “Balkanski dijalog” zajedno sa Fakultetom za bezbjednost u Banjaluci. Osim što se nalazi na listi sankcionisanih organizacija u Evropskoj uniji, mediji su ranije pisali kako je upravo ova fondacija među onima koje su održavale konferencije da bi promovisale negiranje genocida u Srebrenici.

View this post on Instagram A post shared by Фонд Горчакова (@gorchakov_fund)

No, ovo je samo još jedan u nizu nedavnih pokušaja ruske diplomatije da nastavi širiti svoj maligni utjecaj na području Bosne i Hercegovine.

Sergej Baburin, ruski desničarski političar bio je u nedavnoj posjeti BiH. Baburin, koji je inače poznat po veličanju Slobodana Miloševića, Milorada Dodika i Vladimira Putina te negiranju činjenica o ratu u Bosni i Hercegovini trebao je čak gostovati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, koje je kasnije otkazano, nakon medijskog pisanja o njegovom gostovanju.

Baburin je trebao govoriti na temu “O pravu naroda na mir u uvjetima krize međunarodnog prava”, a predstavljen je kao profesor s “Instituta za državu i pravo Ruske akademije znanosti”.

Rusija zajedno s susjednom Srbijom nastavlja podržavati historijski revizionizam ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, negiranje ratnih činjenica i genocida u Srebrenici. One su trenutno su i glavni oslonac zvaničnoj politici u Republici Srpskoj koja na sve načine teži da relativizira ratna dešavanja i da negira genocid u Srebrenici.