Mali rječnik Znakova

Čak i nevjerniku i najokorjelijem skeptiku iz mainstream medija – a taj sam – teško je poreći Caviezelove tvrdnje o dobro organiziranoj svjetskoj tajnoj pedofilskoj kabali koja se redovno sastaje na izopačenim obredima u opskurnim mračnim hramovima, gdje se ostarjeli i ocvali “pripadnici elite” i “ugledni građani” seksualno iživljavaju nad našom djecom.

Piše: Boris Dežulović

“Deset godina pokušavao sam uspjeti u Hollywoodu, kad me redatelj me pozvao k sebi u kuću na Beverly Hillsu. Sjedio sam u automobilu i molio krunicu suprugine bake. Kada sam završio, odlučio sam ući, no krunica mi je ostala u ruci. Pozvonio sam na vrata predivne hacijende, i otvorila mi je supruga režisera Terrencea Malicka. Oko vrata je imala Gospin medaljon. Osjetio sam senzaciju u srcu i odlučio joj pokloniti krunicu. Plačući mi je rekla da je ista osoba koja joj je poklonila Gospin medaljon darovala i krunicu koja je pripadala Majci Terezi, ali je krunicu izgubila, pa se baš jutros molila Bogu i Bogorodici da joj pošalje novu!”

Tako je na velikom osmosatnom molitvenom spektaklu “Progledaj srcem” u organizaciji katoličke televizije Laudato govorila glavna zvijezda programa, američki glumac i predani katolik James Jim Caviezel, ispunjenoj zagrebačkoj Areni najpoznatiji kao Isus Krist iz holivudskog catholicbustera “Pasija”. Mladost u velikoj dvorani ganuta je ridala dok je Caviezel pričao o Nebeskim Znakovima koji su mu u životu pokazivali put, od bakine krunice njegove supruge hrvatskih korijena, koja ga je odvela u Međugorje da tamo doživi Prosvjetljenje.

Put Jima Caviezela, ukratko, cijeli je posut Znakovima, a najčudesniji od sviju valjda čudesnih Znakova bio je trenutak kad ga je, taman kad je napunio trideset tri, nazvao Mel Gibson, koji je za ulogu Krista u “Pasiji” tražio glumca koji ima iste Isusove inicijale J. C. i iste Isusove trideset tri godine. “Prije snimanja mislio sam da će mi najteže pasti učenje aramejskog jezika, ali uloga je zapravo bila nevjerojatno fizički zahtjevna. Scenu razapinjanja, na primjer, snimao sam više od pet mjeseci, a na posljednjem snimanju pogodio me grom, pa sam morao na dvije operacije srca”, ispričao je onda Džej Si, i tronuta publika u zagrebačkoj Areni pala je ničice na koljena.

Netko srca slabije ispunjena vjerom u tom bi se trenutku, istina, zapitao nije li i to bio Znak, i nije da ga ne bismo razumjeli. Ništa u životu Jima Caviezela nije bilo slučajno, Božji ga je Znak doveo kod režisera s krunicom iz Međugorja taman kad je njegova žena izgubila svoju – vodili su ga tako Znakovi sve otkako mu je onomad, kad se rodio, otac James dao svoje ime, taman da ga Mel Gibson pronađe kad trideset tri godine kasnije za film o Kristovoj muci bude tražio glumca Isusovih godina i inicijala – a onda ga je na snimanju filma, taman kad su ga razapeli na križ, s neba pogodio grom!

Shvatit ćete zašto je laik poput mene zbunjen: teško da u cijelom rječniku nebeskih Znakova ima očitijeg i prepoznatljivijeg Znaka od groma nebeskog, sve od Knjige izlaska, kad ono “Mojsije diže svoj štap prema nebu, a Jahve zagrmi i pusti tuču i munje po zemlji Egipćana”, pa do Knjige otkrivenja, kad je Jaganjac otvorio Sedmi pečat, anđeo prosuo kadionicu, a s nebesa “udariše gromovi i munje”. Grom je Božja omiljena poštapalica, On “munju drži objema rukama i kazuje joj kamo će zgoditi” (Knjiga o Jobu, 36,32), cijelo Sveto pismo tako “baca munje s daždom” (Jeremija, 10,13), nemilice “trese Gospod munjama, odapinje strijele svoje i razgoni grešnike” (Psalam, 144,6), “gromovi iz oblaka padaju na cilj kao iz nategnuta luka” (Knjiga mudrosti, 5:21), i kad jedan takav dvije hiljade godina kasnije precizno pogodi američkog glumca koji se obliven umjetnom krvlju pred kamerama za lijepe škude krevelji po raspelu, to je odjednom samo plastična slika glumčeve muke i žrtve?

To je, jasno, zato što mi ne znamo čitati Znakove. Nismo tako razumjeli ni kad je propovjednik Džej Si u prepunoj Areni upozorio na “Sotonino djelo – uspostavu Novog Svjetskog Poretka koji će nam pokušati uzeti slobodu”. “Ako se nastavimo povlačiti suočit ćemo se s konačnom odlukom! Novi svjetski poredak dolazi!” govorio je tako prorok Caviezel pred prestravljenom publikom u zagrebačkoj Areni. A on zna što govori, on je jedan od najistaknutijih glasnogovornika QAnona, američke patriotske i kršćanske gerile koja je u proteklih nekoliko godina raskrinkala zavjeru Novog svjetskog poretka, globalnih elita i njihove pedofilske kabale pod zaštitom mainstream medija, koji sve to predstavljaju kao “teoriju zavjere”.

Eto, kad ih već spominjemo, globalna pedofilska kabala i mainstream mediji.

Čak i nevjerniku i najokorjelijem skeptiku iz mainstream medija – a taj sam – teško je poreći Caviezelove tvrdnje o dobro organiziranoj svjetskoj tajnoj pedofilskoj kabali koja se redovno sastaje na izopačenim obredima u opskurnim mračnim hramovima, gdje se ostarjeli i ocvali “pripadnici elite” i “ugledni građani” pod zlokobnim kostimima seksualno iživljavaju nad našom djecom. Teorija zavjere? Ničega teoretskog bogami nije bilo kad je – baš onih dana kad je najavljeno Caviezelovo gostovanje u Zagrebu – raskrinkan jedan takav “ugledni građanin” iz okolice Vukovara, registrirani član zloglasne svjetske organizacije koji se iživljavao nad šestero djece, a jednu od njih, malodobnu djevojčicu A., seksualno zlostavljao punih deset godina, uz svesrdnu pomoć i podršku dobro umreženih “pripadnika elite” koji su ga štitili od policije.

Ničega teoretskog nije tako bilo ni kad je koji tjedan kasnije – a svega par dana pred dolazak osvjedočenog američkog borca protiv svjetske pedofilske kabale! – raskrinkana još jedna grana te kabale u Hrvatskoj, a drugi jedan član iste organizacije, “ugledni građanin” i “pripadnik elite”, profesor filozofije i sam rektor jednog riječkog fakulteta, javno priznao kako se godinama seksualno iživljavao nad trinaestoricom dječaka od šest do trinaest godina. Ničega teoretskog nije bilo ni kad je, pritisnut dokazima, “uglednik” iz samog vrha te “elite” na konferenciji za novinare priznao još pet-šest takvih slučajeva, od uglednih građana do uglednih profesora koji su seksualno napastvovali djecu i studente.

Još uvijek vjerujete mainstream medijima da globalna pedofilska kabala ne postoji? Nedavno je javnost šokirana otkrićem kako su za čak trećinu slučajeva pedofilije u Poljskoj odgovorni pripadnici te dobro umrežene organizacije, dok je istraga u Portugalu pokazala da je od 1950. godine zabilježeno oko pet tisuća maloljetnih žrtava iste pedofilske kabale. A sve je to bila – da me se krivo ne shvati – dječja igra prema Francuskoj, gdje je u istom vremenskom razdoblju ta mračna svjetska organizacija silovala i zlostavljala više od dvjesto tisuća djece, i u kojoj i danas, prema rezultatima istrage, aktivno djeluje tri tisuće dobro organiziranih “uglednika” pedofila.

Ako problema, jasno, uopće ima, jedan je mali takav ispao kad se ispostavilo da su sve ove organizirane pedofilske globalne elite raskrinkali i otkrili upravo – gle Čuda – mainstream mediji. Slučajeve koji su osvjedočenog Kristovog ratnika protiv pedofilske kabale dočekali u Hrvatskoj, recimo, otkrili su Nacional i Novosti. Nije to bilo, međutim, jedino neugodno iznenađenje: svi navedeni poljski, portugalski i francuski pedofili, zajedno sa svojom hrvatskom braćom, pripadaju – gle Čuda – Katoličkoj crkvi.

Onaj “ugledni građanin” iz okolice Vukovara, koji je malodobnu djevojčicu seksualno zlostavljao deset godina, bio je svećenik Zlatko Rajčevac iz Sotina, a zataškavanjem su mu pomagali dobro umreženi “pripadnici elite” na čelu s nadbiskupom đakovačko-osječkim Đurom Hranićem. Onaj pak ugledni i elitni profesor što se godinama seksualno iživljavao nad dječacima bio je ni manje ni više nego bivši rektor riječkog Bogoslovnog fakulteta Milan Špehar, a “uglednik” iz samog vrha “elite” koji je nakon toga priznao još pet-šest takvih slučajeva bio je sam riječki nadbiskup Mate Uzinić.

Dobro organizirana svjetska tajna pedofilska kabala koja se redovno sastaje na izopačenim obredima u opskurnim mračnim hramovima, gdje se ostarjeli i ocvali “pripadnici elite” i “ugledni građani” u zlokobnim kostimima seksualno iživljavaju nad našom djecom? Naravno. Ili, preciznije: organizirana svjetska tajna pedofilska kabala koja usred pedofilske afere u Hrvatskoj organizira vjerski spektakl i zove QAnonovog propovjednika Džej Sija da ustravljenoj djeci govori o Novom svjetskom poretku i pedofilskoj kabali bogatih elita.

“Koji točno dio u gromu i munji precizno poslanoj na križ s dobro osiguranim holivudskim fićfirićem nisu razumjeli?” zbunjeno se onda odozgo pita i Svevideći Gromovnik, ali bit će da je to ipak zato što je u Gospodina vjera u Sebe tanka, pa ne razumije Znakove.

Novosti