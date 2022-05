Milanović će posjetit fojbu u Bazovici kraj Trsta da bi se poklonio žrtvama koje su “ubili” Titovi partizani

Photo: Matija Habljak/PIXSELL

Nedvojbeno je da predsjednik Republike Hrvatske kao državnik, političar i čovjek postaje iz dana u dan osoba koja se ne ponaša normalno! Tu ne mislim na njegove svađe s premijerom Andrejom Plenkovićem i ministrom obrane Mariom Banožićem i predsjednikom Srpskog narodnog vijeća prof. dr. sc. Miloradom Pupovcem kojima nijednog trenutka ne želim biti novinarski odvjetnik.

Međutim, nakon što je nedavno isprovociran glede Bleiburga u dnevniku HTV1 izvalio da su Tito i Hebrang (riječ je o revolucionaru Andriji Hebrangu – op. A.Č.) ubijali ljude o čemu sam isti dan objavio kritički osvrt. Ali, očito da s Milanovićevom nervozom i nepoznavanjem povijesti – posjećuje Tezno i polaže vijenac a ne ide u Kumrovec – na nedavnom svečanosti u Puli kad je grad obilježavao 77. obljetnicu oslobođenja puno je toga izrekao kao da su mu napunili glavu dr. Furio Radin, potpredsjednik hrvatskog Sabora i njegov brat Fabrizio Radin, bivši dogradonačelnik Pule i istarski župan. Obojica su poznati po tomu što su bivšeg lidera postfašista Gianfranca Finija doveli u Pulu 21. rujna 2010., isti dan i mjesec – samo 1920. kad je Mussolini posjetio Pulu i njegovi fašistoni zapalili Radnički dom, demolirali uredništvo lista Il Proletario, čiji je direktor bio Dalmatinac Josip Giuseppe Poduje. Inače, Fini je bio čuven među ultradesničarima i svojim neofašistima jer u svom uredu držao veliku sliku fašističkog vođe Benita Mussolinija!!

Talijanski novinari iskoristili su Milanovićev govor

Novinari iz Italije iskoristili su neke rečenice koje je predsjednik izgovorio za posjete Puli. Tako je na portalu neoiredentističke udruge Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (Nacionalni savez Julijanske krajine i Dalmacije) u Rimu, druge po veličini organizacije izbjeglica iz Istre, Rijeke i Dalmacije u Italiji i svijetu.

Bio sam nanovo zaprepašten opširnim i zbunjujućim tekstom što je objavljen i koliko i kako se piše o Milanoviću. Budući da je tekst prenijet s portala Avanti! (to je naziv bivšeg glasila Socijalističke stranke Italije – op. A.Č.). Članak pod začuđujućem naslovom “I foibe. Milanović priznao zločine u Friuli Venezia Giulia (to je naziv regije sa sjedištem u s Trstu – op. A.Č.)”.

Nema smisla da prepričam članak Allesandra Perellija. Najbolje je citirati dio njegova teksta, a on glasi: “Godina, naime, na prostorima na kojima je nastala drama fojbi i egzodusa istarskih i dalmatinski izbjeglica (što je s izbjeglicama iz Rijeke i otoka? – op. A.Č.), vladala klima građanskog suživota i suradnje između Italije (osobito regije Furlanije i Julijanske krajine) i susjedne Slovenije i Hrvatske (…). Što su Napolitano, Turk i Josipović sudjelovali u označavanju prijateljstva triju država. Sljedećih godina sam Josipović bio je prisutan u svetištu Redipuglia u čast svih poginulih, a nedavno je slovenski šef države Pahor otišao u fojbu u Bazovici čineći još značajniju gestu ovjekovječenu s fotografijom na kojoj rukujući se s Mattarellom, prepoznao pokolje Titovaca (oni ih nazivaju Titini – op. A.Č.) nad talijanskim stanovništvom. No, govor koji je proteklih dana u Puli održao u povodu sedamdeset i sedme obljetnice oslobođenja istarskog grada tvrdeći ‘promjena stanovništva s egzodusom i naseljavanjem tisuće Hrvata (to je lažni podatak jer su naselili i Srbi, Muslimani (sada Bošnjaci i drugi – op. A.Č.), nije određena prirodnim razlogom nego željama da se istjeraju Talijani’.

Pljuje po Titu i partizanima

“Gotovo priznanje etničkog čišćenja koje su dočarale izbjeglice i koje je tih godina predstavljao jasno Titovu volju, do sada nikada nije prepoznato(…). Humanitarna katastrofa, nazvao ju je Milanović, ali to nije ograničeno (…)”.

Previše sam toga citirao, ali to je materijal kojega je dao predsjednik Milanović za posjete Puli i drugim istarskim mjestima. I još jedna novost – ne znam je li im to rekao Milanović – neki talijanski mediji su objavili da će posjetiti bazovičku jamu kraj Trsta. Ako to učini ON JE NEPRIJATELJ HRVATSKOG NARODA! (pod. A.Č.).

Što na sve to reći, jer čitatelji koji nisu upoznati sa povijesnim činjenicama teško da mogu razumjeti nečuveno politikantstvo predsjednika Milanovića i njegovih suradnika?

Predsjednik profašističke Lega Nazionale ideolog i strateg

Prvo, o kom prijateljstvu između Italije i Hrvatske zbori hrvatski predsjednik? Pa nije prošlo dugo godina da su nakon susreta trojice predsjednika – Napolitana, Turka i Josipovića, da je bivši komunist Giorgio Napolitano izjavio da su kod nas “krvoločni Slaveni”! Na koga je to mislio nego na Hrvate i Slovence!! Drugo, javnost mora znati da je ideolog i strateg da trojica predsjednika dođu ispred bazovičke fojbe, polože vijence i poklone se žrtvama. Taj se zove Paolo Sardos Albertini, odvjetnik i političar, dugogodišnji predsjednik neoiredentističko-profašističke organizacije Lega Nazionale (Nacionalna liga) koja postoji više od 130 godina u Trstu i koja je stoljeće radila na talijanizaciji Hrvata i Slovenaca u Trstu, te Hrvata u Istri, Rijeci s otocima i Dalmaciji!! Ta zloglasna organizacija zabranjivala je da se u školama govori hrvatskim i slovenskim jezikom. Potalijančili su stotine tisuća stanovnika u Istri, Rijeci i Dalmaciji, a među njima velik broj intelektualaca – povjesničara, književnika, novinara, sudaca i drugih zanimanja.

Što o tomu znaju predsjednik Milanović i njegovi savjetnici? Gotovo ništa, jer se ljevičar Milanović preko noći pretvorio u desničara! To je nedvojbeno, jer posljednjih desetak dana govori jezikom kojim govore talijanski neoiredentisti i neofašisti. Pa, oni od 1943. do ove godine neprestano kleveću Tita.

Kako, inače, protumačiti da on okrivljuje Tita i partizane, a neka talijanski predsjednik Mattarella, koji je nakon svog kolege Napolitana, također oklevetao partizane da su krvoločni, začepi gubicu. O kome prijateljstvu, osobito u regiji Furlanji i Julijanskoj krajini, govori kad je Trst najveće profašističko “gnijezdo” u Italiji, a do prije deset, petnaest godina neoiredentistička Unione degli Italiani. Libera provinzia Istria in Esilio (Zajednica Istrijana. Slobodna provincija Istra u egzilu) u Trstu imala je članove fašističke zločince i mlade neofašiste, poput Roberta Menije, koji je također u svom uredu u Trstu držao sliku Mussolinija! To je taj Menija, koji je u Trstu držao govore da su Istra, Rijeka i Dalmacija talijanske zemlje i da će jednoga dana ponovno postati! On je u talijanskom parlamentu da prijedlog da se osvoji Zakon o nacionalnom prazniku Dan sjećanja na žrtve fojbi i egzodus 350.000 Talijana, što je 2004. usvojen i svakog 10. veljače (dan kad su na Mirovnoj konferenciji u Parizu izgubili Istru, dio Dalmacije…)

Predsjednici dr.Tuđman i Mesić nisu nasjeli neofašistima

Na kraju da Milanoviću i njegovim savjetnicima kažem da su bili još u “političkim pelenama” kad su predsjednici Scalfaro, Kučan i dr. Tuđman pozvani da dođu u Trst i poklone se talijanskim žrtvama, ali na vrijeme je reagirao tadašnji Slovenko-talijanski i hrvatski odbor za povijest, pa su Kučan i dr. Tuđman odbili suludi prijedlog. To se dogodilo i u vrijeme, predsjednika Stipe Mesića, koji je također odbio “ponudu”. Nažalost, to je prihvatio Ivo Josipović, jer on iako profesor Pravnog fakulteta i politički naivac, kao i njegovi savjetnici, otišao je u Trst, što Milanović hvali, pa je zajedno sa talijanskim i slovenskim predsjednikom otišao i bezglave položio vijenac na spomenik talijanskih žrtava fojbi i egzodusa, a među 350.000 talijanskih izbjeglica oko 150.000 bili su Hrvati, Slovenci, Austrijanci, Židovi, Česi i drugih nacionalnosti, ali to ne piše na spomeniku.

O nedopustivoj gesti Josipovića kritizirao sam u trima medijima u Hrvatskoj, Srbiji (Hrvatska riječ iz Subotice) i Italiji.

Zašto Josipović, a sada Milanović, nisu rekli talijanskom predsjedniku Sergiu Mattarelli da on i slovenski predsjednik Pahor dođu na otok Rab, nekadašnji talijanski fašistički logor za Hrvate, Slovence i Židove ili u neko drugo istarsko selo ili Lipu koju su fašisti, nacisti i četnici zapalili do temelja i poubijali sve stanovništvo koje se zateklo u selu; ubili su starce, žene i djecu!!!

Cossiga: Tito je u Trstu zaslužio spomenik u središtu grada!

Francesco Cossiga (26.07.1928.-17.08.2010.), pravnik, pedagog i političar, član bivše političke stranke Democrazia Cristiana (Kršćanska demokracija), ministar unutarnjih poslova, predsjednik talijanske vlade, predsjednik Senata i predsjednik Republike Italije (1975.-1978.), svojom izjavom o predsjedniku Titu, dao je veliku političku pljusku desničarima i neofašistima, a i desetinama tisuća izbjeglica iz Istre, Rijeke s otocima i Dalmacije. Izjavio je:

– Tršćani bi morali biti zahvalni Titu i partizanima. Tito je u Trstu zaslužio spomenik u središtu grada. (pod. A.Č.).

Predsjednik Cossiga, koji je 1992. jedan od zaslužnih državnika priznanja neovisne i samostalne Republike Hrvatske, a riječi koje je izgovorio o Titu su povijesne jer je znao da su pripadnici NOP-a pod vodstvom komandanta maršala Tita oslobodili Trst. No, neoiredentisti i profašisti, osobito u Trstu, govore i pišu da su partigiani di Tito okupirali taj grad, mučili i ubijali Talijane.

Mogu zamisliti što o toj izjavi, ako mlađe generacije uopće znaju o njoj, kažu tršćanski neoiredentisti i profašisti. Ali signor Cossiga nije samo dao pljuska njima, već bivšem predsjedniku Josipoviću i sadašnjem Milanoviću!!