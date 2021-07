Amila Buturović: Religije se pod hitno moraju odvojiti od politike jer ih to banalizira i pojeftinjuje

U video intervju portala Tacno.net razgovarali smo sa profesoricom. dr. Amilom Buturović redovnom profesoricom historije religije i kulture na odjelu za humanističke nauke na Univerzitetu York u Torontu, sa specijalizacijom u oblasti Islamistike. U Sarajevu je diplomirala na odjelu za Orijentalistiku, a onda magistrirala i doktorirala na Institutu za Islamistiku na McGill univerzitetu u Montrealu.

Njen naučnoistraživački rad pokriva pitanja veze između kulture i religije, mističnih učenja, kulture smrti i prijenosa znanja. Među mnogobrojnim naučnim studijama, prevodima i esejima, autorica je Carved in Stone, Etched in Memory: Death, Tombstones and Commemoration in Bosnian Islam (Ashgate/Routledge, 2016); Stone Speaker: Medieval Tombs, Landscape and Bosnian Identity in the Poetry of Mak Dizdar (Palgrave, 2002), studija koji je preveden na bosansko-hrvatski pod naslovom Kameni govornik (Zagreb, 2018), zatim ko-urednica s Irvinom C. Schickom zbornika Women in the Ottoman Balkans: Gender, Culture, History (I.B. Tauris, 2008), te urednica posebnog izdanja kanadskog književnog lista Descant pod naslovom Bosnia and Herzegovina: Between Loss and Recovery (2013).

Za Tacno.net govori o kulturi sjećanja, novim religijskim pokretima, o tome šta za kanadsko društvo znači otkriće masovnih grobnica djece autohtonih naroda u školama koje je vodila Katolička crkva.