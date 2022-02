Rent-a-Franjo

“Ako već u Hrvatskoj imaju namjeru obilježiti stotu godišnjicu Tuđmanova rođenja, ta bi manifestacija morala imati karakter opomene, a ne proslave. Njen bi se smisao morao svoditi na upozorenje: evo do čega dolazi kada smrknuti fanatik uspije naciji obući luđačku košulju!” izjavio je za naš list pok. Tuđman.

Piše: Viktor Ivančić

Stjepan Tuđman, hrvatskoj javnosti poznat kao sin Franje Tuđmana, čvrsto je odlučio svoga pokojnog oca ispisati iz HDZ-a.

Zbog toga je već sada krenuo u formiranje tzv. Inicijalnog kruga koji će organizirati proslavu stotog Tuđmanova rođendana, 14. svibnja ove godine. U prvoj garnituri su predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, te Antun Mateš, Bosiljko Mišetić, Andrija Hebrang i Željko Olujić, a Stjepan Tuđman, kako kaže za Novi list, namjerava još razgovarati s Ivanom Aralicom, Ivicom Kostovićem i “drugim bliskim suradnicima i prijateljima moga oca”. Penava je preko Facebooka već obznanio da “poziva sve građane, umjetnike, političare, istomišljenike, simpatizere i poštovatelje tuđmanizma kao vrijednosnog sustava na središnje obilježavanje ove obljetnice u Zagrebu 14. svibnja, uz veliku svečanu akademiju, prateće izložbe, koncerte i svetu misu”.

S druge strane, veliku svečanost na kojoj će se demonstrirati odanost “tuđmanizmu kao vrijednosnom sustavu” planira i HDZ, jer je to predsjednik stranke Andrej Plenković najavio još lanjskoga svibnja, prilikom obilježavanja 99. Tuđmanovog rođendana u Velikom Trgovišću. Stjepan Tuđman veli da to, nažalost, ne može zabraniti, no ne krije da inicijativu vladajuće partije smatra degutantnom.

“Mi ne želimo da to bude neka uskostranačka manifestacija”, kaže. “Glavno djelo Franje Tuđmana je Hrvatska, nije HDZ, koji mu je samo poslužio kao instrument za stvaranje samostalne države.” Osim toga: aktualni šef HDZ-a pripada zločinačkoj skupini koja je aktivno radila na detuđmanizaciji stranke i hrvatskoga društva. Osim toga: “Nije Plenković nikakav autentičan tumačitelj i nastavljač Franje Tuđmana, on nema nikakve veze s mojim ocem.” Osim toga: “Licemjerno je da HDZ uopće to organizira.”

Razmjena vatre, treba podsjetiti, počela je još u listopadu prošle godine, kada je Penava na jednoj saborskoj sjednici optužio članove HDZ-a da “ne vode politiku Franje Tuđmana”. Na to je saopćenjem reagirala Zajednica utemeljitelja HDZ-a “Dr. Franjo Tuđman”, poručivši da “Domovinski pokret nije nasljednik Tuđmanove politike, nego nasljednik onih politika koje su Tuđmana dovodile u pitanje i nisu shvaćale bit državne politike”.

U svakom slučaju, 14. svibnja bit će uprizorene najmanje dvije svečane proslave stotoga Tuđmanova rođendana, gdje će “tuđmanizam kao vrijednosni sustav” biti propagiran ne samo u različitim, nego i u međusobno sukobljenim verzijama. Koja je od njih vjerodostojnija, čija je kopija bliža originalu i tko će s više političkog i moralnog poštenja zastupati lik i djelo velikoga nacionalnog vođe, pitali smo – logično – samog slavljenika, pokojnoga Franju Tuđmana.

“Stjepan je oduvijek bio najproblematičniji od moje djece, niti je dobro učio poput Mira, niti je bio poslušan kao Nevenka“, izjavio je za naš list pok. Tuđman. “No ovaj put, na vlastito iznenađenje, moram priznati da je potpuno u pravu.”

Zbog čega? – zanimalo nas je.

“Pa pogledajte što taj Plenković radi! Kako jeftino rasprodaje ugled i nacionalni suverenitet Hrvatske, za koje je hrvatski narod, po mojim uputama, dao neviđene žrtve!” rekao je pok. Tuđman. “Uzmite samo onaj sramni posjet američkom nosaču aviona u splitskoj luci. Molim vas lijepo! Premijer jedne suverene države odlazi se pokloniti nekom oficirčiću, nekom kapetančiću koji je sa stranim ratnim brodom bez pitanja uplovio u hrvatske teritorijalne vode, da bi ga ovaj dočekao kao zadnju kolonijalnu poslugu. Doslovno sam se prevrtao u grobu od tog užasa! A zašto to Plenković čini? Zato da javno demonstrira kako on, kao hrvatski državnik, Amerikancima i Zapadu liže dupe!”

Molimo vas da izraze poput “liže dupe” izostavite iz daljnjeg izlaganja – upozorili smo našeg sugovornika.

“U redu, da pokaže kako ih ljubi u dupe!” prihvatio je primjedbu pok. Tuđman. “Je li to hrvatski državni suverenitet, molim vas lijepo? Je li za takvu samostalnost i neovisnost hrvatski narod krvario u ratu? Je li to nacionalni ponos? Da se puzi pred Washingtonom i Bruxellesom kao što se nekoć puzilo pred Beogradom? Da predsjednik Hrvatske vlade salutira američkom nižem časniku? Sramota!”

Znači, više vam je po volji obilježavanje stotog rođendana u organizaciji Stjepana Tuđmana? – zanimalo nas je.

“Pa sad, i to mi je dosta problematično”, izjavio je ekskluzivno za naš list pok. Tuđman. “Nekako mi je to suviše privatno. Suviše komorno. Nepotrebno intimno. Ljudi bi u svojoj površnosti mogli pomisliti da moja očinska figura ima tek obiteljsku, a ne državnu i općenacionalnu težinu. Razumijete?”

Razumijemo – potvrdili smo kimajući glavom.

“Neću da se, nakon tolikih zasluga kojima sam zadužio ovu zemlju i ovaj narod, moj stoti rođendan slavi kao familijarna žurka”, rekao je pok. Tuđman. “Znate te prizore s polupijanom svojtom, telećim pečenjem, tortom od kestena i praunucima koji jurcaju po stanu i razbijaju porculanske šalice. Želim da me se pamti kao oca hrvatske države, a ne kao roditelja Stjepana Tuđmana, zaboga! Pogotovo što u tog dečka nikada nisam imao povjerenja.”

Što onda, pok. predsjedniče? – pitali smo.

“U izboru između Andreja Plenkovića i Stjepana Tuđmana opredijelio bih se za Zorana Milanovića!” izjavio je za naš list pok. Tuđman. “Ako kod ikoga prepoznajem ostatke ‘tuđmanizma kao vrijednosnog sustava’, onda je to Zoran Milanović. Pogledajte kako zdušno radi na razbijanju Bosne i Hercegovine, ili kako kači državne ordene ratnim zločincima, ili kako mu se svako malo s usana otme kakva šovinistička invektiva na račun Srba i ostalih… Taj se, bogami, ne pentra na nosače aviona da liž… ljubi dupe američkim kaplarima! Duboko me dirnulo kada je predložio da se Markov trg okiti mojim imenom. Da ne kažem kako se njegov privatni politički razvoj kreće po putanji kakvom sam i sam prošao.”

Na kakvu točno putanju mislite? – zanimalo nas je.

“Milanović je, kao što znate, evoluirao od lažnog ljevičara do političara koji udovoljava svim stereotipnim zahtjevima desničarskog populizma”, kazao nam je pok. Tuđman. “Iako u drugačijim okolnostima, takav sam ciklus i ja pregrmio: od pripadnika partizanskog, do pobornika ustaškog pokreta.”

Smatrate li onda da bi iza svečane manifestacije povodom stote obljetnice vašeg rođenja trebao stajati predsjednik Milanović? – zanimalo nas je.

“Pa sad, kad se stvar sagleda iz drugog rakursa, i to mi je problematično”, izjavio je pok. Tuđman. “Jer – što se ustvari želi obilježiti? Koga se to, budimo iskreni, posthumnim rođendanskim slavljem kuje u legendu? Koliko ja sebe poznajem, bio sam mrzovoljni autokrat, kriminalizirao sam opoziciju i novinare, unazadio sam ovu zemlju u svakom pogledu, etnički je očistio, amenovao ratne zločine, potrudio se da nacionalistička mržnja postane način života, a na koncu, preko takozvane privatizacije, omogućio najveću pljačku hrvatskoga naroda u njegovoj povijesti. Je li to vrijedno počasti, pitam ja vas?”

Nije – složili smo se odmahujući glavom.

“Naravno da nije”, rekao je pok. Tuđman. “Ali Hrvati vole obožavati ono čega se normalan svijet stidi. Što osim prezira zavrjeđuje masa koja odabere takvog velikana? I onda još moj lik i djelo friziraju tako temeljito da me cijela politička scena, od desnoga do lijevog ugla, koristi kao prostitutku, da oprostite. Svaka se samoživa budala poziva na mene, svatko si uzima pravo da me koristi kao krunski argument za svoje bijedne političke fantazije i kalkulacije, naročito kad se međusobno kolju, od Penave do Milanovića, od Andreja do Stjepana. Samo, zašto vam ja sve ovo govorim?”

Zato što je to istina, pok. predsjedniče – konstatirali smo.

“Upravo tako”, izjavio je pok. Tuđman. “Ako već u Hrvatskoj imaju namjeru obilježiti stotu godišnjicu moga rođenja – što je nastrano u samoj ideji – ta bi manifestacija morala imati karakter opomene, a ne proslave. Jedini bi se njen smisao morao svoditi na upozorenje: evo do čega dolazi kada smrknuti fanatik uspije naciji navući luđačku košulju! Jednom smo se zajebali, nećemo više! ‘Tuđmanizam kao vrijednosni sustav’, molim vas lijepo, to je naziv trase za najbrži put ka nacionalnoj samodestrukciji! Samo, priznajem da mi nije posve bistro što mi se događa, sam sebi nisam jasan… Zašto vam sve ovo pričam?”

Ako svaka budala može imati svoga Tuđmana – obavijestili smo našeg sugovornika – može ga imati i kolumnist Novosti.

Novosti