Slučaj Jakov

S jedne strane, ta izjava potvrđuje kako je samopromotivni nagon kod aktualne predsjednice toliko snažan da uključuje rafalno pucanje bojevom municijom u vlastite noge, što potpisanog autora dovodi u pomalo nezahvalnu situaciju, jer bi do trenutka kada se ovaj broj Novosti pojavi pred čitateljima razmjeri automasakra mogli biti mnogo veći od povoda njegova teksta.

S druge strane, međutim, usputna i loše tempirana provala iskrenosti raspjevane državnice, koja je odlučila dio svoje porodične intime podijeliti s javnošću – uzmemo li u obzir i reakcije na njen istup – više govori o općoj hrvatskoj hipokriziji nego o privatnim moralnim prilikama obitelji Kitarović.

Nezgodna stvar sa suprugom Jakova Kitarovića je što joj to ne može poslužiti kao olakšavajuća okolnost, zato što ju je politička ambicija odgurala s ruba i dovukla u samo središte toga licemjerja. Tamo, u tome centru, ona figurira kao jedan od kreatora, a ne tek kao konzument najžilavije nacionalne laži: laži o tzv. domovinskom ratu i nepreglednom fundusu njegovih heroja.

‘Moj je suprug dobio ponudu da dobije braniteljski status. On je to odbio’, rekla je Kolinda Grabar-Kitarović u nedjelju u studiju N1 televizije, gdje je trebalo biti upriličeno sučeljavanje predsjedničkih kandidata, ali se dogodio intervju s aktualnom predsjednicom. Novinarka, zbog nepoznatih razloga, nije osjetila potrebu pretresti ponuđenu konstataciju, pa smo istoga jutra ostali uskraćeni za mnoga važna saznanja.

Tko je to Jakovu Kitaroviću nudio braniteljski status, iako ovaj nije sudjelovao u ratu? Zašto Jakov Kitarović ili njegova supruga dotičnoga nisu prijavili nadležnim državnim tijelima, jer je nuđenje braniteljskog statusa nekome tko to ne zaslužuje kriminalno djelo? Zašto predsjednica države smatra kako se treba hvaliti time što je njezin suprug odbio sudjelovati u korupciji, iako ni on ni ona nakon nemoralne ponude nisu učinili ništa da korupciju spriječe?

Da je novinarka na tome inzistirala, vjerojatno bi kombinacija viška riječi i manjka inteligencije kod sugovornice rezultirala još veselijim provalama. No i bez toga je uslijedila očekivana i opravdana kanonada iz opozicijskih haubica. Zajednički stav, oplemenjen slatkastom glazurom ratno-domoljubne patetike, sažet je u saopćenju Kreše Beljaka iz HSS -a, gdje se veli kako je predsjednica Hrvatske ‘dužna prijaviti svaki oblik protuzakonitih radnji’, a to će reći da mora prijaviti i ‘osobu ili instituciju koja se ogriješila o svetost Domovinskog rata’ nudeći njenom suprugu, koji nije sudjelovao u ratu, braniteljski status.

Jedna nabrušena kolumnistica ustvrdila je da je žalosno što od Kolinde Grabar-Kitarović i(li) njezina supruga nismo čuli sljedeće riječi: ‘Prijavili smo odmah tog kriminalca koji sređuje braniteljske statuse Državnom odvjetništvu. Grozimo se toga. Spremni smo svjedočiti protiv njega i svih takvih kako bi se korupcija i prljavo ratno profiterstvo u Hrvatskoj obeshrabrili i anulirali.’ Šansa je sada propuštena: ‘Da joj je doista stalo do toga da se na stvarne branitelje ne pljuje kupovanjem i poklanjanjem braniteljskog statusa, kud ćeš bolje prilike da to demonstrira i istjera na čistac na primjeru svoje kuće. Ali ništa od toga.’

A onda se, dan i pol nakon televizijskog istupa, pisanom izjavom oglasilo Ministarstvo branitelja i obavijestilo javnost kako se predsjednica u razgovoru s novinarkom malo zabunila. Njezin suprug Jakov, naime, ima status hrvatskoga branitelja. Zašto Jakov Kitarović ima taj status iako u ratu nije sudjelovao? Zato što je, navodi se, od 1994. do 1996. bio zaposlen kao službenik u Ministarstvu obrane, a prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz 1999. svi su zaposlenici MORH -a iz tog perioda proglašeni braniteljima. Predsjedničin muž, također se navodi, dosad nije koristio privilegije koje mu status ratnog veterana jamči, no ne znači da to neće moći učiniti kada ode u penziju, a možda i ranije.

Tako su i hvalisava intimna ispovijed Kolinde Grabar-Kitarović u studiju N1 televizije i revoltirane reakcije na njen istup dobili novu, upravo očaravajuću dimenziju: onaj nemoralni i korumpirani gad što je Jakovu Kitaroviću nudio braniteljski status, premda je ovaj za vrijeme rata bio na sigurnoj udaljenosti od fronta, nije nitko drugi nego – hrvatska država, organizacija kojoj je nominalno na čelu Jakovova žena.

Hrvatska država – i to ne protuzakonito, već striktno se držeći važećih zakonskih normi – jest onaj gnjusni ‘kriminalac koji sređuje braniteljski status’ individuama koje to ne zaslužuju, čineći to organizirano i masovno, hrvatska država je ta koja generira ‘korupciju i prljavo ratno profiterstvo’, koja ‘pljuje na stvarne branitelje’ i ogrješuje se, kako bi rekao predsjednik HSS -a, ‘o svetost Domovinskog rata’, o pseudoreligijsku tekovinu što ju je sakralizirala vlastitim, naime državnim aktom.

Kada to znamo, nije naodmet famoznu izjavu Kolinde Grabar-Kitarović prevesti u nešto jasniju formu i zainteresiranoj javnosti približiti njenu suštinu. Kazavši pred kamerama kako je Jakov ‘dobio ponudu da dobije braniteljski status’, pa to odbio, aktualna predsjednica Hrvatske zapravo je rekla: U ovoj odvratnoj razbojničkoj jazbini moj se suprug, makar mu je za to pružena prilika, nije ponašao kao lopov. Eto dodatnoga razloga da me ponovno izaberete za šefa bande!

Takva argumentacijsko blago, naravno, ne može proći kod razumnih ljudi, no tko smije staviti ruku u vatru da Kolinda Grabar-Kitarović nije u pravu kada računa da je onih drugih više od pedeset posto? Njima je htjela poručiti da je član njene uže obitelji neusporedivo časniji od vladajućeg sistema, zaboravivši pripomenuti da ona taj sistem izdašno podmazuje s rukovodne pozicije.

Rekla im je: Pogledajte, moj se suprug nije dao zagaditi sustavom za koji sam se ja borila zubima i noktima, i koji svim srcem podupirem! Dokazala sam to u bezbroj navrata – i kada sam brinula o dostojanstvu i privilegijama onih pola milijuna branitelja uzimajući ih u usta barem dvostruko više puta, i kada sam brusila očnjake šatorskoj avangardi u zagrebačkoj Savskoj ulici dok je rušila izdajničku vladu Zorana Milanovića, jugokomunističku bagažu što se drznula trovati javni prostor pričama o ‘lažnim veteranima’… I evo me sada pred vama ogoljena do moralnog idiotizma: em sam gradila ovaj korupcijski bezdan, em sam izabrala ovog muža koji se tome bezdanu junački odupro! Em proizvodim gusti hrvatski glib, em imam životnog partnera koji njime nije uprljao ruke! Idealno sam uskladila posao i obitelj!

Dovoljno ste nenormalni da vam to zvuči normalno? Zaokružite kandidata pod rednim brojem dva!

