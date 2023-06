SVIJET IZ RUSKE PERSPEKTIVE – JUČER, DANAS, SUTRA

Sergey Karaganov. Photo: Soeren Stache / picture alliance / Getty Images

Sergej Karaganov

Prominentni ruski politolog, Sergej Karaganov, u opširnom je razgovoru za rusku internetsku platformu ‘business-gazeta.ru’ (business online) iznio svoje poglede na trenutno stanju u svijetu i na položaj Rusije u kontekstu rata u Ukrajini, ali je naznačio i kako on vidi ulogu i mjesto Rusije u današnjem i sutrašnjem svijetu. Redakcija tacno.net odlučila je objaviti taj intervju ne zato što se nužno slaže s iznijetim stanovištima, nego zato da zainteresiranim čitaocima pruži uvid i u mišljenja koja nisu identična onima službene Moskve, ali koja su prisutna, a možda i sve prisutnija u ruskome društvu. Mišljenja su to koja, po procjenama nekih analitičara, pružaju prilično točan uvid u to kakva bi bila ‘post-Putinovska’ Rusija.

Specijalna vojna operacija u Ukrajini traje već dulje od godinu dana. Jesu li se, prema Vašem mišljenju, kroz to vrijeme dogodile dramatične promjene u svijetu i u Rusiji?

U tih godinu dana dogodio se niz promjena, i to korak po korak. Specijalna je operacija za nas tek mali, mada vrlo važan dio tih brzih promjena. Mi ih naprosto prestajemo primjećivati, jer nas kaleidoskop događaja sprječava da o tome razmišljamo. Pri tome svijet je prije godinu dana izgledao potpuno drugačije. Kina se iz velike gospodarske sile pretvorila u veliku vojnu silu i na tome je području ostvarila veliki napredak. Evropa je pak napravila još jedan korak dalje u suprotnom smjeru, prema porazu.

U našoj se zemlji u protekloj godini mnogo toga promijenilo. Prije svega, završeno je s ruskim približavanjem Zapadu. Sada je Ruska Federacija počela tražiti sama sebe i nadajmo se da će ta potraga biti uspješno završena, bez odgađanja. Ubrzan je proces nacionalizacije elite, a uglavnom je nestao onaj dio gospodarske elite koji je radio za Zapad. Riječ je o onima koje se jezikom politologa naziva kompradorskom elitom (kompradori su u vrijeme portugalskog kolonijalnog gospodstva bili poslovni ljudi koji su se brinuli za to da inozemni ulagači budu iz redova vladajuće ekipe, op. red.).

U posljednjem razgovoru što smo ga vodili s Vama u studenome/novembru 2020. rekli ste: ‘Rusija i Evropa, usprkos svim razlikama, imaju danas razgranate gospodarske i kulturne veze. U ključnim pitanjima one se, međutim, razilaze.’ Kakvo je stanje sada? Jesu li sve veze definitivno pukle, pa smo se jedni od drugih udaljili najviše što smo mogli, ili naša konfrontacija nije tako ozbiljna i duboka, kao što mnogi misle i je li još uvijek moguće vratiti se na nekadašnji put?

Naše su razlike tako velike iz vanjsko-političkih razloga. Evropske elite kojima se trese tlo pod nogama zaključile su kako će pokušati spasiti svoje pozicije na način da izazovu Rusiju vanjsko-politički, propagandistički, gospodarski, pa dijelom čak i vojno; tako da su odnosi postali prilično loši.

Možda je najvažnije to što se Rusija i Evropa (naravno ne svi, i u Evropi ima različitih) u smislu svojih vrijednosti razvijaju u suprotnim smjerovima i taj proces napreduje sve brže.

Mi postajemo stari Evropljani, a oni postaju post-Evropljani i približavaju se čak post-humanim vrijednostima.

Kada se Evropska unija napokon slomi, izgledni su sporazumi s pojedinim zemljama. No, to je tek kratkoročna perspektiva.

Sada se čuje i glas Afrike kojega vjerojatno nismo čuli unatrag 30 godina. Sredinom svibnja/maja objavio je predsjednik Južne Afrike kako su Rusija i Ukrajina izrazile spremnost da prime afričku mirovnu misiju. A Saudijska se Arabija postavila naspram svojih tradicionalnih prijatelja i Sjedinjenih Država. Što kažete o tim promjenama? Što se to tamo događa?

Trend je posljednjih godina oslobađanje svijeta od Zapadnog jarma. Države postaju sve slobodnije. Na strani Zapada bore se sada ne bi li sačuvali ostatke neokolonijalizma, dok se u ostatku svijeta od toga oslobađaju. S ponosom, ali i nažalost, opet smo jednom predvodnici u toj borbi i mi smo neka vrsta ledolomca koji lomi preostali led neokolonijalnog sustava zapadnog gospodstva. Pa je slijedom toga ledolomac izložen novim opterećenjima i udarima.

No, svijet je već postao daleko slobodniji, multipolarni i ‘šareni’ svijet. Saudijci su se otvoreno suprotstavili Amerikancima i nije im zbog toga osobito žao: Arapi u Zaljevu osjećaju se mnogo sigurnijima. A činjenica da se Afrikanci otvoreno suprotstavljaju svojim nekadašnjim evropskim gospodarima dio je golemog procesa koji traje. Usred smo snažnog i sve jačeg potresa u svijetu. To jest neugodno, ali nakon potresa formiraju se novi kontinenti, nove zemlje, novi fenomeni, izrastaju planine, stvaraju se klanci i usjeci. I tako se rađa novi svijet.

U članku, objavljenom godine 2021. pišete kako je na pomolu novi Hladni rat iz kojega Rusija ima šansu izaći kao pobjednik. ‘Da bi do toga došlo, potrebno je odabrati pravi i vanjsko-politički i unutarnje-politički kurs, a prije svega izbjeći upletenost u veliki rat koji bi mogao eskalirati u globalni termonuklearni i kibernetički Armagedon’, napisali ste tada. Mislite li i danas, u godini 2023., u vrućoj fazi rata u Ukrajini u kojemu cijeli kolektivni Zapad nastupa protiv Rusije, da još uvijek imamo šansu da ostarimo pobjedu? I zašto se, po Vašem mišljenju, hladni rat u stvarnosti pretvorio u izravni, vrući sukob?

Hladni se rat doista pretvorio u vrući, jer smo predugo čekali. Trebali smo udariti još 2018.-2019. Godine 2021. već je vladala pandemija koja je privremeno zamijenila rat. Unatrag nekog vremena bilo je jasno kako Zapad i dalje vodi hladni rat protiv nas – a mi smo dotle na nešto čekali. Možda smo prikupljali snagu. Možda uopće nismo shvaćali dubinu naših razmimoilaženja. Možda smo se nadali da ćemo se moći sporazumjeti. Neki su htjeli očuvati svoj kapital, ili svoje pozicije na Zapadu. Da smo djelovali ranije, možda je bilo moguće izbjeći oružani sukob – otvoreni i u velikom stilu. No, dogodilo se, što se dogodilo. Mislim da ova vrsta sukoba pokazuje kako je moja generacija zakazala, jer mi smo mogli spriječiti otvoreni rat u Evropi, rat što je sada vjerojatno tek u svojoj početnoj fazi. Trebali smo djelovati ranije i odlučnije. Previše smo dugo ublažavali, previše smo se dugo nadali i vjerovali.

A što se tiče izgleda za našu pobjedu, oni su veliki. No, po mojem mišljenju ta je vojna operacija prije svega snažno unaprijedila unutarnje potencijale našega društva. Postajemo sve nezavisniji, odlučniji i sve smo više suvereni. Hoćemo li iskoristiti tu šansu, ovisi u najvećoj mjeri o nama samima. No, šansa je tu i mi imamo sve mogućnosti da je iskoristimo. Pa čak ako je i riječ o vrlo dugoj borbi. Pa i kada bude okončana akutna faza vojnoga konflikta u Ukrajini, razdoblje potresa i rastuće plime promjena potrajat će još idućih desetljeće i po.

Zbog toga je vjerojatno preuranjeno govoriti o pobjedi, mada itekako postoji mogućnost da budemo pobjedonosni na operativnoj i taktičkoj razini. Najvažnije je, međutim, da slomimo volju Zapada da ulazi u sukobe. To je zadatak što će se rješavati na višoj razini. I taj zadatak ne može biti obavljen ako ne počnemo jasno povećavati naš ulog i pripremati se za prenošenje konfrontacije na višu razinu.

Ako uspoređujemo – kakvu je poziciju Rusija zastupala na početku specijalne vojne operacije, a kakvu zastupa sada? Slažemo se da nigdje nema bezuvjetne podrške našoj zemlji. Tko su, dakle, naši saveznici? Zašto nas nitko javno ne podupire, onako kako Zapad podupire Ukrajinu? Na primjer – Kina?

Kao što sam već rekao, mi smo ledolomac novoga svijeta i mnoge zemlje se koriste time što smo mi ti koji lome pet stoljeća stari led zapadne dominacije i gospodstva. U borbi smo s jednom vrlo snažnom civilizacijom koja, međutim, postaje sve slabijom i povlači se. Riječ je o divovskom i složenom procesu.

A što se tiče činjenice da nemamo saveznika, ako nas ne podupiru države u Ujedinjenim narodima, podupire nas većina čovječanstva. Većina širom svijeta! I to je posve očito. Druga je stvar što značajan dio naše elite koji je još uvijek usredotočen na svoje interese na Zapadu, ne želi shvatiti kako smo – Bogu budi hvala – za doglednu budućnost sa Zapadom završili! Od Zapada i od Evrope preuzeli smo sve što smo mogli i sada bismo od tamo mogli dobiti samo još dodatne probleme, ili se zaraziti tim novim ideološkim strujanjima.

Pretrpjeli smo i gubitke. Prije svega u gospodarstvu, oni su očiti, mada ih možemo iskoristiti za naš probitak. Gubitke smo osjetili i na polju vanjske politike, jer je naš manevarski prostor bitno sužen. Dok smo imali barem još nekakve odnose sa Zapadom, naša je pozicija bila jača, na primjer u kontekstu odnosa s Kinom. Sada se u našemu paru Peking čini mnogo jačim, nego što je to bio prije tri godine, kada smo bili jači, ali zajedno. Morate, međutim, shvatiti kako Rusija nikada neće postati tako ovisna o Kini, kao što je gotovo postala ovisnom od Zapada, i to iz jednostavnog razloga: naši su kulturološki ‘kodovi’ različiti. Osim toga u genetskom je ‘kodu’ našega naroda apsolutna spremnost za borbu za vlastiti suverenitet. A naši kineski prijatelji to znaju i poštuju.

Ne čini li Vam se da Peking rješava svoje probleme na naš račun?

I mi rješavamo naše probleme na račun Kine. A uostalom, skrivamo se i iza kineskih snažnih gospodarskih pleća. Možete li zamisliti što bi se bilo dogodilo da smo upali u konfrontaciju što je bila gotovo neizbježna, a da nismo Kinu imali iza nas? A i Kina bi bila kvalitativno slabija, kada Rusija ne bi stajala iza nje.

Pitanje tko koga iskorištava, pitanje je praktične politike i diplomacije. Trenutno se uzajamno iskorištavamo. Druga je stvar, a sada se ponavljam, što je u našim bilateralnim odnosima prije tri godine Rusija imala jaču poziciju od Kine, jer je Kina već tada ušla u tvrdu konfrontaciju sa Sjedinjenim Državama, dok je Rusija još imala ulogu štita. No, sada smo i sami u konfrontaciji i naravno da smo ovisniji o Kini i u sudaru smo s vojnim i političkim resursima Zapada. Kina to koristi, kako bi ojačala svoju snagu za odlučujuću bitku.

U listopadu 2022. pisali ste: ‘Živimo u opasnom vremenu, na rubu smo Trećeg svjetskog rata koji bi mogao značiti kraj ljudske vrste. No, ako Rusija pobijedi, što je više nego vjerojatno i sukob ne eskalira u opći nuklearni rat, trebamo li desetljeća što dolaze promatrati kao razdoblje opasnog kaosa (kao što govori većina na Zapadu)?’ Smatrate li i dalje da je tako? Prijeti li nam još uvijek Treći svjetski rat? I nuklearni rat?

Ta opasnost još uvijek postoji i postojat će još dugo vremena, jer – kao što sam rekao – događa se iznimno jaki potres, tone golemi kontinent Zapadne civilizacije. To je prijelomna točka kakvu do sada još nismo doživjeli, a ta je civilizacija još uvijek jedan od temeljaca današnjeg svjetskog poretka.

Živimo u vrlo opasnom vremenu. Glavni izvor opasnosti sasvim sigurno nije Zapad kao takav i ne bih se želio priključiti onima koji Zapadu stalno predbacuju sve i svašta. Glavna je opasnost stanje na Zapadu, gdje vlada duboka višeslojna moralna, gospodarska i politička kriza.

Elite gube moć. Stanje je prilično zastrašujuće, jer su elite u očajničkom pokušaju da zaustave povijest zaigrale na kartu zaoštravanja odnosa, pa čak i rata.

Rubikon još nije prijeđen. Budu li se stvari razvijale kao sada, ne isključujem mogućnost da nakon nekoga vremena dođe do pregovora, ili do prekida vatre, mada je isto tako moguće da će se konfrontacija zaoštravati. Glavna je zadaća prisiliti Zapad na povlačenje i na prihvaćanje skromnije uloge u svjetskom sustavu.

Spomenuli ste prekid vatre. Sve je više onih koji se žele zauzeti za mirno razrješenje konflikta u Ukrajini. Mislite li da se Rusiju i Ukrajinu može prisiliti na mir? I pod kojim bi to uvjetima bilo moguće?

Mi smo u ratu koji je definiran kao specijalna vojna operacija. Mislim da je u krajnjoj liniji ishod programiran: pobjeda Rusije. No, cijena što će je trebati platiti za takav ishod mogla bi biti vrlo visoka, a vrijeme potrebno za njegovo ostvarenje – vrlo dugo.

U borbi između Rusije i Zapada – u Ukrajini, ali ne i samo tamo – bit će i mirovnih pregovora, stvarat će se privid kao da se pregovara. No, vrlo je vjerojatno da će doći do novih zaoštravanja sukoba. Bojim se da će konfrontacija dalje eskalirati. No, meni se čini kako je jedino moguće rješenje problema s kojim smo suočeni u tome da Ukrajina prestane biti anti-ruski entitet i da bude slomljena volja Zapada za konfrontacijom. A to je vrlo težak proces.

Mogući su mirovni pregovori i naravno da bih želio da Ukrajina istakne bijelu zastavu i da postane miroljubiva država koja će biti u prijateljskim odnosima s Rusijom. Mada u to duboko sumnjam, već i zato što je riječ o promašenoj državnoj tvorevini koja prolazi kroz akutnu i najdublju krizu. To je kao neka vrsta Weimarske republike koja je u ratu. A iz Weimarske je republike, to znamo, proizašao hitlerizam.

A što bi Rusija trebala uraditi, ukoliko bi postojao opći plan za smirivanje konflikta kao rezultat dogovora između Sjedinjenih Država i Kine? Kako procjenjujete šanse za tako nešto?

Generalno govoreći, kao i svaki normalan čovjek, ni ja ne želim rat, jer znam da svaki rat, pa čak i onaj pravedni i neizbježni – kao što je ovaj – donosi patnje, razaranja i smrt. To je prvo. Drugo: ako se u nečemu možemo dogovoriti, onda bismo trebali pokušati smanjiti dosege konfrontacije, prije svega ljudsku patnju. No, ponavljam, problem u odnosima Rusije i Zapada moguće je riješiti samo na dva načina: time što će Ukrajina prestati biti anti-ruska država (Ukrajina, ili dio Ukrajine svakako može opstati kao Rusiji naklonjena država); i, drugo, slamanjem volje Zapada da se očajnički brani, volje što je pokazuje u posljednjih nekoliko godina, suočen sa spoznajom da gubi petostoljetnu poziciju svjetskog hegemona što mu je otvarala mogućnost kulturnoga i političkoga gospodstva i – a to je vjerojatno najvažnije – što mu je omogućavala da na svoju korist razvija svjetsko gospodarstvo. Ta su vremena prošla i sve se to događa pred našim očima. Naravno da je nejednakost još uvijek velika i snažno izražena, ali tokovi globalnoga bogatstva počeli su otjecati sa Zapada. I to je ono zbog čega je tamošnja vladajuća klika bijesna.

Što mislite, zbog čega Rusija i Kina nakon posjeta Xi Jinpinga Moskvi, u veljači/februaru 2023., nisu postigle suglasnost oko kineskog mirovnog plana? Je li riječ o tome da se taj plan Moskvi ne sviđa?

Morate pročitati kineski plan. On jest pozitivan, ali ne sadrži ništa konkretnoga. On je za sve ono što je dobro i protiv svega što je loše. Ne znam o čemu su se Vladimir Putin i Xi Jinping dogovorili u razgovorima u četiri oka i bez prisutnosti javnosti, ali mislim da se jesu dogovorili i da slijedi duga diplomatska igra s kojom nisam upoznat, ali koja će, tako barem mislim, obilovati zanimljivim obratima. Naravno da će posjet Kijevu ili Moskvi posebnog kineskog izaslanika, našega velikog prijatelja, Li Huia, izazvati pozornost, ali treba se koncentrirati na daleko dublje političke, diplomatske, intelektualne i gospodarske procese.

Kako bi izgledala Vaša prognoza što se tiče sukoba u Ukrajini? Amerikanci kažu kako bi do kasne jeseni sve napokon trebalo biti jasno i na neki način riješeno. Henry Kissinger sa svojim se prognozama priklonio takvome mišljenju. A mi ne napadamo, nego čekamo na ukrajinsku protuofanzivu, kako se to lijepo kaže. Čini se kao da svi čekamo. I što će biti rezultat toga čekanja i očekivanja? Hoće li sukob biti zamrznut, a Ukrajina podijeljena kao što je podijeljena Koreja? Ili ćemo se boriti do pobjede? I kako bi onda ta pobjeda izgledala?

Visoko cijenim Henrya Kissingera, smatram ga najboljim u našem području, ali vrlo sam razočaran kada vidim kako on pokušava potaknuti pobunu. On ne zna o čemu govori, a ja ne znam što će se zaista dogoditi. No, znam da će do onoga o čemu sam govorio doći, budemo li imali volje boriti se i pobijediti. Ukrajina neće više biti anti-ruska država, a Zapad će se povući.

No, na putu do toga cilja predstoji nam duga i teška borba: borba da promijenimo našu zemlju, da je učinimo puno jačom i pravednijom, puno samosvjesnijom i takvom da će uživati poštovanje u svijetu. I, napokon, zemljom što će u znatno većoj mjeri preuzeti odgovornost za vlastitu dobrobit. Naravno i zemljom s obnovljenom elitom, obnovljenom tehnologijom, zemljom čije će se gospodarsko, političko i intelektualno središte premjestiti na Ural i u Sibir. Moramo se premjestiti na Istok. Duhovno, gospodarski, politički, jer na Zapadu smo zapeli, što je jedna od naših temeljnih slabosti i jedan od razloga naših poteškoća u posljednjih četrdeset do pedeset godina. Moramo se okrenuti novim granicama, većini svijeta, kako bismo se odlijepili od Zapada koji nas vuče prema natrag.

Sukob u Ukrajini, prema mojem mišljenju, opasan je i zato što se zaplićemo u besmislenom usmjeravanju prema Zapadu i što pokušavamo pregovarati u situaciji kada nema nikoga s kime bismo mogli pregovarati. I ne mislim da će se o ičemu moći pregovarati, barem u narednom desetljeću, čak i ako se možemo praviti kao da pregovaramo. Tamo se stvari urušavaju i u odnosu na Zapad mi smo danas mnogo stabilniji i jači nego prije dvije, ili tri godine.

Kažete: predstoji nam duga i teška borba. Imamo li mi snage za tako nešto, osobito u gospodarskom smislu? I Predsjednik i gospodarstvenici kažu da već i sada osjećamo manjak radne snage. Nedostaju nam mladi ljudi. Previše je onih koji su odselili.

To jest problem za svaku tvrtku i za svaku instituciju. Moramo pronaći i obučiti snažne i nove ljude. Moramo preškolovati ljude, dati im slobodne ruke. Proces stvaranja novoga upravo traje. A činjenica da se mnogi ljudi tuže, da im nešto nedostaje, to je – eto – poteškoća u eri promjena.

No, za gospodarstvo to je obećavajuća era, jer se otvaraju neslućene mogućnosti, osobito za male i srednje poduzetnike. Kada bih bio mlad, sigurno bih se bavio poduzetništvom. Morao sam to raditi u devedesetim godinama, kako bih spasio institut što sam ga osnovao i vodio. Sada već dugo nisam u tome, ali vidim da se u tome području otvaraju enormne mogućnosti. Otvaraju se nove niše i novi horizonti. Zavidim mladim ljudima koji danas ulaze u poslovanje.

Mnogo se govori o deglobalizaciji i o izgradnji novoga svijeta. Što mislite, kako će taj svijet izgledati? Hoće li biti bipolaran (SAD i Kina), ili multipolaran? A ako će biti multipolaran, tko će biti novi polovi moći? Ima li Rusija potencijala (osim na vojnome planu) da to bude?

Prije četrdeset, pedeset, ali i prije dvadeset godina ljudi su mislili kako se svijet kreće prema nečemu jedinstvenome i globalnome. Na Zapadu, a i mnogi od nas, sanjali su o svjetskoj vladi, o globalnome sustavu moći što bi počivao na transnacionalnim tvrtkama i međunarodnim nevladinim organizacijama. U Davosu se još uvijek o tome mnogo blebeće. No, danas to više sliči komičnoj operi.

Svijet se kreće prema novome suverenitetu. Bit će to svijet s mnoštvom država. Svijet što će ga karakterizirati velika mobilnost. Svijet koji će biti mnogo slobodniji od današnjega, mnogo ‘šareniji’, s daleko više mogućnosti. Neće više biti bipolarnoga svijet. Moglo bi se govoriti o multipolarnome, ali ja bih ga radije nazvao šarenijim i višedimenzionalnijim.

Općenito govoreći, sviđa mi se svijet što ćemo ga izgraditi, ukoliko uspijemo izbjeći nuklearni rat, što je – nažalost – još uvijek zamislivo. Ja osobno, nažalost, vjerojatno neću doživjeti da vidim taj svijet, no vrlo mi se sviđa slika koja mi je pred očima. Zavidim onima koji su danas mladi, koji su se tek rodili. Oni će živjeti u daleko zanimljivijem svijetu od ovoga današnjega. No, puno je opasnosti što će ih doživjeti. Jedna je od njih gubitak ljudskih vrijednosti, što sada na masovnoj osnovi doživljavamo na Zapadu. Glavno je sačuvati ljudskost. Za to se, uostalom, i sada borimo, pa i u Ukrajini. Želimo da ljudi ostanu ljudi, a ne da se pretvore u nižu kategoriju ljudskih bića.

U vezi s time vrlo je važno, pa i temeljno, pitanje pravednosti. Zapad kaže da je Rusija agresijom na državu članicu Ujedinjenih naroda koju je i sama priznala, povrijedila ne samo međunarodno pravo, nego i sva moralna načela pravednosti i ljudskoga dostojanstva. Rusija razara gradove i donosi patnju ljudima. Zbog toga je Rusija oličenje nepravednosti. Mi, međutim, kažemo: ‘Ne, ljudi, vi ste ti koji su u Ukrajini stvorili fašistički režim, pun mržnje, režim s nepravednom i ružnom podjelom ljudi na ispravne i one koji to nisu i u kojemu su ovi potonji izvrgnuti uništavanju i svim vrstama diskriminacije.’ Što znači da obje strane upotrebljavaju isti izraz u svojoj interpretaciji situacije. Mislite li da će novi svijet biti pravedniji i što se zapravo podrazumijeva pod izrazom ‘pravednost’?

Pravednost bi u prvome redu trebala značiti slobodu naroda da biraju, slobodu izbora na kulturnom, gospodarskom i političkom planu. Naravno da pravednost podrazumijeva i daleko ujednačeniju raspodjelu bogatstava svijeta. Današnji je kapitalizam ružan, pa i ovaj kod nas. Mada se nadam da će zbog sadašnjeg sukoba postati manje ružnim. U zemlji je na djelu preraspodjela bogatstva u korist onih koji ga više zaslužuju – znanstvenika, vojnika, inženjera, obitelji s djecom; i taj će proces ići dalje.

A što se sukoba tiče, mi upravo radimo na tome da zbacimo Zapadni jaram. Zapad je tlačio cijeli svijet, pljačkao ga je, ubijao i razarao. Moglo bi se satima govoriti o strahotama posljednjih pet stoljeća zapadnoga gospodstva. Napokon, iz toga su proizašla dva svjetska rata. Podsjetio bih vas na to da je i nacizam, jedna potpuno neljudska ideologija, rođen na Zapadu koji ga sada ponovo pothranjuje. I komunizam je tamo rođen. Ne izjednačavam ga s nacionalsocijalizmom, jer je komunizam ipak daleko humanija ideologija. Osim toga, Sovjetski je Savez propovijedao komunizam, a Sovjetski Savez je pobijedio, dok je nacizam bio poražen.

I liberalizam je nešto sličnoga tim dvoma ‘izmima’ i nadam se da će se i on sada povući u duboku sjenu povijesti. Zemlje koje ga propovijedaju, ili su mu se pokorile, kreću se danas ubrzano prema totalitarizmu, fašizmu, dokidanju kulture.

Rusofobija je samo utoliko bolja od antisemitizma, što se Rusija ima čime braniti, dok Židovi takve mogućnosti nisu imali.

Potpiše li se sada mirovni sporazum, neće li to biti nešto kao ‘versailleski mir’ koji ljudima nije donio mir i stabilnost što su ih željeli, nego je doveo do novoga velikog rata?

Upravo zbog toga i govorim kako taj mir u krajnjoj liniji mora biti ostvaren pod uvjetima što sam ih naveo, a to znači da mora biti slomljena volja Zapada za ekspanzijom i konfrontacijom. Drugo je – potpuno demilitarizirana i denacificirana Ukrajina, što znači država potpuno različita od ove današnje. Ne anti-ruska! Tada bi mir bio pravedan. Već godinama predlažemo takav mir. No, sve su naše molbe, ponude i zahtjevi odbijeni. Nažalost, takva je politika dovela do otvorenoga sukoba koji se tek razvija.

Većina nas još uvijek stoji u ideološkoj sjeni Zapada. No, ja čitam i novine s Istoka, iz Indije, Kine i tamo je slika svijeta potpuno drugačija. Vidimo s jedne strane još uvijek snažnu civilizaciju koja se urušava, ali s druge strane – nove civilizacije koje se podižu i bujaju. Okrenimo se na tu stranu.

Hoće li doći do toga da se Sjedinjene Države i Kina slože i podijele svijet na dva pola koji će svima ostalima diktirati uvjete? U isto će vrijeme hegemonija Amerike oslabjeti, ali će utjecaj istočnoga partnera postati veći. Hoćemo li mi u tome slučaju stajati na strani Zapada, ili Istoka? Hoćemo li se zadovoljiti s takvim stanjem stvari i ponovo prihvatiti da budemo da periferiji centara moći?

Bit ćemo sami sa sobom. Srećom, pitanje što ga postavljate nije više aktualno. Ranije, u kasnim osamdesetima i ranim devedesetim godinama postojala je mogućnost da budemo na strani Zapada. On je tu mogućnost odbacio i tako u temeljima minirao našu budućnost. Taj je ‘prozor’ sada zatvoren. Rusija nikada neće biti satelit neke druge zemlje. To je načelno nemoguće. To je prvo.

Drugo: svi ljudi koji o tako nečemu govore, ne vide u kojem se smjeru svijet razvija. Pojavljuju se novi kontinenti, civilizacije, centri. Kako bi Kina mogla zagospodariti tim svijetom u nastajanju, kada pored nje postoje velika Indija, velika Rusija, veliki Iran, velika Turska i – napokon – veliki, snažni Arapi? Tako nešto je nemoguće! Možda će se neki dijelovi Evrope okupiti oko Sjedinjenih Država, no ja sam siguran da će se u roku desetak godina i dijelovi Evrope što se raspada okrenuti prema Istoku. Tako nešto možemo promatrati u Mađarskoj, kao i u mnogim političkim i gospodarskim strujanjima u Evropi, a to je tek početak. Zato je moguće da će Sjedinjene Države sa skupinom svojih satelita zaostati za ostatkom golemog svijeta u kojemu više neće biti hegemona. Kina nikada ne može postati hegemon u tome svijetu.

Kažete da čitate kineske novine i da one imaju viziju svijeta i njegove budućnosti koja je potpuno drugačija od današnjeg svijeta. Kako to tumačite?

Oni imaju svoju viziju otprilike kao što i ja imam svoju. Ne bih moje ideje htio pripisivati sebi, baš kao ni njihove njima, ali Indijci, mada tamo ima i pro-zapadnih i anti-kineskih stavova, vrlo su realistični i imaju iznimno zanimljiv pogled na moderni svijet. Ruska inteligencija pati još uvijek od psihološkog defekta – mi promatramo svijet očima Zapada, mada sami idemo prema jednome potpuno drugačijem svijetu. Taj je defekt znak intelektualne bijede.

Da skratimo: što je Vaša vizija? Kako vidite budućnost?

Mnoštvo centara moći, daleko veća mogućnost naroda da biraju, odbacivanje Zapadnog jarma pod kojim su narodi živjeli pet stotina godina, mnogo samostalniji put razvoja.

No, i u tim zemljama postoje različite elite. Postoje kompradorske elite i postoje unutarnji sukobi. Mada se u tim zemljama, u Turskoj u Indiji gledišta potpuno razlikuju od onih što su ih barem sve do nedavno zastupali ruski intelektualci. I ta navika da se svijet promatra očima Zapada čini mi se simptomom intelektualnoga siromaštva.

Kažete da nikada nećemo biti satelit nekoga tko će biti nadziran iz jednoga centra moći. Ali, što mi sami možemo ponuditi svijetu? Što je to – naš posebni put?

Prije svega, trebali bismo razmisliti o tome što sami sebi možemo ponuditi, a tek potom – što možemo ponuditi ostatku svijeta. Za Rusiju mislim da je to put suvereniteta, put nacionalne slobode, put pravednosti. Ruski je svijet – svijet normalnih ljudi koji vole svoju zemlju, svoju obitelj, svoju povijest i koji vole ljude oko sebe. Neovisno o tome vjeruju li oni u Boga ili ne, oni vjeruju u uzvišenu sudbinu čovjeka. Rusija ima najbogatiju kulturu, snažnu oružanu silu, Rusija je ratnička nacija koja je razgradila osnovu na kojoj je Zapad temeljio svoju dominaciju u politici, gospodarstvu, vojnoj sili i kulturi. Mi ćemo i dalje podupirati zemlje i narode u tome da se mogu slobodno opredjeljivati, da mogu birati.

Mi smo zemlja koja ljudima, državama i nacijama donosi oslobođenje.

A što je naša ideologija? Mora li ona, uostalom, biti precizno formulirana, kao što je u posljednje vrijeme natuknuo i prvi čovjek ministarstva? Što bi mogao biti sadržaj? Hoće li to mjesto ispuniti tradicijske vrijednosti?

Opisao sam Vam otprilike moguću novu ideologiju. Ona je apsolutno transparentna. I ta je ideologija potrebna. Oni koji joj se suprotstavljaju ili su glupi, ili nešto skrivaju. Važno je reći kako nam nije potrebna obvezujuća ideologija. Ideologija se mora roditi kroz suočavanje gledišta i borbu, ali ideologija domoljublja, nacionalne veličine, multikulturalizma i kulturološke otvorenosti, to je najveće postignuće Rusije. Jasno je kako trebamo tu ideologiju, a ona je u načelu već i prisutna. Možete je pročitati u govorima Predsjednika i u djelima brojnih intelektualaca. No, iz razloga koje ne razumijem oni do sada nisu bili spremni detaljno je formulirati, ili ju promicati. Na primjer – vanjsko-politička doktrina Rusije. Ne sviđa mi se što nam na srednjoj razini vladaju politički tehnokrati ili vulgarni materijalisti koji smatraju kako ‘novac pobjeđuje Zlo’. Trebaju nam ljudi duha, spremni za djelovanje usmjereno prema budućnosti.

Mislite li da bi imalo smisla otvoriti raspravu o toj novoj ideologiji s federalnim jedinicama, s Tatarstanom, Kavkazom, Uralom, s Moskovljanima? Da vidimo što nas ujedinjava, koje vrijednosti, kakva budućnost, pa da to sve bude formulirano na osnovi neke vrste koncenzusa.

Naravno da to treba napraviti. Ono što me ljuti jest to da se značajan segment našega vodstva tome odupire. Temeljna su načela takve nove ideologije prilično jasna. Riječ je o slobodi nacija, kulturnoj otvorenosti, poštivanju suvereniteta, povijesti i predaka, o pravednom međunarodnom poretku, povjerenju u pravednu vlast i, naravno, ljubavi prema domovini i prema bližnjima. To je osnova pravoslavlja, a također i svih drugih religija. To je osnova onoga što bih nazvao ‘biti čovjekom’.

To znači da treba nešto uraditi, kako bi došlo do koncenzusa u društvu, kako bi se ljudi duhovno oko nečega složili.

To se mora stalno događati, ali za tako nešto u uvjetima našega političkog sustava potreban je sistemski ‘signal odozgo’. A toga, nažalost, nema. Još nema.