TITO – TVORAC HRVATSKE DRŽAVNOSTI

Foto: index.hr

Danas, 30. svibnja/maja Hrvatska obilježava svoju državnost, u spomen na dan konstituiranja Sabora 1990. godine, prvenstveno stoga kako ne bi priznala zasluge Josipa Broza Tita za vlastitu državnost. Ta laž će trajati još izvjesno vrijeme dok ne prođe ludilo nacionalizma i korupcije.

Danas u Hrvatskoj živimo u jednom vremenu s kojim se u budućnosti sigurno nećemo ponositi, ni mi niti naši nasljednici, u vremenu kada se pod različitim pritiscima s više strana nastoji mijenjati i prekrajati, ne samo voljom politike i političara, naša slavna prošlost i naš identitet i kao naroda i kao države. Vremena su voluntarizma a ne činjenica. Iako živimo u demokraciji stranačka direktiva je jača od istine i ispred činjenica.

Tako i ove godine, danas 30. svibnja/maja obilježavamo Dan državnosti, iako se na današnji dan za našu državnost ništa tako značajno dogodilo nije, toga je dana 1990. godine konstituiran prvi višestranački Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, to je i dan dolaska HDZ-a na vlast. Ta neistina o našem Danu državnosti ima svoj smisao jedino u prikrivanju i potiskivanju onog istinskog dana kada je Hrvatska stekla svoju državnost. Sve što je vezano uz Hrvatsku treba pripisati HDZ-u, narod to za sada odobrava, voli i nekritički prihvaća. Zato i Dan državnosti kao medalju od late treba prikačiti na rever HDZ-a. U Hrvatskoj se 30 godina provodi takva politika. Stoga iz naše memorije, školskih programa, iz Zakona o blagdanima i ikakvog obilježavanja treba izbrisati onaj istinski, pravi i neupitni dan nastanka suvremene Republike, dan kada je zaslugom Titovih patriota partizana rođena u Topuskom na zasjedanju ZAVNOH-a Federalna Država Hrvatska 9.5.1944. godine, koja će svojevoljno pristupiti Jugoslaviji kao federativnoj zajednici južnoslavenskih naroda. To je dan rođenja prve suvremene i moderne hrvatske Republike, dan kada konačno postajemo politički subjekt.

No, našu se prošlost danas nastoji detitoizirati. To je ta velika prijevara i laž koja se valja Hrvatskom svih ovih godina. Rušenjem spomenika toj slavnoj partizanskoj borbi, koju danas pokušavaju pretvoriti u zločinačku, nastoji se okaljati i izbrisati i simbol tog hrvatskog i jugoslavenskog antifašizma – Josipa Broza Tita. Za tu laž održavati u životu bilo je potrebno ukloniti, izbrisati i srušiti „zgradu ljepoticu“ u Topuskom gdje je održano to povijesno zasjedanje ZAVNOH-a kada je proglašena Federalna Država Hrvatska. Samo naivci mogu misliti da to nije učinjeno s predumišljajem mijenjanja naše časne prošlosti, jer da nije tako ta bi zgrada, srušena 1991. godine od Hrvatske vojske, u ovih 30 godina bila obnovljena. Naime, nacrti te zgrade iz vremena pedantne Austrijske carevine su dostupni i sačuvani. U tome lažiranju naše prošlosti pod agendom HDZ-a sudjelovali su Račanovi i Milanovićevi socijaldemokrati, iznevjerivši time vlastito biračko tijelo koje ga sada u kolonama napušta vidjevši novu nadu u zeleno-lijevim politikama platforme Možemo. Na sramotu SDP-a njegove su Vlade Počasnom Bleiburškom vodu novcem iz državnog proračuna kupovale parcele zemljišta na Lojbaškom polju kraj Bleiburga, umjesto da kao stranka koja drži do antifašističkih vrijednosti obnovi zgradu u Topuskom u kojoj je donijeta jedna od najznačajnijih odluka iz suvremene hrvatske povijesti.

Današnja Hrvatska ponižena i zgažena korupcijom i nacionalizmom je nesposobna obraniti se, sačuvati i osloboditi mržnje, a što je bilo vidljivo i u protekloj predizbornoj kampanji. Dok cijela svjetska javnost u Titu vidi „najvećeg heroja Drugog svjetskog rata“, „genija koji je održao zajedno multietničku federaciju“ i „najmarkantniju ličnost našeg vremena“, kao što ga opisuju njegovi suvremenici američki predsjednici Dwight Eisenhover i Joe Biden, te njemački kancelar Willy Brandt, u Hrvatskoj se Tita i njegovu borbu proglašava zločinačkom u čemu prednjače oni iz Škorinog Domovinskog pokreta i kleronacionalisti okupljeni oko Mosta. Posebice se ističe Nino Raspudić, profesor sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu koji je svoj politički rad sveo na golu mržnju, do podne prema Bosni, a ostatak dana prema Brozu kao simbolu antifašističkog pokreta – „ne može se važan trg u demokratskoj Hrvatskoj zvati po jugoslavenskom diktatoru koji je po svemu negacija države i društva u kojem živimo“.

Da čovjek ne povjeruje.

Za tvorca prve suvremene hrvatske Republike Josipa Broza Tita napisati da je negacija te iste države i društva u kojem živimo, isto je kao reći da je Charles de Gaulle negacija francuske Republike, Ataturk Turske ili Otto von Bismark ujedinitelj Njemačke i njen prvi Kancelar da je negacija njemačke države i društva. Poneke bi naše sveučilišne profesore trebalo vratiti u srednjoškolske klupe kako bi pažljivije pročitali, proučili i savladali srednjoškolsko gradivo i zapise koje je o hrvatskoj državnosti ostavio naš najveći književnik i enciklopedist Miroslav Krleža.

„Taj naš suverenitet, prekinut još u ranom Srednjem vijeku prije osam stotina godina, Maršal je branio i obranio i uspostavio u jednom od najkrvavijih ratova historije, i tako je zamisao oslobođenja doveo do pune pobjede okrunivši je svim atributima pune narodne nezavisnosti i državnosti. On je između naših političkih ličnosti prvi koji je hrvatsku državnu nezavisnost i suverenitet proširio na sve krajeve u kojima naš narod živi i prvi u našoj povijesti koji je majci Domovini vratio sve njene otrgnute gradove, otoke i pokrajine: prije svega Dalmaciju s Lastovom i najslavnijim gradom naše prošlosti Zadrom, zatim Kvarner sa Cresom, sa svim otocima i Rijekom, i na koncu staru glagoljašku našu Istru koja je na to ujedinjenje čekala vjekovima“.

Tito je istinski tvorac hrvatske državnosti.