VIDI SE IZ SVEMIRA, ALI NE IZ BANSKIH DVORA

Foto: Tom Dubravec/Cropix

Čovjek sa „hitlerovskim brčićima“, Marko Skejo, održao je sat „domoljublja“ po HOS-ovim notama i viđenjima na otvorenoj javnoj sceni RH. Hitlerovi brčići i ustaški pozdrav te govornica u Boškovićevoj ulici, kao da podsjećaju na snimanje nekog irealnog filma ili na scene iz serije „Alo,Alo“, scene u kojoj naš suvremeni „junak“ Skejo neodoljivo podsjeća na her Flicka. No, dok je her Flick tek jedan imaginarni lik, Marko Skejo je, na žalost i na sramotu, naša hrvatska stvarnost koja hitlerovskim brčićima prostituira HV, domoljublje i Crkvu Katoličku.

Dok se slavi 10. travanj i 80-a godišnjica uspostave NDH, Hrvatska šuti.

Protekla su tri dana, a ni riječi osude od Milanovića, Plenkovića i Jandrokovića.

„Znajte, ZA DOM SPREMNI je sveti hrvatski poklič. Ono što je u Crkvi „Hvaljen Isus i Marija“ u hrvatskom narodu je „Za Dom Spremni“. Zapamtite da će vaša unučad i praunučad uz dizanje zastave i himne klicati: ‘Za Dom Spremni’„, poručit će pun samopouzdanja i vjere u ono što izgovara, kao kakav zloslutni prorok, ratni zapovjednik 9. bojne HOS-a, Rafael vitez Boban, pukovnik HV Marko Skejo, dakle, pripadnik vojske iz sastava NATO saveza. Bilo bi zanimljivo čuti što o svemu misli vojni zapovjednik NATO-a za Europu, američki general Tod Wolters ili glavni tajnik, Norvežanin Jens Stoltenberg, kako to da u korpusu snaga kojima upravljaju i zapovijedaju postoji jedinica, bojna, koja njeguje fašističko-ustaški pozdrav iz Drugog svjetskog rata? Kako je moguće da u jednoj zemlji saveznici, državi članici NATO-a, postoji vojna formacija koja nosi ime po zapovjedniku „Crne legije“, zloglasne ustaške jedinice podređene nacističkoj Njemačkoj vojsci, koja je odgovorna za mnoge zločine tijekom Drugog svjetskog rata, kako prema civilima tako i prema savezničkim vojnicima? Sve su to pitanja koja bi mnoge u ovoj zemlji trebala zabrinuti i prije nego bilo koga iz svijeta, ako im je stalo do budućnosti zemlje koju vode.

One iz uvoda zloslutne i zlokobne riječi izgovoriti će u Splitu Marko Skejo 10. travnja, na 80-godišnjicu proglašenja NDH, što se pokušava zamaskirati danom spomenute jedinice, ispred spomenika poginulim pripadnicima 9. bojne, a u stvarnosti spomenika Rafaelu vitezu Bobanu, zamislite, u ulici Ruđera Boškovića, znanstvenika europskog i svjetskog glasa. Skejo može što nitko ne može – provući kroz blato fašizma i ustaštva velikog fizičara dubrovačkih korijena Ruđera Boškovića, na sramotu grada Splita. Čovjek sa „hitlerovskim brčićima“, Marko Skejo, održao je sat „domoljublja“ po HOS-ovim notama i viđenjima na otvorenoj javnoj sceni RH. Hitlerovi brčići i ustaški pozdrav te govornica u Boškovićevoj ulici, kao da podsjećaju na snimanje nekog irealnog filma ili na scene iz serije „Alo,Alo“, scene u kojoj naš suvremeni „junak“ Skejo neodoljivo podsjeća na her Flicka. No, dok je her Flick tek jedan imaginarni lik, Marko Skejo je, na žalost i na sramotu, naša hrvatska stvarnost koja hitlerovskim brčićima prostituira HV, domoljublje i Crkvu Katoličku.

No i pored Marka Skeje, ovogodišnji je 10. travanj obilježen i nizom drugih manifestacija. Na više lokacija u Splitu su izvješeni transparenti u slavu NDH. Tako je na Mejašima osvanuo transparent postavljen na bivšoj tvornici Rade Končar, s porukom:

„ONA LJUBAV KOJA NE MOŽE PROĆ“, uz ucrtane obrise NDH, a nešto dalje put Stobreča drugi s porukom: „TKO JE REKA _EBA LI GA ĆAĆA, DA SE CRNA LEGIJA NE VRAĆA“.

Veselilo se i u Imotskoj krajini gdje je na brdu iznad Imotskoga u čast jubileja NDH zapaljeno veliko slovo „U“, toliko veliko da bi ga vidio i sam Gagarin kada je prije 60 godina 12.4.1961. lansiran u svemir i napravio krug oko Zemlje. Kako to da ono što je iz svemira vidljivo ne vide iz Banskih dvora? Kako je moguće da su slijepi i Andrej Plenković, predsjednik Vlade i Davor Božinović, ministar policije, a ništa ne vidi ni Gorgan Jandroković. Ili su, a to će prije biti, vidjeli, ali mudro šute.

Nasuprot njih, kandidat SDP-a za splitskog gradonačelnika Ante Franić je izjavom da „ustaški pozdrav ZDS treba zabraniti“, izgleda navukao gnjev i to mu nije zaboravljeno, pa je pred održavanje konferencije za štampu splitski SDP dobio upozorenje i preporuku iz Policije kako sugeriraju da se zakazana konferencija iz sigurnosnih razloga odgodi, što je i urađeno. Za našu Policiju je sigurnosni problem konferencija za štampu kandidata za gradonačelnika, a nije sigurnosni problem veličanje NDH na 80-u obljetnicu njenog osnutka, bolje kazano proglašenja. Stoga se ne čudim što je moj prošlotjedni osvrt „Spomendan NDH“, u kojem se zalažem za vrijednosti koje Ustav RH promiče bude blokiran, tako da, iako podijeljen, nije bio vidljiv mojim FB prijateljima. Nezamislivo je, ali to je naša realnost, da oni koji propagiraju fašizam ustašujući po Hrvatskoj veličanjem NDH, države utemeljene na rasnim zakonima i zločinu, to čine bez smetnji i slobodno, često i uz snažnu potporu proračunskih kuna, dok oni koji afirmiraju Ustavne i europske vrijednosti antifašizma kao temelja RH i Europe u tome budu sputavani.

Oni koji danas šute, pokraj svega nevjerojatnog što se događa posljednjih dana, postaju sudionici u nevolji i zlu koje se ulicama valja. U zalaganjima sa slobodu, bratstvo i jednakost nikada ne smijemo stati i opustiti se. Stoga bi nositeljima vlasti u Hrvatskoj, prvenstveno onima koji obnašaju najodgovornije funkcije u državi, Milanoviću, Plenkoviću i Jandrokoviću, bilo pametno prisjetiti se, dok ne bude kasno, riječi Sandra Pertinija:

„Fašizam i diktatura nisu pojmovi prošlosti, aveti koji pripadaju povijesti, izgnani jednom zauvijek. Oni su nažalost stalno prisutna opasnost koja podmuklim i ponekad sasvim neočekivanim načinima neprestano prijeti našim teško zadobijenim pobjedama.“