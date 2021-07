Foto: ATV

Ne unizujte Teslu. On nas treba zbližavati a ne dijeliti.

Ne možeš staviti Teslu na novčanicu a ne izraziti žaljenje za 119 njegovih rođaka pobijenih u Jasenovcu i drugim logorima i stratištima NDH.

Posljedica režima kojeg simbolizira poklič „Za Dom Spremni“ je da danas u Smiljanu, Teslinom rodnom selu, više ne živi niti jedna osoba sa prezimenom Tesla.

Plenkoviću, predsjedniče hrvatske Vlade, „Za Dom Spremni“ i Nikola Tesla ne mogu skupa.

„Hvala na mnogo cijenjenoj čestitci i počasti. Jednako se ponosim moga Srbskog roda i moje hrvatskom domovinom. Živili svi Jugoslaveni“, napisati će u brzojavu upućenom dr. Vlatku Mačeku iz New Yorka 25.5.1936. godine znanstvenik svjetskog glasa Nikola Tesla, odgovarajući na čestitku dr. Vlatku Mačeku – „Velikom sinu naroda Srbskog a domovine Hrvatske, vođi čovječanstva u borbi sa prirodom u ime hrvatskog naroda dr. Vlatko Maček“.

Prijedlog da se lik Nikole Tesle nađe na kovanicama eurocenti kada RH bude ulazeći u eurozonu uvodila Euro kao sredstvo plaćanja, opraštajući se time, Bogu hvala, od lošom prošlošću opterećene kune, a što je predviđeno da se dogodi 1.1.2023. godine, izazvao je burne reakcije svih nacionalista regije, posebice u Srbiji koja je to doživjela kao „prisvajanje kulturnog i naučnog nasljeđa srpskog naroda“, kako se kaže u priopćenju Narodne banke Srbije izdanog tim povodom.

Da su se za Teslin lik na novčanicama odlučile države Kongo ili Lesoto to bi sigurno bilo pozdravljeno sa odobravanjem u Beogradu, a da je to učinila Španjolska ili Grčka koje su kao i Hrvatska članice Europske Unije, bila bi to europska potvrda „Veličine srpske kulture i nauke“. No kada Teslu želi na svoje kovanice postaviti Hrvatska, zemlja u kojoj je Tesla rođen i gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju, tada je to za srpske nacionaliste „krađa srpskog identiteta“, a za hrvatske šoviniste podvala i poniženje, jer imamo mi i naše „hrvatske velikane u znanosti poput Ruđera Boškovića i Fausta Vrančića“ koji bi trebali, po njima, imati prednost nad Teslom.

Interesantno je primijetiti kao nešto dobro, ispravno i put optimizma ka boljem i tolerantnijem društvu, činjenicu da Hrvatska danas uvodi Nikolu Teslu na eurokovanice kao svoju prepoznatljivost, a da 1994. godine prilikom uvođenja kune nije bilo mjesta za Teslu među 8 istaknutih ličnosti iako je Enciklopedija Britanicca uvrstila Teslu među 10 najvažnijih ljudi svjetske povijesti. Taj primjer govori – Hrvatska postaje prihvatljivija i bolja.

Nikola Tesla, američki znanstvenik srpskih korijena, prezirao je nacionalizam i nacionaliste, on je jedan od najvećih živućih znanstvenika svoga vremena, na vrhu je svjetske nauke i kao takav ne može biti nacionalist niti se da ugurati u uske nacionalne granice. Poznata je i njegova poruka upućena onima sa nacionalnom isključivošću – „Vaša mržnja pretvorena u električnu energiju mogla bi osvjetliti gradove“.

Nikola Tesla je u svemu tražio i svoj život i rad posvetio napretku čovječanstva prezirući uske interese ili ograde. I što je posebno važno za istaći, na kovanicama će se naći voljom hrvatskih građana iskazanoj u anketi u kojoj je sudjelovalo blizu 60 tisuća osoba.

Sam će Nikola Tesla u brzojavu Mačeku istaći da se „jednako ponosi svojom hrvatskom domovinom i svojim srpskim rodom“. Umjesto da poštujući tu njegovu misao on naše ljude međusobno zbližava te da se s njime ponose i jedni i drugi, Tesla je suprotno izraženoj volji postao točka naših prijepora. Nikolu se Teslu sa 33 spomenika u 20 država svijeta ne može svoditi i gledati kao nasljeđe jednog naroda. To je njegovo unižavanje. On je svjetska vrijednost i veličina, njegovo djelo je baština cijelog čovječanstva, koliko je srpski on je i hrvatski. Tesla nas treba zbližavati a ne dijeliti.

Hrvatska želi imati Nikolu Teslu na svojim eurokovanicama, kao naš simbol na prostoru cijele Europske Unije. To će doprinijeti boljem razumijevanju u našoj zajednici što su pozdravili i hrvatski građani srpske nacionalnosti. Prirodno je da im to godi.

No, mi Hrvati ne smijemo biti licemjerni. Plenković je trebao smoći snage i načina za uputiti pokajanje i izraze žalosti zbog brojnih Teslinih prezimenjaka stradalih za vrijeme 2. svjetskog rata. Za učinjeno zlo se treba pokajati. Ne može se uzeti Teslu i staviti kao simbol na kovanice, a ne reći da žalimo što su ustaške vlasti od 621 Srbina u Teslinom rodnom mjestu Smiljanu i okolnim zaseocima, pobili njih 558 od kojih i 74 djece. Licemjerno je baratati likom Tesle a ne izraziti žaljenje nad 119 članova njegove obitelji, a koje je i sam Tesla nastojao spasiti. Danas u tom ličkom selu Tesle više ne žive. Nema u Smiljanu više nikog sa prezimenom Tesla.

Zato je Plenković trebao smoći snage i nad tom surovom istinom izraziti žaljenje – „Kao predsjednik hrvatske vlade osjećam stid i poniženje što u Smiljanu ne živi više niti jedan Teslin prezimenjak“.

Sva ta klanja i zvjerstva počinio je ustaški režim NDH kojeg simbolizira poklič „Za Dom Spremni“

Predsjedniče hrvatske Vlade, predsjedniče Plenkoviću, ne možemo graditi obzirnu i snošljivu Hrvatsku na simbolima zločinačke NDH – „Za Dom Spremni“.

„Za Dom Spremni“ i Nikola Tesla ne idu zajedno!