ZORAN MILANOVIĆ – SVILENI 

Foto: screenshot RTL

U maniri mjesnog sekretara komiteta nekog zabačenog mjesta izgubljenog negdje u vrletima dalmatinske zagore, poput Mrduše Donje u vremenu tamo negdje ranih 50-tih godina prošlog stoljeća, Zoran Milanović predsjednik Republike Hrvatske, danas u listopadu ili oktobru 2020. godine, zatražio je i to zbog izgovorene riječi u demokratskom društvu kakvo u RH vlada i kakvim RH pretendira biti, progon iz javnog života jednog političkog analitičara sa jedne privatne televizije – RTL. Kako više nema jednopartijskih komunističkih komiteta koji bi to efikasno sproveli u život, predsjednik Milanović se obraća vlasnicima i urednicima televizije da odrade taj „šporki“ posao umjesto komiteta i eliminiraju nepodobnog komentatora iz hrvatske javnosti – „učinite nešto, molim vas“.

Sve što je misleće, živo i poluživo na hrvatskoj ljevici zadnjih je dana na meti Zorana Milanovića, Rada Borić zbog intervjua Slobodnoj Dalmaciji, Marijana Puljak i Dalija Orešković koje su proglašene samodopadnim narikačama, napadnute su udruge BaBe i GONG, kao i Peđa Grbin, izvrijeđana je Višnja Ljubičić pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, a Tomislavu Tomaševiću je zamjereno na stilu odijevanja jer dolazi na sjednice Sabora bez kravate, obučen kao da ide „na teferič na Ilidžu“. Napada Plenkovićeva tri ministra koji su odlazili i nalazili se u ilegalnom, polutajnom podrumu, klubu, na adresi Slovenska 6, zanemarujući da je i sam zalazio u tu „rupu“ kako je taj prostor nazivao.

Njegovi potezi tijekom ljeta su bili krajnje neprihvatljivi, a uručivanjem odlikovanja Zlatanu Miji Jeliću, bjeguncu od pravosuđa susjedne BIH zbog njegove uloge i odgovornosti nad logorima HVO-a, posebice Heliodroma, Milanović mu pruža podršku, te tako i aktivno sudjeluje u onemogućavanju izvršenja pravde.

Zoran Milanović ne vrijeđa samo istaknute ljevičare sa hrvatske političke scene, već i same države, a poseban mu je merak izrugivati se i šprdati sa susjednom, nama najbližom BIH te će ju usporediti sa Yugom 45 i zaprijetiti joj, zanemarujući bosanski ponos, da se on može i na „bezobrazan način“ kako sam kaže odnositi prema BIH i njenim euroatlanstkim integracijama. Koji diplomat. Precjenjujući svoju ulogu, kao da od njega ovisi sudbina BIH, čovjek zaboravlja da je takvom svojom „prostačkom diplomacijom“ prijatelje izvan Hrvatske sveo na Milorada Dodika i Edija Ramu.

No, najintrigantnije je od svega da se založio kako bi sa pozicija moći predsjednika RH, koristeći se političkim pritiskom na RTL televiziju eliminirao iz javnog prostora Žarka Puhovskog nazvavši ga umirovljenim mudroslovom, propalim političarom, očajnim analitičarom i jednim od najnečasnijih pojava na hrvatskoj javnoj sceni. Skrenuti će pažnju urednicima i vlasnicima RTL televizije da se Žarko Puhovski na montiranom političkom procesu Čičku i Budiši 1972. godine kao svjedok optužbe držao kao druker i ništarija. Naravno da ta epizoda iz života nije nešto na što bi Puhovski bio ponosan, ali to nije u nikakvoj vezi sa pravom na slobodu izražavanja danas 50 godina kasnije.

Milanović će RTL-ovcima kazati da polazi od pretpostavke da im ove činjenice nisu bile poznate, jer ostaje za zaključiti da su im bile poznate sigurno ga ne bi angažirali za političkog komentatora na RTL televiziji.

Ovakav izljev bijesa predsjednika RH prema Žarku Puhovskom uslijedio je nakon njegove konstatacije u jednom od komentara kako Milanović želi biti „najpametniji i najmoćniji u Hrvatskoj, ali kako to više nije moguće jer danas živimo u demokratskom društvu. To je bilo moguće nekada u jednostranačkom komunističkom poretku i jedini čovjek koji je bio najpametniji i najmoćniji u povijesti Hrvatske je bio Vladimir Bakarić“. Zoran Milanović bi danas u 2020. godini htio biti Vladimir Bakarić-Svileni, ali to više nije moguće. Zoran Milanović neće biti „Svileni“.

Eto, to su misli i riječi jednog komentatora koje su Zorana Milanovića dovela do ekstaze i bijesa kako je sam kazao, te zbog tih riječi Puhovskog on traži od RTL-a da ga maknu iz programa. Ovaj čovjek je opasan, jer ako javno traži uklanjanje zbog izgovorene riječi, što li je u stanju tražiti iza zavjese daleko od očiju javnosti?

A što bi to „micanje iz programa“ bilo drugo doli oživljavanje verbalnog delikta!

Svojim otvorenim pozivom RTL-u da se sankcionira, kazni neželjeni komentar, Zoran Milanović koji se zakleo da će biti prvi ustavobranitelj, a što je često isticao i u kampanji, udario je na temeljne odredbe Ustava RH kojima se jamči sloboda mišljenja i izražavanja misli. To posebice obuhvaća slobodu govora kao jednu od temeljnih vrednota. Time predsjednik priziva „aktiviranje“ verbalnog delikta, djela kažnjivog po čuvenom članku 133. Krivičnog zakona bivše države SFRJ.

Puhovski je očito bio u pravu kada je ustvrdio da Zoran Milanović niti po moći, niti po pameti može biti Vladimir Bakarić!