Ako im date izbor, mačke neće ni šapu pomaknuti da bi se potrudile za hranu

Osim osnovnih potreba kao što su hrana, voda, spavanje, sigurnost i razmnožavanje većina životinja želi zadovoljiti i potrebu za zabavom i lovom. Zato mnogi kućni ljubimci, ali i životinje u divljini, često vole tražiti hranu, uživaju kad se pred njih stavi izazov, da se moraju potruditi za obrok. No, ne i mačke.

Kad dobiju izbor između hrane na tanjuru i komadića hrane skrivenih u neki labirintski spremnik, znanstvenici su otkrili da većina životinja poput pasa, medvjeda, golubova, svinja, koza, miševa, štakora, majmuna i drugih primata preferiraju potragu za hranom.

Mačke se u tom smislu ističu i one će uvijek odabrati “besplatan obrok”. No, to i dalje ne znači da su lijene, ako ste to prvo pomislili.

Istraživanje je objavljeno u časopisu Animal Cognition, a provedeno je na kućnim mačkama. Kad su im dali s jedne strane tanjur s hranom, a s druge mali kontejner iz kojeg su se morale potruditi izvući hranu, čak i one najenergičnije i najzaigranije odabrale su lakši put.

To ne znači da nijedna mačka nije pokušala izvaditi hranu iz igračke, no puno veći broj se zadržavao pred tanjurom i on im je svakako bio prvi izbor. Kad je na tanjuru nestalo hrane, tek onda su se zainteresirale za igračku.

Također, kod odabira među mačkama nije bilo razlike u spolu, dobi ili prethodnom iskustvu s traženjem hrane, sve su prvo odabrale tanjur.

Razlog ovoj reakciji nije poznat. Mačke su jako zaigrane životinje i inače obožavaju razne zagonetke i igračke, a ni lijenost ne može razlog.

Stručnjaci smatraju da bi krivac za ovu lijenost moglo biti jednostavno pripitomljavanje mačaka na kućno okruženje u kojem nisu toliko motivirane na istraživanje i lov. Druga pretpostavka odnosi se na činjenicu da su mačke lovci koje vrebaju plijen u prirodi pa zagonetka, odnosno igračka u kojoj se trebaju truditi za hranu možda i nije najbolja opcija.

Prijašnja su istraživanja pokazala da razni spremnici za hranu, s kojima treba truda, pomažu mačkama izgubiti kilograme, s tjeskobom i treningom za kužne uvjete općenito.

Međutim, s obzirom na njihovu prirodnu znatiželju stručnjaci se slažu da bi ovo trebalo dodatno istražiti, prenosi Science Alert.

