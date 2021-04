Ove pasmine mačaka svojim vlasnicima mogu stvoriti neočekivane probleme

Foto: Pixabay

Nakon što vide fotografije preslatkih mačića, mnogi slijede instinkt i donesu odluku o udomljavanju kućnog ljubimca. Vjeruju da će zauvijek ostati tako sićušan, pahuljast i bezazlen. No kad mačke odrastu, mogu uzrokovati neke neočekivane probleme. Neke pasmine zahtijevaju redovito četkanje, neke trebaju toplu odjeću, a druge grebu sve što im se nađe na putu. Postoje čak i one koje trebaju šetnju na otvorenom.

Kućni ljubimac je velika odgovornost, a ovo su pasmine koje mogu dovesti do nekih neočekivanih problema.

SFINKS

Sfinks je pasmina posebno privlačna onima koji su alergični na krzno. No morate znati da te mačke nisu potpuno hipoalergene. Ova pasmina je nježna, prijateljski nastrojena i odana.

Foto: Sergey Skleznev/Shutterstock

Neki od poznatih problema koji se javljaju kod sfinks mačke su skupo održavanje, zarazne bolesti, problemi s vidom i poremećaji zuba i desni. Također, većina sfinks mačaka treba posebnu prehranu. Uz to, ove mačke se znoje pa se nemojte iznenaditi ako uočite da se bude mokre.

PERZIJSKA MAČKA

Perzijske mačke su pametne, mirne i šutljive. One ne mijauču, već sjede pokraj vas i čekaju da im date ono što trebaju. Vole se maziti i vezati za obitelj s kojom žive. No budite oprezni kad ih ostavljate same s djecom, posebno malom i bučnom.

Foto: Lessia Teh/Animal Photography

Neki vlasnici perzijskih mačaka na Redditu su otkrili da se nedostaci ove pasmine uglavnom odnose na njegu krzna. Trebaju puno četkanja, imaju različite alergije, na hranu i na lijekove.

SVETA BIRMA

Ovo je pametna, aktivna i lijepa pasmina, čija su posebnost oči plave boje. Sveta Birma je mirna i društvena, ali zahtijeva često čišćenje.

Foto: petinsurance.com

Linja se nakon svakog četkanja i očekujte da ćete krzno pronalaziti posvuda. Također, stručnjaci spominju kako je zdravlje ove pasmine prilično krhko. Osim što treba brinuti o njenom krznu, očekuje se da vodite računa o zubima Svete Birme, da se redovito igrate njome kako biste spriječili probleme u ponašanju te da je ne izvodite na otvoreno tijekom hladnog vremena.

TURSKA ANGORA MAČKA

Turska angora mačka može vam postati velika prijateljica. Izvrsni su životni suputnici usamljenim ljudima, društvene su i vole se igrati. No mazit će se samo kad one to žele i potpuno će ignorirati vaše želje.

Foto: Anna Volgina/iStock/Getty Images

Ova pasmina je prilično aktivna i zahtijeva puno pažnje. Vlasnike smatra svojim robovima, a može razviti lošu narav. Tada ne podnosi neznance, na njih sikće i grize ih.

MUNCHKIN MAČKA

Ova preslatka pasmina ima kratke noge i dugu kralježnicu. Munchkin mačke su vrlo okretne i brze. Od najranije dobi treba ih redovito četkati, kupati i paziti na prehranu.

ŠKOTSKI FOLD

Škotski fold osvaja izgledom jer zbog velikih očiju i sklopljenih ušiju i u odrasloj dobi izgleda poput mačića. Ne boje se buke i vole djecu i maziti se. Međutim, ne vole provoditi vrijeme u krilu čovjeka.

Mana je što ponekad razviju loša ponašanja pa love stopala ljudi i grebu tapete.

