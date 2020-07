Američka predizborna kampanja: Biden naziva Trumpa „prvim rasistom koji je uspio osvojiti ured predsjednika“

Foto: Kevin Lamarque/ REUTERS

Za nešto više od tri mjeseca biraće se u SAD – i napadi postaju sve oštriji. Izazivač Joe Biden predbacio je sada Donaldu Trumpu da je prvi rasista u Bijeloj kući.

Piše: Bastian Midasch /Reuters – 23.07.2020

Preveo i uredio: Ešref Zaimbegović

Ton u trci za predsjedničke izbore u SAD se zaoštrava. Demokratski kandidat za predsjednika Joe Biden označio je Donalda Trumpa kao prvog rasistu koji je osvojio ured predsjednika.

Na susretu sa zaposlenim u zdravstvenim ustanovama Bidena su pitali da li je zabrinut time da Trump ponovljeno označava Corona virus kao „Kina virus“. On je odgovorio da je „apsolutno odvratno“ kao se Trump „odnosi prema ljudima bazirajući to na boji njihove kože, njihovom nacionalnom porijeklu, odakle oni dolaze“. On je usto dodao: „Nijedan vladajući predsjednik to nije nikada uradio. Nikada, nikada, nikada. Nijedan republikanski predsjednik, nijedan demokratski predsjednik. Bilo je uvijek rasista koji su pokušali da budu izabrani za predsjednika. On je prvi kome je to uspjelo.“

„Uvreda za inteligenciju crnih birača“

Vodeća savjetnica Trumpove kampanje, Katrina Pierson, nazvala je Bidenove komentare “uvredom za inteligenciju crnih birača” gledajući na jednu raniju, jednokratnu suradnju senatora sa članovima vlade koji su htjeli pokrenuti razdvajanje grupa stanovništva na osnovu religioznih, etničkih i socijalnih razloga. Ona je rekla da Trump voli sve ljude i tvrdo radi na tome da ojača sve Amerikance.

Međutim ne predbacuje se rasizam samo Trumpu. I nekadašnji predsjednici su konfrontirani sa optužbama. U toku antirasističkih demonstracija nakon ubistva Afroamerikanca George Floyda protestirajući su pokušali da sruše spomenik spornom bivšem predsjedniku Andrewu Jacksonu. Kritičari smatraju da se i spomenici osnivačima nacije Georga Washingtona i Thomasa Jeffersona trebaju srušiti; svi su bili u 18. i 19. stoljeću robovlasnici. Sam Biden je u maju dospio u kritiku zbog upitne izjave o Afroamerikancima. Nakon toga je izjavio da žali zbog toga.

Trump je u predizbornoj kampanji sve više pod pritiskom. Prema aktuelnim anketama on značajno zaostaje za svojim izazivačem Bidenom. Mnogi ljudi smatraju da je prije svega Trump odgovoran za situaciju u zemlji. Nijedna druga zemlja nije tako pogođena pandemijom Corone kao SAD. Više od četiri miliona ljudi su se već inficirali virusom. Više od 150.000 je umrlo od posljedica bolesti.

Nedavno je dodatno zaoštrio konflikt sa Kinom. Između ostalog SAD je naredila zatvaranje kineskog konzulata u Hustonu. Ministar vanjskih poslova Mike Pompeo osim toga predbacuje Kini da krade intelektualno vlasništvo američkih firmi. Komunistička partija je prijetnja. Slično zvuči i retorika Trumpa.

spiegel.de