Bijes na Evropu

Već tjednima traju masovni protesti protiv vlade Bugarske. Novci EU su u zemlji još pojačali široko rasprostranjenu korupciju.

„Gdje je Batse?“ glasi hashtag, pod kojim se trenutno u Bugarskoj mogu dobiti upute o boravku premijera. Jer inače medijalno stalno prisutni „Batse“ („veliki brat“) bukvalno je nestao sa ekrana. Prije svega nije tamo gdje u zemlji upravo politički vrije.

Već četiri tjedna svake večeri izlazi hiljade Bugara na ulice i zahtijevaju ostavku vlade i glavnog javnog tužioca. Izmjena četiri veoma lako zamjenjiva ministra nije moglo ućutati mase. Baš nasuprot: vlada nevjerica i gnjev zbog toga što vlada vjeruje da može tako jeftino proći.

To nisu samo protesti protiv vlade Borisova. Bijes je upravljen protiv dubioznih pravila igre bugarske politike, protiv moćne povezanosti politike i privatnih preduzeća koji jedni drugima daju javni novac i narudžbe i protiv pravosuđa koje prikriva ove postupke. Radi se o utjecaju na neovisne novinare i korupciji na najvišem nivou.

Međutim, radi se i o EU i nadanjima, koja se nisu ispunila za više od deset godina članstva u EU – obećanje o rastućem blagostanju ali i o funkcionirajućim institucijama, o pravnoj državi i modernom državnom biću. O nadanju da Brisel neće biti samo dobri stric koji šalje novac nego da će biti kontrolna instanca za korumpirane elite. Novac je priticao ali kontrola je izostala. Gorka ironija je u činjenici da su evropski novci korupciju u Bugarskoj još pojačali – jer ona cvijeta tamo gdje ima nešto za podijeliti.

Bugari su proevropski narod; nijedna nacionalna institucija nema toliko prihvatanja kao EU, posebno među mladim ljudima. I dugo je živjelo očekivanje da bi EU mogla Bugare spasiti od toga što se ovdje naziva mafija: kartel iz politički najbolje povezanih oligarha sa vezama u organizovanom kriminalu. Međutim sada sve više postaje jasno da niko u Briselu ne uzima ozbiljno stanje u Bugarskoj. Još gore: niko ne želi da to ozbiljno shvati. A novac iz Brisela i dalje pritiče uprkos skandala za skandalom.

„EU – are you blind?“ i „EU, come and look how they spend your money!“ skandiraju demonstranti. Pritom bi kod partnera u EU trebalo biti malo iluzija o vladi Borisova i upotrebi fondova EU u Bugarskoj – zloupotrebe su suviše očite i kontinuirane. Ne bez razloga članice EU stalno otežu sa pristupom Bugarske Šengenu i evro zoni. “Postupak kooperacije i kontrole” EU komisije, koji bi trebao osigurati kontinuirani razvoj do više državnopravnosti u Bugarskoj pokazao se kao tupi mač. Polugodišnji izvještaji o napretku imaju malo veze sa stvarnim događanjima u Bugarskoj. Brisel se previše lako dopušta prevariti.

Iz dobrih odnosa u EU da se u Bugarskoj napraviti politički kapital; Borisov se uvijek rado pokazivao sa svojim kolegama, posebno sa Angelom Merkel, koju je označavao kao svoju „veliku sestru“. “Zar Vam ovaj korumpirani tip nije sramotan, gospođo Merkel?“ pita sada jedan plakat na Mostu orlova u Sofiji, jednom od centara protesta. Očigledno nije dovoljno sramotan: Izjava Manfreda Webera, šefa frakcije konzervativne Evropske narodne partije: “Bojko Borisov ima u svojoj borbi protiv korupcije njegovu punu potporu“, zvuči protestantima kao ruganje – Borisov mnogima važi kao predvodnik „mafije“.

Inače ostaje tiho u Briselu i Berlinu. Evropskim porodicama partija je teško u ophođenju sa problematičnim članovima u vlastitim redovima – ideološke razlike su često izuzetno velike, ali u Evropskom parlamentu potrebni su svi glasovi. Oklijevajući i nakon mnogo provokacija Evropska narodna partija našla je jasne riječi za Fidesz Viktora Orbana. Međutim u poređenju sa Fideszom Borisovova GERB je dobar primjer: proevropska, konstruktivan partner u traženju evropskog rješenja za pitanje izbjeglica i u velikoj mjeri slobodna od mržnje prema manjinama. Osim toga Bugarska drži zatvorenom jednu vanjsku granicu EU – iako ponekad sa upitnim sredstvima – i njeguje dobre odnose sa Turskom.

Borisov je ugodan partner u EU jer on djeluje bez velikih gestova Viktora Orbana, bez vanjskopolitičkog mačizma. Međutim, pod njegovom vladom demokratija Bugarske i njene institucije su polako ali kontinuirano podrivane: neovisno pravosuđe, slobodna štampa, kritičko civilno društvo, čak i parlament kao korektiv. Ostala je fasada demokratije – za pokazivanje evropskim partnerima.

Međutim, Bugarska ne mora uvijek ostati ugodna: Bez neophodnih koretiva najvažniji razlog za to da Bugarska do sada nije pošla istim putem kao Mađarska je da Bojko Borisov nije tako odlučio. U najmanju ruku još ne.

Protesti koji traju daju mali tračak nade da bi Bugarska mogla uspjeti svoje probleme riješiti vlastitim snagama. Doduše premijer je izjavio da je spreman za ostavku ali je odluku dao u ruke svoga kabineta i vlastitih partijskih struktura. Demonstranti opet ne vjeruju u izbore koje će pripremiti trenutna vlada, sa ili bez Borisova. Istovremeno ne postoji alternativa: Na pitanje koja od etabliranih partija prema njihovom mišljenju sarađuje sa „mafijom“ u jednoj aktuelnoj anketi skoro polovina stanovništva kaže: „sve“. Bugarska treba pomoć svake vrste.

Zato bi moglo doći do obaveza za partnere u Briselu. Razočarenje sa EU među Bugarima je već kolateralna šteta njihove šutnje. Pored uopštenih i nekonkretnih prihvatanja pravne države, antikorupcije i podjele vlasti biće neophodno zapitati: Gdje je Batse?

Dr. Helene Kortländer vodi biro zaklade Friedrich Ebert u Bugarskoj. Prije toga radila je za zakladu u Berlinu i Izraelu.

