Brazilski predsjednik Bolsonaro: Onaj koji ugrožava

Foto: Reuters

Uprkos mnogobrojnim slučajevima Corone u Brazilu vlastodržac Jair Bolsonaro odbacuje virus kao „fantaziju“. I tjera svoju zemlju u dvostruku krizu.

Preveo i uredio: Ešref Zaimbegović

Bile su to uznemiravajuće slike koje je brazilska TV u nedjelju slala iz glavnog grada: Iako je ministarstvo zdravlja zbog Corone naredilo da se izbjegavaju veća okupljanja, stotine demonstranata se kretalo pred rezidenciju predsjednika u Braziliji.

Na plakatima demonstranti zahtijevaju zatvaranje Kongresa i Vrhovnog suda. Mnogi zahtijevaju trenutno preuzimanje vlasti od strane vojske. Oni slijede poziv desničarskoekstremističkog predsjednika koji demokratske institucije svoje zemlje sve više posmatra kao teret.

Jair Bolsonaro je prečuo upozorenje svoga vlastitog ministra. Tog dana, kada je broj potvrđenih slučajeva Corone u Brazilu narastao na 200, on se spustio u dresu nacionalne reprezentacije niz rampu palate i umiješao se u gomilu. Rukovao se i grlio ljude. Slikao se smartfonima s desetinama privrženika i pravio selfie. Pritom nije imao čak ni masku.

„Atentat na javno zdravlje“

Kao „atentat na javno zdravlje“ označio je njegov nastup Rodrigo Maia, predsjednik Kongresa. Bolsonaro bi se ustvari trebao nalaziti u izolaciji. Nakon susreta sa američkim predsjednikom Trumpom u golf resortu Mar – a- Lago prošlog tjedna 13 članova njegove delegacije bilo je pozitivno testirano na Coronu, među ostalim njegov šef komunikacija, koji je predviđen za ambasadora u Vašingtonu i jedan senator koji je izjavio da je nakon povratka zagrlio pola Kongresa.

Čak iako Bolsonaro sam nije zaražen mnogi se nadaju da bi briga oko mogućeg oboljenja mogla djelovati kao alarm. Bolsonaro ima 64 godine a poslije jednog napada nožem u predizbornoj kampanji 2018. morao se podvrgnuti nizu operacija. On spada u rizičnu grupu.

Suprotno svome kolegi Trumpu, koji je svoj lakomisleni Corona kurs u međuvremenu korigovao, Bolsonaro je samo izjavio da je on čovjek naroda. Ako se inficira to je njegova stvar.

Nije prvi puta da Bolsonaro ne prihvata saznanja nauke. On pobija klimatske promjene. Kad su prošle godine gorjele prašume u Amazoniji on je opovrgavao da je to zbog sve veće sječe šuma.

Sada on sa pogledom na Corona virus govori o „fantaziji“ i – od medija raširenoj – „histeriji“. Njegova zemlja će, vjeruje on, proći kroz ovu “malu krizu” bez većih šteta.

Stanice intenzivne njege su pune

Činjenice govore protiv njega. U godinama ekonomske krize javni zdravstveni sistem u Brazilu je propao. U milionskom gradu kakav je Rio de Žaneiro, gdje su u međuvremenu objavljeni prvi lokalni slučajevi, stanice intenzivne njege su već pune. Na raspolaganju imaju 1691 krevet rekao je u ponedjeljak guverner Wilson Witzel. Pošto trenutno niti jedan nije raspoloživ razmišlja o tome da se kruzeri koji su u luci preurede u bolnice.

U trenutku kakav je ovaj, u kome je važno ponašanje svakoga pojedinca, mogu se imati fatalne posledice ako predsjednik ne prepoznaje ozbiljnost situacije. Mnogi barovi i restorani su ostali otvoreni a još za vikend na plažama su bile desetine hiljada ljudi.

Bolsonaro tjera Brazil u dvostruku krizu: Dok virus razvija svoju potpunu snagu, predsjednik uvlači zemlju i njene institucije u najveći politički strestest od vojnog puča 1964. godine.

Predsjednik se predstavlja kao žrtva institucija koje su ovladane korumpiranim establišmentom. Parlament i Vrhovni savezni sud počeli su „borbu za vlast“ protiv njega, žalio se on u ponedjeljak u jednom intervjuu. Poslanici su pokušali da ga izoliraju što je isto kao i „puč“.

On stvarno ima probleme da mnoge svoje projekte progura kroz Kongres jer nema većinu. Zbog toga je pozvao svoje pristaše na demonstracije: On želi izazvati borbu za vlast između „naroda“ i demokratskih institucija. Virus prijeti da natkrili ovaj showdown i zato on umanjuje krizu.

Borba protiv demokratije

Bolsonaro je demokratiju uvijek prezirao i nije to nikada krio. Njegova otvoreno pokazana simpatija za vojnu diktaturu bila je osnova za njegovu izbornu pobjedu: Mnogi Brazilci ne vjeruju svojim poslanicima. Oni žele jakog čovjeka na vrhu.

Bolsonara je izabralo 57 miliona Brazilaca napisao je na twiteru njegov sin Eduardo u ponedjeljak kao reakciju na kritiku na njegovog oca. Jedna anketa prije kratkog vremena pokazala je da bi on za dvije godine imao dobre šanse da bude ponovo izabran.

Ali da li to važi i u vrijeme Corone? Koliku podršku u stanovništvu stvarno ima? Kako će se ponašati vojska ako Bolsonaro svoj duel sa parlamentom dovede do usijanja?

Sve više političara špekulišu o oduzimanju mandata predsjedniku. “Bolsonaro mora otići”, zahtjeva advokatica i poslanica Janaina Paschoal, jedna od pokretačica postupka oduzimanja mandata protiv predsjednice Dilme Rousseff.

Paschoal je do prije nekoliko mjeseci još podržavala Bolsonara i za vrijeme predizborne kampanje bila je u razgovoru kao potpredsjednica. Drugi predlažu da se predsjednik ispita je li duševno zdrav.

Međutim većina poslanika i sudija se suzdržava od otvorene konfrontacije sa Bolsonarom. Mnogi se očigledno boje da bi konflikt mogao završiti u izbijanju nasilja.

„Puč prema bolivijskom uzoru“

Milicije, koje kontrolišu velike dijelove Rio de Žaneira i koje su usko povezane sa organizovanim kriminalom, predstavljaju bazu moći za Bolsonarov klan koji ne treba podcjeniti upozorava gospodarski stručnjak Paulo Nogueira Batista, nekadašnji vodeći direktor Međunarodnog monetarnog fonda, u novinama “Folha de S. Paulo”: Oni se kroz svoju povezanost sa predsjednikom osjećaju „ojačani i ohrabreni“.

Vlada je olakšala kupovinu oružja i dobijanje dozvole za oružje. To može biti predradnja za „puč prema bolivijskom uzoru“ kaže Nogueira: „Paramilitarne snage ekstremne desnice koje su do zuba naoružane i pripremljene na to da u određenom trenutku sa suglasnošću i pomoći zvaničnih snaga pimjene nasilje“.

Armija, koja u Brazilu od dolaska Bolsonara na vlast praktično učestvuje u vladi je podijeljena u pitanju do koje tačke slijediti Bolsonara. General Augusto Heleno, tvrdolinijaš u kabinetu i jedna vrsta očinske figure za Bolsonara, sam je pozvao na demonstracije protiv parlamenta. Može se vjerovati da bi on učestvovao u puču protiv institucija.

Nasuprot tomu general Hamilton Mourao, potpredsjednik, drži se sumnjivo mirno: On bi mogao profitirati od postupka oduzimanja mandata. U prošlosti on je pokušao da se predstavi kao razumna alternativa Bolsonaru i time zastrašio njegove pristalice.

Da li će Bolsonarov kurs konfrontacije uspjeti moglo bi se odlučiti na jednom faktoru na koji on nema uticaj: „Ponovni izbor američkog predsjednika Trumpa je bitan element za Bolsonarov plan B“, piše ekonomski stručnjak Nogueira. Bez podrške iz Vašingtona on ne bi riskirao puč protiv parlamenta. To objašnjava i poniznost sa kojom se Bolsonaro u Majamiju ulagivao Trumpu.

Samo učesnici pobratimske večere nisu razmišljali da grljenje u ovim vremenima može biti otrovno.

spiegel.de