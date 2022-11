Foto: Fully Syafi/Greenpeace

U velikom podvigu ironije, Coca-Cola, najveći svjetski zagađivač plastikom, sponzorira COP27, najveću svjetsku godišnju ekološku konferenciju, koja se trenutno održava u Sharm El Sheikhu, Egipat, od 6. do 18. novembra.

Kako pišu Global Voices, iako postoji mnogo toga za kritikovati na ovogodišnjem samitu COP27 (kao što su kršenja ljudskih prava u Egiptu i suzbijanje civilnog društva), sponzorstvo Coca-Cole je nevjerojatno problematično i čak može usporiti pokrete za zaštitu okoliša i protiv plastike.

Egipat je najavio sponzorski ugovor krajem septembra, a Coca-Cola je odmah dobila pozitivan publicitet. Globalni potpredsjednik Coca-Cole za javnu politiku i održivost Michael Goltzman rekao je: „Kroz COP27 partnerstvo, Coca-Cola sistem ima za cilj da podrži kolektivnu akciju protiv klimatskih promjena.

Ali aktivisti to sa pravom odbijaju — a opozicija raste.

Disgraceful. Biggest plastic polluter @CocaCola is sponsoring @COP27P 😡 99% of plastics are made from fossil fuels. This partnership undermines the very objective of the event it seeks to sponsor.#BreakFreeFromPlastic #COP27 https://t.co/EILbGYYSzc — Greenpeace (@Greenpeace) September 30, 2022

Organizacija civilnog društva Clean up Kenya nazvala je taj potez “odvratnim” i napomenula da se gotovo polovina otpada od plastičnih boca pronađenog u Keniji može pratiti do Coca-Cole.

Ugandski klimatski aktivist i ambasador UNOCHA, Nyombi Morris, rekao je za BBC: „Kada zagađivači dominiraju u pregovorima o klimi, mi ne postižemo dobre rezultate. Kao afrički aktivista, zabrinut sam da će sve više naših jezera ponovo biti ispunjeno plastikom.”

Stanovnici zemalja sa niskim prihodima imaju legitimne razloge da budu ljuti na Cola-Colu. Korporativni gigant je potrošio milijarde dolara usmjeravajući svoj proizvod u zemlje sa niskim i srednjim prihodima, ali rijetko ulaže napore da osigura da ova mjesta imaju adekvatnu infrastrukturu za upravljanje dolaznim otpadom.

Indonezija, zemlja koja je ozloglašeno preplavljena plastikom, iskusila je to iz prve ruke, kazala je Nini van Toulon, osnivačica i direktorica Indonezijske platforme za otpad. “Otiđite u najudaljenije selo ovdje, satima daleko od bilo kojeg mjesta, tamo ćete naći flaširanu vodu i Coca-Colu. A, onda ih ljudi u selu spaljuju. Ove kompanije su se potrudile da svoje proizvode dovedu do ovih sela, ali se ne trude da vrate plastiku iz sela.”

Change.org peticija kojom se traži da UN ukloni Coca-Colu kao sponzora kreirana je u oktobru i do sada je prikupila preko 236.000 potpisa. Organizator je uz peticiju objavio sljedeću izjavu:

“Bio sam delegat na COP26 u Glasgowu. Većinu dana sam osjećao očaj – ponekad sam plakao. Infiltracija korporacija na konferenciji je bila bolesna – skupina direktora najvećih svjetskih zagađivača, drsko lobira kod političara da zaštiti svoje interese i naduvavaju svoje profite, govoreći nam kako bismo mogli spasiti planetu ako kupimo više njihovih stvari. … Konferencije COP-a bi trebalo da budu okupljanja nacionalnih lidera, angažovanih u hitnim pregovorima za sprečavanje klimatskih promjena, a ne višemilionske zabave za korporativne zagađivače i njihove lobiste. UNFCCC danas mora prestati primati korporativno sponzorstvo – počevši od izbacivanja Coca-Cole kao sponzora COP27.”

Ovo je udžbenički slučaj korporativnog “greenwashing-a” – Coca-Cola ojačava svoj brend i povezuje se sa ekološkim pokretom, čineći da izgleda kao da je dio rješenja umjesto da je jedan od primarnih uzroka problema.

U stvarnosti, izvještaj o reviziji brenda iz 2021. nevladine organizacije Break Free From Plastic otkrio je da je Cola-Cola najveći svjetski zagađivač plastikom četiri godine zaredom. I iako se rezultati za 2022. još čekaju, vjerovatno je da će ove godine ponovo pobijediti.

Kompanija je 2019. godine priznala da godišnje koristi 3 miliona metričkih tona plastične ambalaže. Također proizvodi 120 milijardi plastičnih boca za jednokratnu upotrebu svake godine.

Aktivista za zaštitu okoliša John Hocevar, direktor Greenpeace USA Oceans Campaign, kaže da sponzorstvo “potkopava sam cilj događaja koji želi sponzorirati”. Dodajući, “Coca-Cola proizvodi 120 milijardi plastičnih boca za bacanje godišnje – a 99 posto plastike je napravljeno od fosilnih goriva, što pogoršava i plastičnu i klimatsku krizu.”

Coca-Colin problem s plastikom

U februaru ove godine, Coca-Cola je dala široka klimatska obećanja da će smanjiti proizvodnju plastike za 25 posto do 2030. godine. Međutim, nije uspjela objaviti nikakav konkretan plan za to i, do sada, čini se da je više zainteresirana za “greenwashing” svog brenda nego za pronalaženje stvarnih rješenja.

U svom izvještaju za 2021., Break Free From Plastic je otkrio da je 2019. Coca-Cola uložila 4,24 milijarde američkih dolara u oglašavanje i marketing i samo 11 miliona američkih dolara u svoje ekološke inicijative te godine: program čišćenja rijeke. Ovo više miriše na PR potez nego na istinsku posvećenost čišćenju zajednica pogođenih zagađenjem plastikom. U izvještaju je stajalo:

“Najbolji način da Coca-Cola riješi svoj plastični otisak je da ga proizvodi manje, a ne da ga čisti nakon što je već u okolišu. Najveći zagađivači plastikom kao što je Coca-Cola radije bi potrošili novac na “greenwashing” umjesto da redizajniraju ambalažu svojih proizvoda ili sistem isporuke svojih proizvoda potrošačima. Ne poduzimajući stvarnu akciju za rješavanje problema na izvoru, ovi korporativni zagađivači prenose teret na one koji su najmanje odgovorni za klimatsku i plastičnu krizu – posebno mlade ljude, zajednice s niskim prihodima i zemlje na globalnom jugu.”

A dokazi samo potvrđuju Break Free From Plastic tvrdnju. Istraživački izvještaj i snimak koji je objavio The Intercept otkrili su da je Coca-Cola decenijama lobirala protiv politike kontrole plastike u SAD-u, zbog čega bi kompanije bile odgovorne za plastični otpad koji stvaraju. Bacili su milione na račune protiv reciklaže i snažno gurali protiv svake odgovornosti. Snimci su osuđujući i daju ružan uvid u to kako lobiranje funkcioniše u mega-korporativnoj sferi — drugim riječima, novac je moć, a moć uticaj.

Ako želimo napraviti bilo kakve trajne promjene u pogledu održivosti, ovaj sistem se mora promijeniti. Korporacije ne bi trebale biti u mogućnosti da kupe svoj izlaz iz odgovornosti za emisije. Ako su klimatska predviđanja tačna, imamo (optimistički) oko devet godina da spriječimo klimatsku katastrofu. Da bi to uradili, korporativni zagađivači moraju radikalno da transformišu svoje poslovne modele – ili mi kao građani treba da ih transformišemo za njih i odbacimo kompanije koje ekološke obaveze vide samo kao korporativni marketinški alat.

Sve dok Coca-Cola ne sjedne za stol u dobroj namjeri, sa konkretnim planom održivosti, ne bi je trebalo shvatiti ozbiljno kao dobavljača klimatskih rješenja — i definitivno ne bi trebala biti sponzor najveće godišnje ekološke konferencije. Do tada, to je samo još jedna korporacija koja pokušava pridobiti kupce sjajnim zelenim furnirom.

Ako organizatori COP27 i zvaničnici UN-a zaista žele napraviti razliku u borbi protiv klimatskih promjena, zauzet će oštar stav i odbiti Coca-Colino sponzorstvo.

Prevela: Elmedina Šabanović