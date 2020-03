Daljnji trijumf kod američkih primarnih izbora: Pet pouka iz Bidenovog uspjeha

Foto: MANDEL NGAN/ AFP

Pobjednička serija Joea Bidena traje. Prije svega uspjeh u Mičigenu – gdje je prije četiri godine još trijumfovao Bernie Sanders – pokazuje da se demokrati sakupljaju iza njega. A Donald Trump mora promijeniti mišljenje.

Preveo i uredio: Ešref Zaimbegović

To je bio veliki moment za njega ali nekadašnji potpredsjednik suzdržao se od svakoga trijumfalnog gesta. Ozbiljan i miran stupio je sa svojom suprugom Jill u noći na srijedu u Filadelfiji pred kamere da bi zahvalio svojim biračima. „Izgleda da je ovo bila još jedna dobra noć za nas“, rekao je Joe Biden. To je bilo umanjivanje značaja te večeri.

Demokratski primarni izbori u šest država doveli su Bidena jedan veliki korak bliže njegovom cilju. On je potvrdio svoj veliki uspjeh od “Super Tuesday” prošloga tjedna. Svome konkurentu Berniu Sandersu znatno je odmakao. Za Sandersa će biti sve teže da ospori Bidenovo nominiranje za predsjednika.

Jer ovaj je pobijedio ne samo sa velikom prednošću u Misuriju i Misisipiju. U ovim državama na jugu SAD veliki je udio crnih birača koji se ubrajaju u najvažnije privrženike Bidena. Sanders na kraju nije tamo ni vodio ozbiljnu predizbornu kampanju.

Utoliko bolniji je za Sandersa gubitak najmnogoljudnije države u kojoj se biralo. U Mičigenu je on prije četiri godine iznenađujuće pobijedio Hillary Clinton i dao novi zamah svojoj izbornoj kampanji. To je htio ponoviti i ove godine. Međutim birači iz bijelog radništva, koji su mu poslednji puta pomogli da pobijedi, sada su se većinom opredijelili za Bidena.

U saveznoj državi Vašington gdje je Sanders prije četiri godine uspio napraviti razmak od Clintonove morao je podijeliti delegate sa Bidenom. Sve je upitnije kako bi on mogao osvojiti većinu za partijske izbore u junu.

Najvažnija saznanja te noći:

Biden mora sada ujediniti partiju

„Ja bih htio zahvaliti senatoru Sandersu i njegovim pristašama za njihovu neumornu energiju i strast.“, rekao je Biden u izborno večer. On zna da se sukobljava sa velikim zadatkom ako treba da bude nominovan. On mora ujediniti demokrate.

Tu će biti puno posla jer partija je podijeljena. Ni u kom slučaju nije sigurno da bi razočarane pristaše Sandersa u novembru poduprli Bidena. Međutim to je neophodno da bi se pobijedio Donald Trump. To je argument koji će Biden sada staviti u prvi plan: Samo zajedno dobićemo izbore.

Biden se već obratio lijevom partijskom krilu. Naglasio je koliko je važno da svi Amerikanci imaju zdravstveno osiguranje. I ponovio je da se samo zajednički partija može povezati.

Biden zna da još nije pobijedio. „Ne uzimam ništa kao samorazumljivo“, rekao je on. Ali ipak nije htio potpuno prikriti svoju radost. Prije nekoliko tjedana bio već politički sahranjen, rekao je. „To je više nego povratak u izbornu borbu“, poziva on. “To je povratak u borbu za dušu nacije.”

Sanders mora sam sebe prevazići

Za senatora iz Vermonta sad će biti najvažnije da njegova kampanja ne izgubi potpuno na uvjerljivosti. U Mičigenu se raspalo njegovo nadanje da će se ponovo izravnati sa Bidenom. Njegova tvrdnja da može privući demokratima nove grupe birača ponovo se nije potvrdila. I Sandersova strategija da Bidena predstavi kao marionetu Wall Streeta i milijardera nije funkcionisala.

On bi morao izmisliti novi plan da bi svoju kampanju spasio od kolapsa. Problem je samo: Sandersova jačina se sastoji upravo u tome da već 30 godina ima iste poruke. Ako mu nešto nedostaje tada je to sposobnost da se obnovi. U utorak je njegova frustracija bila tako duboka da čak u svojoj domovini Vermontu nije stupio pred kamere.

Veliko pitanje je da li će on napustiti utrku ako na sljedećim važnim primarnim izborima sljedećeg utorka još jednom doživi težak poraz – što se trenutno naslućuje. Partiji bi time uradio veliku uslugu. Ostalo bi i više vremena da se zatrpaju rovovi koji su kopani proteklih mjeseci i godina. Sanders je rekao da nije mazohist. Međutim on nije i neko kome bi odustajanje lako palo. Za tjedan će se znati koji impuls je jači.

Trumpov san se ruši

To nije bilo ugodno večer za Donalda Trumpa. Prije svega jasna pobjeda Bidena u Mičigenu će u Bijeloj kući povećati strahovanje da bi država koju je Trump 2016. dobio sa veoma malom prednošću od 10.000 glasova u novembru mogla ponovo pasti u ruke demokrata. A osim toga i veliki dijelovi Srednjeg zapada gdje su odlučeni prošli predsjednički izbori.

Trump i njegovi ljudi dugo su sanjali o tome da Sanders pobjedi na demokratskim primarnim izborima. Tada bi njihova izborna borba vjerovatno ovako izgledala: Predsjednik, koji je zemlji obezbjedio gospodarski bum protiv samozvanog socijaliste iz Vermonta. To bi bila borba ekstrema koja bi naelektrisala Trumpovu bazu.

Sa Bidenom kao suparnikom biće to znatno teže. Nekadašnji potpredsjednik je nastupio sa obećanjem da će zemlju pažljivo reformisati i pritom će uzeti u obzir i raspoloženje republikanaca u kongresu. Biden se čak javno igrao sa razmišljanjem da u slučaju izbora postavi republikanca za potpredsjednika. Trumpu će biti teško da Bidena predstavi kao socijalističku usijanu glavu. Predsjednik će više dati na to da tematizuje njegove vidljive slabosti: Bidenove nesigurne nastupe i sa tim povezano pitanje da li je on u dobi od 77 godina uopšte sposoban da vodi zemlju.

Corona je sada u igri

Od utorka Covid -19 je konačno pristigao u predizbornu kampanju i to na sasvim praktičan nivo: Biden i Sanders su otkazali po prvi puta u utorak u Klivlendu predizborni miting. To ide u korist Bidenu. Sanders više polaže na osobni kontakt da bi mobilisao svoje pristaše. Na njegovim nastupima hale su pune. Drugačije nego Biden on oduševljava ljude. Ovu prednost ne može iskoristiti u odlučujućoj fazi primarnih izbora.

I u sadržajnom smislu virus bi mogao izmijeniti predizbornu kampanju. Dosada su apsurdne izjave Donalda Trumpa o širenju bolesti igrale iznenađujuće malu ulogu u primarnim izborima. Suparnici su bili tako zaposleni međusobnim napadima da su zbog toga skoro zaboravili stvarnog protivnika. To bi se moglo sada promijeniti. Biden je sa tim počeo odmah to večer: Borba protiv virusa je pitanje na kome se pokazuje rukovodna sposobnost predsjednika, rekao je on.

Trump iznenada izgleda dvostruko ranjiv. Kao prvo njegova vlada da sada nije mogla pokazati da je dorasla velikoj krizi. To se više ne može pokrivati izjavama. Kao drugo virus prijeti da uguši konjukturu. Demokrati mogu predsjednika napadati na tački na kojoj je on izgledao posebno jak.

Sve bi moglo brzo proći

Trka za kandidaturu za predsjednika formalno će još dugo trajati. Tek 6. juna održaće se poslednji primarni izbori. Ali već sljedeći tjedan dobiće se zaključak o tome postoje li za Sandersa realistične šanse za pobjedu. Biden i Sanders susreću se u sljedeću nedjelju u TV debati u Feniksu, Arizona. Ukoliko Sanders tada ostavi znatno bolji utisak mogao bi svojoj kampanji dati novi polet.

To bi trebao jer sljedećeg utorka održava se dalji mali “Super Tuesday”. Tada će se birati među ostalim u važnim i mnogoljudnim državama kao Florida, Ohajo i Ilionis. Prema anketama svuda je Biden u vođstvu.

Usto dolazi da su Florida i Ohajo kao Mičigen važni Swing States. To znači da su tamo istorijski nekad pobjeđivali demokrati a nekada republikanci. One će biti odlučujuće na predsjedničkim izborima. Ukoliko Biden tamo svuda pobijedi Sanders ne može više ubjedljivo argumentovati da ima bolje šanse za pobjedu protiv Donalda Trumpa. Pitanje, ko će izazvati trenutnog predsjednika moglo bi biti znatno brže odgovoreno nego što se očekivalo prije nekoliko tjedana.

spiegel.de