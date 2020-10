Jedan boduje, drugi griješi

Foto: Jim Watson/AFP

Umjesto na zajedničkoj bini Donald Trump i Joe Biden nastupili su na konkurirajućim mitinzima. Rezultat je nešto rasvijetlio – međutim ne tako kako se nadao trenutni predsjednik.

Preveo i uredio: Ešref Zaimbegović

Druga debata ustvari nije ni bila. Umjesto da, kao kod prvog TV duela stoje direktno jedan prema drugome, sjedili su predsjednik SAD-a Donald Trump i njegov demokratski izazivač Joe Biden ovoga puta udaljeni skoro 2000 kilometara jedan od drugoga. Jedan je bio na jednoj Open – air bini u Majamiju a drugi u jednom muzeju u Filadelfiji.

Dva kandidata, dva prenosa u isto vrijeme, jedan glasan i konfrontativan, drugi miran i uljudan: Bizarno podijeljeni ekran otežavao je gledaocima da prate usmenu debatu nadaleko – međutim ona je simbolizirala istovremeno dvije Amerike, koje kod ovih odlučujućih sudbonosnih izbora stoje nepomirljivo jedna prema drugoj.

Mnogo toga se pritom u četvrtak uveče nije promijenilo. Uprkos tomu dvostruki šou je bio značajan. Najvažnije tačke:

1. Zašto dva prenosa?

Simultani prenosi imali su ozbiljnu pozadinu. Nakon Trumpove Covid – 19 dijagnoze organizatori su se odlučili da njegovu drugu TV debatu sa Bidenom održe vitrualno. To je Trump odbio, nakon čega je debata bila otkazana. Kada je Biden kao zamjenu organizovao solo nastup na TV stanici ABC Trump je promptno dogovorio sa NBC, starim kućnim odašiljačem njegovog reality šoua “The Apprentice”, svoj vlastiti krug pitanja – u isto vrijeme. „Jedan sat besplatne TV reklame“, hvalio se on i vrijeđao je tada NBC preko Twittera kao “fake news”.

Odluka NBC-a, da realizuje svoj jednosatan prenos paraleno sa Bidenovim 90 – minutnim townhallom izazvalo je ljutnju u vlastitim redovima. Desetine NBC zvijezda protestovali su otvoreno protiv toga, među njima Alec Baldwin (“Saturday Night Live”) i Mariska Hargitay (“Law & Order: SVU”). Međutim, na kraju se ispostavio format kao znatno informativniji nego borba galamom od posljednjeg puta.

2. Kako se borio Trump?

Najviše pitanja Trump je izbjegavao, koristio je banalne fraze i očigledne laži – i dopuštao je da ga moderatorka Savannah Guthrie, koja ga je hladnokrvno i pronicljivo ispitivala, stalno izvodi iz takta.

On je odbijao da kaže da li je prije posljednje debate bio negativno testiran na Covid – 19 („Ne sjećam se“). Ponovo je činio odgovornim porodice palih vojnika za svoju infekciju („Oni su me dodirivali“), lagao je o situaciju sa Coronom u SAD-u („U Nju Yorku vlada haos“) i lažno tvrdio: „Mi imamo lijekove.“

On je izbjegao da osudi pristalice opasnog kulta zavjere QAnon („Ja ne znam ništa o njima… oni su protiv pedofilije“) i rađe je napao Antifa protestante („Oni pale naše gradove“). On je vrijeđao medije – koji su mu nudili binu – kao „korumpirane“. Nazvao je otkrića “New York Times”, prema kojima je zadužen za više od 400 miliona dolara, „ilegalnim“ – ali to je onda potvrdio time što je opravdao da je to „veoma mala suma“. Djelovao je iritirano, često je iznerviran krivio usta i govorio je suviše brzo. Tek na kraju pomučio se za nešto više šarma.

3. Kako se borio Biden?

Joe Biden je bio dobro pripremljen. Prezentirao je svoj plan za borbu protiv Corona pandemije koji on želi provesti da zemlja ne bi otišla u novi lockdown. Kritikovao je Trumpa jer je potcjenjivao rizik Covida-19: „On je rekao da nije nikome ništa rekao jer je imao strah da bi Amerikanci bili u panici. Amerikanci nisu u panici. On je postao paničan.“

Pitanje koje potresa američku javnost: Da li bi Biden povećao broj sudija na Vrhovnom sudu ako republikanci prije izbora potvrde Trumpovu konzervativnu kandidatkinju Amy Coney Barrett? Ponovo nije odgovorio ali je obećao još prije izbora dati jasan odgovor. „Zavisi od toga kako će se proces odvijati“, objasnio je Biden.

Bidenov razgovor je bio više državnički nego Trumpov, njegovi odgovori su bili dijelom dugi, ponekad se gubio u detaljima. Ipak on je govorio puno o pristojnosti, o građenju mostova i o tome kako bi htio u budućnosti surađivati sa republikancima. „Postoje putevi da se susretnemo.“

4. Šta su bili vrhunci?

NBC moderatorka Guthrie davala je Trumpu snažan otpor. Drugačije nego Chris Wallace iz Fox News, kome je poslhednja debata otklizala, ona je Trumpa konfrontirala sa njegovim lažima, korigovala ga je uživo i nije dozvolila da je prekida. Kad je on za vrijeme diskusije o Coroni ustvrdio, „85 posto ljudi, koji nose masku, dobiju je“ ona se suprotstavila: „To nije tačno.“ Kad se on pravio da ne zna ništa o QAnon ona ga je prekinula: “Vi to ipak znate!“ Kada je on ponovio svoju staru laž o prijetećem masivnom izbornom podvodu ona mu je odgovorila: „Za to nemate nikakve dokaze.“

Ona ga je suočila i sa njegovim tweetovima i retweetovima sa dezinformacijama, teorijama zavjere i propagandom: „Vi ipak niste nekakav ludi ujak!“ Na to je Trumpova nećakinja Mary Trump reagovala sa vlastitim tweetom: „Iskreno rečeno…“

Kod Bidena je opet u prvom planu bio ljudski aspekt. Tako je bio upitan šta bi značilo ako bi izgubio izbore. Njegov odgovor je bio neuobičajeno skroman: „To bi moglo značiti da sam bio loš kandidat i da nisam napravio dobar posao“, rekao je. „Međutim ja se nadam da to ne govori da smo mi etnički i religiozno tako nejedinstveni kako bi želio predsjednik.“

Usto je dodao: „Ja vjerujem da ljudi trebaju nadu. Nikada nisam bio veći optimista što se tiče izgleda ove zemlje. Ja stvarno tako mislim. Ja vjerujem da su ljudi došli do toga da razumiju šta stoji na kocki. Ne radi se o demokratima i republikancima. Ja nastupam kao ponosni demokrata ali ako bih bio izabran ja bih se isto starao i za one koji me nisu birali. Mi moramo ozdraviti naciju.“

5. Ko je pobijedio?

Trump se nadao da će Bidena nadmašiti makar sa boljom kvotom gledanja međutim on sa takvim prkosnim nastupom nije sebi učinio uslugu. Djelovao je tvrdoglavo, preopterećeno, malo iscrpljen i nije imao da ponudi ništa novo. Time bi jedva mogao privući na svoju stranu neodlučne birače. Nepuna tri tjedna prije izbora, pri čemu ankete posebno u Swing States idu sve više protiv njega, ovo je bila dalja propuštena šansa.

Format townhall odgovara Bidenu. On je objašnjavao mirno i iscrpno i nije bio – u velikoj suprotnosti sa prvim duelom – stalno prekidan. Njegova susretljivost se sasvim na kraju pokazala posebno jasno: Pošto svi zainteresovani nisu stigli da postave pitanja on je ostao na mjestu da odgovori na njihova pitanja. Teško je zamisliti da bi Trumpu nešto slično palo na pamet.

spiegel.de