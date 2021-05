Klaus nakon revolucije poslao 1,3 milijarde dolara Sovjetskom Savezu. Zeman većinu duga otpisao

Dvojicu čeških predsjednika osim simpatije prema Rusiji spaja i milijardski ruski dug – Foto: Blahoslav Bata

Pišu: Lukáš Valášek, Adéla Jelínková, Pavel Švec, Jaroslav Spurný – ihned.cz – 25. 5. 2021.

Preveo i uredio: Ešref Zaimbegović

Usred raspada istočnog bloka, samo dan nakon pada Berlinskog zida, komunistička vlada Ladislava Adamca ubrzano je pristupila dogovoru koji je sljedećih 30 godina ostao sakriven istoričarima i javnosti. Tajno je sa Sovjetskim Savezom potpisala ugovor o odobravanju ogromne pozajmice u visini milijardi kruna.

Tjedan nakon toga otpočela je Plišana revolucija koja je dovela do pada Adamcove vlade a mjesto nje predsjednik Gustav Husak imenovao je 10. decembra kabinet Mariana Čalfe. U njemu je kao ministar finansija bio i Vaclav Klaus, tadašnji uposlenik Prognostičkog zavoda.

Uprkos temeljnoj promjeni vlasti plan komunista se nije zaustavio. Ministarstvo finansija pod Klausovim vođstvom i dalje je svim silama tražilo način kako poslati novac Sovjetskom Savezu. A na kraju ga našlo kako su sada utvrdile Aktuelne.cz i Hospodarske noviny (HN) u saradnji sa tjednikom Respekt a antikorupcionom organizacijom Pink panter (sada Observation post). Zajedno su rekonstruirali slučaj takozvanog ruskog duga na osnovu unikatnih dokumenta koje je država držala u tajnosti 30 godina a sada ih je izdao Narodni arhiv.

Otkriveni materijali potvrđuju da je Čehoslovačka novac stvarno poslala Sovjetskom Savezu. Po kasnijim dopisima, u kojima Rusi priznaju dug, Sovjetskom Savezu je otišlo približno 1,3 milijarde američkih dolara. Kredit se, međutim, tiho našao u paketu takozvanog ruskog duga, o kojem su tadašnji političari tvrdili da se radi o starom potraživanju iz doba prije novembarskih promjena. Cijeli ruski dug iznosio je – sa potraživanjem iz prednovembarskog perioda – oko 100 milijardi kruna. Znači da je novac poslan od Klausovog ministarstva iznosio približno trećinu cjelokupnog potraživanja.

Velika pozajmica Sovjetskom Savezu otišla je uprkos protestima državnih bankara, koji su u sačuvanim dopisima upozoravali Klausa zbog milijardskog kredita. „Nije jasno, iz kojih izvora će se Čehoslovačkoj komercijalnoj banci pokriti ovaj prenos“, pisao je Klausu 19. decembra 1989. Rostislav Petraš, generalni direktor Čehoslovačke trgovinske banke (ČSOB). Ona je bila dio centralne banke i trebala je u tadašnjoj Čehoslovačkoj osiguravati finansiranje inostrane trgovine pod direktnim nadzorom države i kredite u inostranoj valuti.

Državna banka, sa čijih računa je trebao otići novac, se opet bojala tako veliku sumu poslati bez državne garancije. „Obavezni smo na svome tekućem računu osigurati dovoljno visok operativni ostatak za bezproblematično pokriće vlastitih potreba“, stoji u pismu Čehoslovačke trgovinske banke od 7. decembra – znači tri dana prije Klausovog zvaničnog nastupa u Ministarstvu finansija.

Uprkos tome na kraju su milijarde završile na računima Međunarodne banke gospodarske pomoći koju je osnovao Sovjetski Savez sa drugim državama Savjeta za uzajamnu gospodarsku pomoć (SUDP). U planu je bilo da iznos toj banci prevede u tri rate do kraja 1990. godine. Šta se dogodilo sa više od milijardu dolara koje je država ubrzano poslala na račune međunarodne banke ostaje nejasno do danas. Na to pitanje dokumenti nisu dali odgovor.

Nije ni poznato da bi o slanju novca u Moskvu u toku 1990. godine raspravljala Federalna skupština u koju su Čehoslovaci izabrali svoje zastupnike u prvim demokratskim izborima u junu te godine.

O postnovembarskim milijardama za Sovjetski Savez do danas ništa nije znao naprimjer Petr Pithart, koji je od februara 1990. bio potpredsjednik čehoslovačke vlade. Ta informacija ga je iznenadila. „Tek mnogo kasnije sam doznao da je tamo izvršena neka sumnjiva transakcija ali nisam imao pojma da je to bilo upravo u to doba – tako kratko nakon 17. novembra. To je šok. Ne shvatam kakva je bila motivacija da se taj novac tamo šalje, to je stvarno veoma začuđujuće“, kaže Pithart.

Sam bivši predsjednik Klaus pobija da je znao o toku novca. Međutim, dokumenti dokazuju suprotno. „Ponovo kažem da ništa ne znam o ugovoru od 10. novembra 1989. Konačno ne zna ništa o tome niko od tih koje sam sada mogao pitati. Prošle su 32 godine. To se dogodilo još za komunizma kada je to sigurno bio ugovor koji nije bio javno diskutovan. Pregledali smo tadašnje dnevne novine Pravo a ni tamo o tom ugovoru nema ni najmanje naznake“, reaguje Klaus.

Međutim, iz arhive parlamenta je vidljivo da je tadašnji ministar finansija Klaus imao teškoće da pred poslanicima odbrani gospodarenje sa državnim budžetom za 1990. godinu u kojoj je otišao novac u Sovjetski Savez. U julu 1991. poslanici su zaključili da je u toku 1990. godine došlo do značajnih promjena u budžetu o kojima Federalana skupština nije bila informisana.

Klaus je tada poslanike ubjeđivao mnoštvom ekonomskih termina da je sve u redu i da se radi samo o papirnoj projekciji obaveza iz doba posljednje komunističke Adamcove vlade u budžet. Činjenicu da je ministarstvo pod njegovim rukovodstvom poslalo Sovjetskom Savezu 1,3 milijarde dolara, poslanicima nije rekao. Samo je dodao da se država zbog inostranih potraživanje zadužila kod državne banke.

„Klausov“ navodni agent državne bezbjednosti

U travnju 1989. Zdeněk Rachač, službenik Ministarstva financija, izradio je nacrt sporazuma o zajmu od milijardu dolara Sovjetskom Savezu. Prije nego što se pridružio ministarstvu, radio je u tajništvu CMEA u Moskvi, istodobno ga je do 6. studenoga 1989. vodio StB kao suradnika s kodnim imenom Riga. Također je ostao u ministarstvu pod Klausom, prema suvremenim medijima, Rachač mu je čak bio i savjetnik.

Klaus danas naravno tvrdi da nije znao ko je Rachač. „Ime Zdenek Rachač mi je nepoznato, vjerovatno je bio jedan od nekoliko stotina zaposlenih u ministrstvu finansija ali ni u kom slučaju nije bio moj savjetnik. Nikada se sa njim nisam konsultovao, o njemu nita ne znam a na pitanje Kad ste se upoznali? moram odgovoriti da se nismo poznavali,“ navodi bivši predsjednik.

Kada je Klaus 1992. godine postao premijer Rechač je postao članom tima Ivana Kočarnika. On je bio u Ministarstvu finansija Klausov zamjenik a potom preuzeo ministarsku fotelju. Danas tvrdi da ne zna ništa o tome da bi trećina ruskog duga nastala transakcijom iz vremena predsjednika njegove vlastite partije Klausa. „Ne znam da je Klaus to platio nakon revolucije. Koliko se sjećam taj kredit je obećala Adamcova vlada,“ kaže Kočarnik.

On je također kao ministar išao 90ih godina u Moskvu da pregovara o dugu, koje nasljednik Sovjetskog Saveza Rusija nije otplaćivala. „Rusi nisu platili ni kamate. Uspjelo mi je dogovoriti se da će plaćati kamate 119 miliona dolara kvartalno što je bio velik novac. Došao sam na aerodrum, bio sam radostan, tamo sam se napio. Ali na kraju to su platili samo dva puta“, sjeća se Kočarnik.

U ovom kontekstu magazin Tyden donio je i vrednovanje od Kočarnikovog saradnika Rechača. List je pisao: „Prema Rechaču za plaćanje duga niko iz Češke Republike nije mogao uraditi više. Osim ako bi stao pred rusko Ministarstvo finansija, polio se benzinom i zapalio.”

Međutim, još 1989. činovnici Klausovog Ministarstva finansija bili su ubjeđeni da će Sovjeti novac vratiti. “Vraćanje kredita ne smatramo problematičnim jer ne postoje razlozi da mislimo da sovjetska strana svoje obaveze ne bi ispunila u dogovorenim rokovima, kako je to danas tipično u nizu zemalja u razvoju,” napisali su činovnici u svome stanovištu.

Prag i Moskvu spojila firma agenata

U dogovoru kako će Rusija otplatiti cijeli paket Klaus kao vladin predstavnik već nije bio. Njegova premijerska era završila je skandalom sa nelegalnim finansiranjem njegove partije ODS sa tajnih švajcarskih računa a partija je krajem 1998. završila u opoziciji. Rješenje cijelog ruskog duga tako na prelomu stoljeća preuzeo je novi kabinet sadašnjeg predsjednika Miloša Zemana (ČSSD). On je vladao zahvaljujući opozicionom ugovoru upravo sa podrškom Klausove ODS.

Zeman se tada sa Rusima ubrzano dogovorio da teško naplativi dug u visini od oko 100 milijardi kruna ne moraju Češkoj vratiti. Češka će dobiti petinu a ostatak će Rusiji otpisati. Dogovor se kasnije pokazao kao veoma nepovoljan. Druge zemlje, koje su se kao povjerioci Rusije udružile u takozvani Pariški klub, naplatile su značajan dio svojih potraživanja.

Osim toga Rusi su postavili uslov da se pri isplati duga Češkoj transakcija ne provede direktno među državama nego je osigura posrednik. Tu ulogu je dobila nepoznata praška firma Falkon Capital, iako su na nju upozoravale tajne službe. Među njene osnivača spadao je Gruzijac Paata Mamaladze koga su tadašnji mediji označili kao bivšeg agenta sovjetske službe GRU. U firmi je radio i njegov zemljak Važa Kiknavelidze, koga je češka policija ispitivala zbog saradnje sa ruskim organizovanim kriminalom.

Prema češkoj strani izbor firme bio je uslovljen od Rusije koja je opet tvrdila da se radilo o izboru domaće vlade. Za to, da ruski dug naplati firma Falkon, za Ministarstvu finansija također je lobirao već spominjani Rachač.

Kad je firma počela rješavati ruski dug imala je osnovni kapital 2,5 miliona kruna. Ipak iz nepoznatih izvora uspjela je Češkoj platiti više od 20 milijardi duga koje je tražio Zemanov kabinet. Neposredno nakon toga vlada je prema dogovoru na Falkon Capital prevela cijeli dug od sto milijardi. Sa gledišta češke vlade time se transakcija završila iako iz cijelog duga nije dobila ni iznos koji je Sovjetima nakon Plišane revolucije poslalo ministrstvo pod Klausovim vođstvom.

Kasnije se međutim, pokazalo da Rusi na otplatu svoga duga Češkoj nisu odobrili 20 milijardi nego 53 – znači oko polovine duga. Gdje je završilo preostali 30 milijardi nije se nikada razjasnilo. Predstavnici firme Falkon Capital nisu komunicirali sa medijima a predstavnici vlade, uključujući Zemana rekli su da su uslovi ugovora uključujući protok novca bili na ruski zahtjev držani u tajnosti. Nikada nije bilo objavljeno kakav profit je firma Falkon Capital imala od toga što je odigrala statičku ulogu mjenjača novca.

Ugovor, koji je Zeman potpisao sa Rusijom, nikada nije objavio. Pritom nije uspio objasniti zašto. Sada redakcije imaju dostupan taj dokument. Zašto je Falkon postao posrednik, dokument ne objašnjava. Potpisao ga je tadašnji ministar financija Zemanove vlade Jiří Rusnok. Zeman ga je 2016. imenovao guvernerom Češke narodne banke. Međutim, i danas ne želi komentirati ugovor.

„O deblokadi ruskog duga odlučila je tadašnja vlada u skladu sa tada važećim propisima i postupcima, koji su obuhvatali i procjenu firme Falkon odgovarajućim službama. Ugovor podliježe režimu tajnosti a ja u toj stvari nisam oslobođen obaveze da tajnu čuvam i zato se o toj stvari ne mogu bliže izjasniti“, kaže Rusnok.

Cijelu stvar je odbio komentirati i osamdestogodišnji Rachač koga su HN uspjele naći. On je pored ranijeg lobiranja za Falkon Capital u Ministarstvu finansija dodatno u maju 2012. nastupio u rukovodstvo te firme. „Neću da govorim o tome ni sada ni ubuduće. Ja sam u mirovini i neću da diskutujem o tome“, odbio je komentarisati ugovor sa Sovjetskim Savezom i svoj angažman u firmi Falkon Capital a pred daljim pitanjima sklonio se u svoju vikendicu.

Sa Rachačem je u Falkonu radio i prije revolucije direktor najveće slovačke rafinerije Jozef Čimbora, koji je u aktima slovačke državne bezbjednosti vođen kao povjerenik sa kodnim imenom Arpad. S njima je u firmi figurirao također sin nekadašnjeg komunističkog ministra inostranih poslova Bohuslava Chnoupka, koji je bio na funkciji između 1971. i 1988. godine. Znači u doba kada su čehoslovački i sovjetski komunisti, prema dokumetu, diskutovali o dugu.

Ni jednoga od dvojice spomenutih nije moguće trenutno naći. Isto tako ne može se naći ni sjedište Falkon Capitala. Na zvaničnoj adresi u centru Praga nije već nekoliko godina a drugu adresu ne navodi čime krši zakon.

Milioni za Zemana

Ne samo ljudi iz Firme Falkon Capital trebali su na rješavanju ruskog duga zaraditi. Ruski istraživački server The Insider objavio je već 2018. vijest da je sadašnji češki predsjednik Zeman trebao dobiti dio novca koji su Rusi oslobodili tokom deblokade ruskog duga prema Češkoj. Tekst se zasniva na svjedočenju preduzetnika Vladislava Moskaleva, koji sada živi u Kanadi a Moskva je neuspješno nastojala postići njegovu deportaciju u Rusiju.

Moskalev je tvrdio da je 1999. pomagao glavnom akcionaru Falkon Capital Paatu Mamaladzemu izmisliti način kako dobiti iz ruskog budžeta novac za plaćanje duga Češkoj. Prema njegovom svjedočenju novac je Falkonu otišao iz državne energetske firme RAO JES, koja je u Rusiji imala ulogu sličnu ČEZ u Češkoj.

Skoro dvije trećine novca od ukupno 50 milijardi, koje su Rusi poslali Falkonu, prema Moskalevu su podjelili akteri dogovora. „Svaki od njih je imao udio. Šef RAO JES Anatolij Čubajs i njegov finansijski direktor Leonid Malamed, isto kao i ministar finansija Alexej Kudrin. Dio novca Čubajs je predavao Zemanu. Bilo je to ne samo preko banke već i u gotovini“, tvrdio je Vladislav Moskalev. Informacija iz 2018. nije dala, osim njene konstrukcije, nikakve dalje dokaze.

„Da niko ne bi mogao reći da s tim nije imao ništa zajedničko, ja sam se osigurao. Broj dogovora o poravnanju duga, potpisanog od češkog Ministarstva finansija je isti kakav je bio broj moga tadašnjeg mobilnog telefona. Materijal je bio označen č. 1017/1755,“ objasnio je Moskalev. Međutim, češko Ministarstvo finansija nije tada serveru The Insider potvrdilo da bi znalo o ugovoru sa takvim brojem.

Međutim, sada je antikorupcijska organizacija Pink panter dobila od ministarstva pisani dogovor između Falkon Capital i RAO JES iz 1999. godine. A on ima isti broj o kojem je ranije govorio Moskalev.

Zbog toga su se HN obratile Zemanovom glasnogovorniku Jiriju Ovčačku sa pitanjem kako sadašnji predsjednik nakon godina gleda na rješenje ruskog duga i da li je dogovor, po kome je Češka izgubila 80 milijardi kruna, bio povoljan. A također da li su tačne riječi Moskaleva da je Zeman iz te transakcije dobio proviziju. „Znamo da je to laž. Dalje vam nemam šta reći“, odbio je reagovati Ovčaček.

Povezanost sa bivšim šefom RAO JES Čubajsem, koji je prema Moskalevu profitirao iz ruskog duga, nema samo Zeman nego i njegov prethodnik na predsjedničkoj funkciji Klaus. Sam je potvrdio da je to njegov poznanik.

„Anatolija Čubajsa znam, nekoliko puta – tri ili četiri puta – sam ga u životi vidio. Prvo kao člana ruske vlade a nakon toga u minuloj deceniji na nekoliko konferencija. Smatrao sam ga u dobrom smislu riječi za poznatoga ruskog reformatora postkomunističke ere, ali riječ prijatelj bi bila neadekvatno pretjerana. Ništa loše o njemu ne mislim“, opisuje Klaus.

Bivši predsjednik međutim poriče da je nekada sa Čubajsem rješavao ruski dug ili njegovo poravnanje. “Ruski dug nismo zajedno nikada rješavali ni jednom rječju. Šta znači skraćenica RAO JES ne znam. A nemam nikakav razlog da ga tražim na internetu”, kaže Klaus. Od prošlog decembra Čubajs se specijalni izaslanik Vladimira Putina u međunarodnim institucijama.

Zašto je posrednikom za rješavanje ruskog duga bila firma Falkon, koja je iz transakcija značajno profitirala a oko koje su se “okretale” poznate figure bivšeg režima, mogao bi objasniti drugi dodatak ugovora o rješavanju duga između Češke i Rusije. Upravo on definiše Falkon kao navedenog posrednika transakcije. Međutim, Ministarstvo finansija odbija izdati taj dokument. “Radi se o tajnom dokumentu po zakonu o zaštiti tajnih informacija koji je tajan između ostaloga i na osnovu dogovora sa drugom ugovornom stranom“, naveo je glasnogovornik ministarstva Zdenek Vojtech.

ihned.cz