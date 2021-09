„Mi nismo protiv školskog obrazovanja za djevojke, ali…“

Glasnogovornik talibana Zabihulah Mudžahid: „Zašto mi moramo ljudima garantovati zaštitu?“ – Foto: Juan Carlos

Vlada talibana je naredila privremeno zatvaranje svih ženskih škola. U intervjuu za SPIEGEL sa glasnogovornikom talibana Zabihulahom Mudžahidom govori se o šansama za obrazovanje, klimi strahu u zemlji i pregovorima o humanitarnoj pomoći.

Intervju vodili: Christoph Reuter i Juan Carlos (Foto) 19. 9. 2021.

Preveo i uredio: Ešref Zaimbegović

Posljednji kauč pred centrom moći stoji u međusvijetu novog vremena. Ko je stvarno važan prolazi jednostavno kroz predsoblje njegove ekselencije Zabihulaha Mudžahida, osobe u rangu ministra kod talibana. Ko nije važan ne može doći ni do četvrtog sprata ministarstva gdje su neka vrata tapacirana i otvaraju se skeniranjem prsta.

Međutim, ko ne zna da li on ili ona učestvuju u privilegijama nove moći, da li su zadržali stare pozicije ili da li se uopšte smiju miješati u orbitu vladajućih, mora sjesti na kauč. Vještačka koža je iskrzana, na širokom drvenim naslonima stoje šolje za čaj.

Za pet sati koliko je tim Spiegela čekao na intervju sa Mudžahidom oni su prolazili: talibani sa bujnim kovrdžama, koji „sada žele da rade nešto sa socijalnim medijima“, bivši glasnogovornik nekadašnjeg potpredsjednika, jedan Mudžahidov drug iz ćelije iz četverogodišnjeg zajedničkog boravka u horor zatvoru u Bagramu, više neustrašivih žena. Fascinirajući panoptikum ovih burnih tjedana.

Povremeno sjedne i vođa biroa koji je ostao iza nestalog ministra i priča nakon nekog vremena da već mjesecima nije dobio platu, niti pod starom niti pod novom vladom: „Prvo sam prodao regal za knjige a onda frižider. Sljedećeg tjedna mora ići mašina za veš ako ne dobijem nikakav novac.“ On bi dalje radio pod talibanima kada bi ih mogao razumjeti: „Oni skoro svi govore samo paštunski“, a on kao Tadžik sa sjevera govori nažalost samo „dari“ što je afganistanska verzija perzijskog.

Oportunisti se smijući probijaju do kratke audijencije kod Mudžahida sa fotografijom dok sada nezaposleni glasnogovornik bivšeg potpredsjednika Amrulaha Saleha pokazuje da ima kičmu. Saleh, smrtni neprijatelj talibana, objavio im je iz doline Pandžir rat, njegov brat i njegov vozač su tamo ubijeni. Nasuprot tomu Muhamed Kazemi, dugogodišnji glasnogovornik Saleha, ostao je u Kabulu i kaže da sebi nema šta predbaciti: „Ja se nisam obogatio, bio sam prije toga 27 godina profesor ekonomije. Sada želim znati da li trebam i dalje raditi za vladu.“ Pauza. „Ili da li mogu raditi.“

Talibani bi se trebali pokazivati pomirljivije prema svijetu, održati svoja obećanja i ne zaboraviti potpuno prava žena, kaže on poletno, samo postaje tiši kada dva kosata talibana sjedaju na kauč. Jedan od njih briše svoje sandale i počinje čistiti između svojih prstiju prije nego što najavljuje da će pokrenuti kampanju talibana na socijalnim medijima. Ne govori na kojem kanalu. Obojica su morali neko vrijeme čekati. Isto kao i dvije energične braniteljke prava žena na koje je neko pri ulasku u biro ministra prosiktao: „Zašto ste vi još ovdje?“ Jedna je pogledala kratko i hladnokrvno; „Zašto bismo trebale ići? Mi nismo uradile ništa loše!“

Žustrim koracima pored kauča direktno u biro ministra prolazi više delegacija talibana i jedan tim CNN-a. Onda Zabihulah Mudžahid, nakon najnovijih personalnih rokada, zvanično viceministar za medije, konačno ima vremena za razgovor. Na njegovom pisaćem stolu leži usamljen jedan laptop, on se u biro uselio tek jučer.

SPIEGEL: Već tjednima znamo da je imenovan privremeni kabinet, da su doneseni vremenski ograničeni zakoni i privremene mjere. Samo, kada i po kojoj proceduri će biti imenovana trajna vlada i doneseni zakoni emirata?

Mudžahid: U ime Allaha, milostivog samilosnog, naša vlada, naš cijeli sistem je ipak nov. Mi smo imenovali privremene ministre da bi ih mogli opet brzo zamijeniti ako ne budu sposobni za te zadatke. Ako bi od početka sve bilo fiksirano, bilo bi teže sistem fleksibilno prilagođavati da bude prihvatljiv za sve.

SPIEGEL: Znači li to da bi sljedeća vlada bila inkluzivnija i uključila predstavnike manjina, ranije političare, žene?

Mudžahid: Ali mi već imamo ministre raznih etnija u kabinetu! Međutim, što se tiče predstavnika ranijeg političkog sistema, koji su pobjegli: Mi ih nećemo vraćati. Oni su bili toliko korumpirani i omraženi da bi to potkopalo naš legitimitet. Osim toga, mnoge pozicije su još nepokrivene.

SPIEGEL: Vi, talibani, preuzeli ste vlast jer prethodna vlada jedva da je još imala podršku, ali prije svega zahvaljujući strahu ljudi od vas. Ono što mi ovdje već tjednima doživljavamo je stalno prisustvo straha. Svaki dan inženjeri, finansijski stručnjaci, tehnički eksperti napuštaju zemlju. Šta činite vi da biste ih podstakli da ostanu i da garantujete njihovu sigurnost?

Mudžahid: Ljudi odlaze iz dva razloga: SAD su prvo stvorile haos a onda ohrabrile ljude na odlazak. Ako zemlja kao SAD najavi da će prihvatiti izbjeglice, to svakoga u zemlji kakav je Afganistan ohrabruje da ide! Ljudi misle, Amerika, Evropa su raj. Na drugoj strani talibani nisu nikome prijetili niti ga kaznili, nego su objavili amnestiju. Ko želi napustiti zemlju, to je njegova odluka. Mi ne ohrabrujemo nikoga za to, ne želimo to, žalosni smo zbog toga. Ali mi ne možemo zadržati ljude. To je u konačnici sve propaganda SAD. Mi nismo nikoga od onih koji su ranije radili sa strancima zlostavljali ili zatvorili.

SPIEGEL: Sa dopuštenjem, ali to nije tačno. Mi smo ispitivali više slučajeva visoko specijalizovanih firmi i institucija čiji zaposlenici bi ostali – kad njihove urede ne bi zauzeli talibani i njihovi menadžeri ne bi bili uhapšeni. Niko ih ne štiti. Dakle, oni napuštaju zemlju ili to bar pokušavaju. Njihov strah nije rezultat američke propagande nego realnog iskustva.

Mudžahid: Hapšenja su ipak normalna, toga ima i u Njemačkoj. Ako se utvrdi nevinost ljudi, oni će biti opet pušteni. Naši borci pretražuju kuće, ali su upozoreni da ne povređuju opštu amnestiju. Čak smo i pripadnike specijalnih jedinica armije, koji su posljednjih 20 godina bili zaposleni da nas ubijaju, poštedili i čak smo im dali priznanice za oružje koje smo im oduzeli. Ko je sa vama razgovarao sigurno je tražio razlog da može napustiti zemlju! Nas su čak ljudi pitali da li bismo im mogli napisati prijeteće pismo da bi u inostranstvu lakše dobili azil. Zašto bismo morali ljudima garantovati zaštitu? Ovo je naša zemlja i nije neophodno da ljudima dajemo sigurnosne garancije.

SPIEGEL: Kakvo je stanje pregovora sa međunarodnom zajednicom što se tiče oslobađanja afganistanske imovine i nastavka humanitarne pomoći?

Mudžahid: Mi pokušavamo na sve načine da pregovaramo sa vladama SAD i Evrope i sa Svjetskom bankom da se naša imovina oslobodi. To je naš novac. Afganistan je zemlja koja je opustošena ratom. Mi želimo da nam svijet pomogne u obnovi Afganistana! Najveća teškoća za prethodni režim talibana od prije 20 godina bila je blokada svjetske zajednice. Niko nije htio da prizna talibane. To je veoma opasno. Ako svjetska zajednica želi i dalje tako postupati time što blokira našu imovinu, zamrzava svoju pomoć ili odbija komunikaciju, biće to fatalno za nas ali i veliki problem za svijet. Mi pokušavamo uraditi sve najbolje da bismo bili pouzdan partner.

SPIEGEL: U vezi s pouzdanim partnerom: Nedavno je najavljeno da se zabranjuje posjeta školi djevojčicama od 7. razreda iako je prije obećano da će i djevojčice imati potpune šanse za obrazovanje. Je li to privremena mjera ili će tako ostati?

Mudžahid: To je čisto tehnička mjera. Mi nismo protiv obrazovanja djevojaka ali mi još radimo na mehanizmima kako bi posjeta školi bila moguća. Mi moramo garantovati siguran transport i sigurno okruženje. Toga nije bilo pod prethodnom vladom. A vi vidite da na univerzitetima i dalje studiraju žene. Tu je prevoz dovoljno siguran.

SPIEGEL: Prema kojim mjerilima želite utvrditi kad su uslovi prevoza dovoljno sigurni da biste mogli dozvolili otvaranje škola za djevojke?

Mudžahid: Mi smo zamolili ulemu, pravnike da urade sveobuhvatno mišljenje da bi se razjasnila sva ova pitanja sigurnog okruženja za djevojke, za žene po pitanju obrazovanja, profesionalne aktivnosti, u svim područjima. Bazirano na tome preduzećemo dalje korake.

SPIEGEL: Do kada ta analiza treba da bude predstavljena?

Mudžahid: Mi još radimo na tome da sastavimo komitet koji to treba izraditi.

