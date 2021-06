Odustajanje od imuniteta krda?

Vakcinacija sa AstraZeneca 24. februara na Sejšelima – Foto: AP

Nijedna zemlja nije u vakcinaciji uspješna kao Sejšeli – ali broj novih infekcija ostaje visok. Kako to može biti? I šta ta saznanja znače za druge zemlje?

Pišu: Friederike Böge, Tjerk Brühwiller i Franca Wittenbrink – faz.net – 04.06.2021.

Preveo i uredio: Ešref Zaimbegović

Nijedna zemlja na svijetu nije u vakcinaciji otišla tako daleko kao Sejšeli. 66,7 posto stanovništva je potpuno vakcinisano. Zbog toga ostrvska država pred istočnoafričkom obalom važi zdravstvenim stručnjacima kao važan slučaj i primjer. Prije svega, otkako je tjedni indikator sredinom maja dostigao vrhunac od 2858.

Svaka treća osoba, koja se u tom trenutku zarazila virusom, bila je već potpuno vakcinisana, kaže za FAZ Jude Gedeon, rukovodilac zdravstvenog ureda Sejšela. Na osnovu daleko odmakle kampanje vakcinisanja, zemlja koja nema ni 100.000 stanovnika, jako je olabavila mjere. One su zbog rastućeg broja opet uvedene.

U međuvremenu, krivulja opet pada. Aktuelni tjedni indikator od 896 je međutim još uvijek višestruko veći nego u Njemačkoj, gdje ta vrijednost trenutno iznosi 34. Kako je to moguće ako je najveći dio stanovništva već trebao biti imuniziran? I kakvu ulogu pri tome igra pitanje koje vakcine su korištene?

Više od polovine upotrebljenih doza potiče od kineskog proizvođača Sinopharma. Ostalih 43 posto su od AstraZenece. Infekcije koje su nastupile uprkos potpunoj imunizaciji podijeljene su „otprilike istim dijelovima“ na obje vakcine, kaže Gedeon. Preciznije podatke nije dao.

Zaštita od teškog toka bolesti

Umjesto toga, šef ureda ističe da je „stoprocentno siguran da vakcine štite ljude od teškog toka bolesti“. Jer pretežna većina inficiranih, uprkos vakcinaciji, ne pokazuje nikakve ili maksimalno lake simptome; svi oni sa teškim tokom su opterećeni ranijim oboljenjima.

80 posto osoba, koje se zbog oboljenja Covid -19 moraju liječiti u bolnici, nisu dobili ni jednu vakcinu, kaže Gedeon. Osim toga, do sada niti jedna potpuno vakcinisana osoba nije umrla od Covid – 19. Stopa letaliteta, dakle udio prijavljenih smrtnih slučajeva na prijavljene korona infekcije na Sejšelima iznosi 0,36 posto, uprkos mnogim novim infekcijama; u Njemačkoj je sa 2,4 posto više od šest puta veća.

Zaštita pojedinca izgleda da je u velikoj mjeri osigurana. Međutim, šta je sa imunitetom krda? „Možda je vrijeme da naše mišljenje o imunitetu krda prilagodimo stvarnosti i da učimo živjeti sa virusom“, kaže zdravstveni stručnjak Yanzhong Huang iz američkog trusta mozgova Vijeća za inostrane poslove. Pokriće od više od 66 posto kod korištenih vakcina očigledno nije dovoljno da bi se prekinuo lanac prijenosa.

Preparat Sinopharma pokazao je u nedavno objavljenoj studiji djelotvornost protiv oboljenja Covid-19 od 78 posto, kod AstraZenece to je do 80 posto. Kod tih vrijednosti moralo bi se vakcinisati 100 posto stanovništva da bi se dostigao imunitet krda, neki od njih čak i sa tri doze, kaže Huang u razgovoru za FAZ. To nije realno.

Kod mutanata virusa djelotvornost može ispasti još manja. To važi, naprimjer, i za takozvanu južnoafričku varijantu koja je u februaru otkrivena i na Sejšelima. Za vakcinu Sinopharm su prošlog tjedna prvi puta objavljeni podaci u stručnom časopisu Journal of the American Medical Association. Studija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahreinu potvrdila je vrijednost od 78 posto, ali nije dala nikakve podatke o djelotvornosti protiv mutanata prvi put registrovanih u Indiji, Južnoj Africi i Velikoj Britaniji.

Sumnja na Sinovac u Čileu

Slično kao na Sejšelima i u Čileu su u aprilu nastale sumnje u djelotvornost vakcina. One su se u ovom slučaju odnosile na vakcine kineske firme Sinovac, koja je u kliničkim testovima u Brazilu pokazala globalnu djelotvornost od samo 50,7 posto. Iako je Čile u aprilu imao vakcinisano više od trećine stanovništva, broj infekcija i zauzetost kreveta na intenzivnoj njezi popeo se ipak na najviši nivo.

Vlasti ovaj jaki porast objašnjavaju prije svega time da su se vakcinisani, koji su dobili samo jednu dozu, ponašali veoma opušteno. Jedna nedavno objavljena studija ministarstva zdravstva sa iskustvenim vrijednostima od više od 10 miliona ispitanika – 4,2 miliona od njih kompletno vakcinisano – daje Sinovecu nešto bolju ocjenu: Utvrđena je djelotvornost od 67 posto.

Rezultati jedne studije instituta Butantan u malom brazilskom gradu Serrena ukazali su osim toga da vakcinacija Sinovcem pokazuje punu djelotvornost tek onda kada je veći dio stanovništva potpuno vakcinisan. Tek nakon što je tri četvrtine stanovnika dobilo drugu dozu vakcine izgledalo je da je širenje virusa stavljeno pod kontrolu. Daljih zaraza skoro da nije ni bilo.

Jedna tako visoka kvota vakcinacije u većini zemalja teško da će biti dostignuta u bližoj budućnosti. Međutim, da li je prekid lanaca infekcije uopšte neophodan, dok god je kroz napredujuću kampanju vakcinisanja – i sa možda manje učinkovitim vakcinama – u najmanju ruku osigurana zaštita od teškog toka bolesti?

„Za sve koji nemaju pristup drugim vakcinama, Sinopharm i Sinovec su bolji nego nikakva vakcina“, kaže biomedicinar Jin Dong-Yan sa univerziteta u Hong Kongu. Međutim, manja učinkovitost znači da se imunitet krda neće ostvariti čak ni tada kada je cjelokupno stanovništvo potpuno vakcinisano. Zbog toga postoji rizik da u takvim oblastima nastanu varijante virusa otporne na vakcinu.

