Oni to mogu i drugačije

Foto: Pool/Reuters

Na svom posljednjem TV duelu Donald Trump i Joe Biden pokazali su se iznenađujuće mirnim. Međutim duboka međusobna antipatija jasno se osjećala.

Preveo i uredio: Ešref Zaimbegović

Opet haos, opet nered i brutalna galama? Čega se sve nije pribojavalo pred ovaj drugi TV duel između Donalda Trumpa i Joa Bidena, posljednji prije izbora 3. novembra. Međutim onda ovo: Suparnici su se na pozornici u Nešvilu, Tenesi pokazali iznenađujuće civilizovani, skoro pitomi.

„Vi to radite stvarno izvanredno”, šaptao je Donald Trump povremeno moderatorki Kristen Welker. Joe Biden se prijateljski smijao i gledao na sat kao ljubazni, stari gospodin koji čeka autobus.

Iza naizgled prijateljske fasade ipak su stalno dolazili do izražaja potpuno različiti temperamenti, karakteri i politički pogledi oba kandidata. U osnovi se sporilo u najmanju ruku isto tako tvrdo, nemilosrdno kao na prvom TV duelu krajem septembra. I ovaj put mogla se osjetiti duboka međusobna antipatija između Trumpa i Bidena.

Kako se borio Donald Trump?

Jasno je da je za predsjednika na ovome susretu bilo više na kocki. Trump stoji u svim anketama širom zemlje i u važnim pojedinim državama iza svoga suparnika Bidena. TV duel je bila možda njegova posljednja šansa da dobije za sebe neodlučne glasače.

Trump je započeo mirnim tonom. Očigledno je odlučio da izuzetno posluša neke od svojih savjetnika. Oni su ga već tjednima upozoravali da njegov agresivni stil plaši prije svega ženske birače. Tako je predsjednik pokušao da djeluje predsjednički. Najčešće je dopuštao kako moderatorki tako i Bidenu da završe govor i držao se ranije dogovorenog vremena za govor.

Više puta mirniji Trump mogao je bodovati protiv Bidena: Kao i u izbornoj kampanji 2016. protiv Hillary Clinton on se prezentirao kao politički autsajder koji hoće da uzburka politički život u Vašingtonu. On je Bidena označio kao tipičnog karijernog političara koji puno govori ali malo stvara. “Vi ste ipak decenijama u politici, zašto niste planove koje uvijek predstavljate već odavno realizovali?”, predbacio je on Bidenu. To je bio vjerovatno njegov najdjelotvorniji napad ove večeri.

Istovremeno, Trump je koristio svoje vrijeme da prije svega hvali sam sebe. On je označio menadžment svoje vlade u Corona krizi kao uzoran i obećao je vakcinu protiv virusa koja će biti na raspolaganju za nekoliko tjedana.

Stvarne, konkretne, nove planove za suzbijanje Corona krize, za zdravstvenu politiku ili za obnavljanje gospodarstva predsjednik je međutim – još jednom – ostao dužan. I na pitanje o njegovom poreskom priznanju, koje on već godinama neće da objavi, ponovo je izbjegao odgovor.

Kao čin očaja djelovali su Trumpovi ponovni napadi na sina Joa Bidena Huntera: Već danima pokušavaju Trumpu vjerni mediji kao “New York Post” uz pomoć dubioznih e – mailova, koji navodno potiču od Bidenovog sina Huntera, da dokažu korupcionu aferu oko klana Biden. Trump je predbacio Bidenu da sve u toj stvari ukazuje na to da je on „korumpiran političar“.

Šta Trump nije rekao: Drugi mediji nisu do sada mogli potvrditi autentičnost e – mailova, stručnjaci su izrazili znatnu sumnju na njihovu istinitost a neki pretpostavljaju iza toga rusku dezinformacionu kampanju.

Kako se borio Joe Biden?

Za veliko oduševljenje kod svojih pristalica i glasan startni pucanj za finiš predizborne kampanje Biden se na ovom nastupu nije pobrinuo. Dobra vijest za njega i demokrate: To uopšte nije ni morao. Bivši potpredsjednik se zahvaljujući svojoj prednosti u anketama mogao koncentrisati na odbrambeni rad.

Pritom on nije morao, uprkos očekivanjima, odgovoriti na jedno pitanje: On je zaobišao objašnjenje šta misli oko mogućeg povećanja broja sudija u Vrhovnom sudu. Niti Trump niti moderatorka Welker nisu ovo uzeli kao temu. Biden je u jednom intervjuu objavljenom kratko prije debate rekao da bi on imenovao komisiju koja bi ispitala pitanje reforme suda.

Osim toga Biden je izbjegao – to je kod njega uvijek razlog za brigu – veće verbalne greške i mentalne isključenja.

Osim toga za demokrate je bilo važno da parira napade na svoga sina Huntera. Biden je to učinio tako što je prešao u ofanzivu: Trumpov privrženik Rudy Giuliani, koji je pokrenuo objavljivanje o Hunteru Bidenu je „ruska marioneta“, napadao je Biden u pravcu predsjednika.

Od tamo je sa Bidenovog aspekta krenuo direktan prelaz na vanjsku politiku, njegovu možda najjaču oblast ove večeri. Njegov sin Hunter nije zaradio nikakav novac u Kini, rekao je Biden. To je uradio samo jedan: Trump sam. “New York Times”, kome su bili iscurili neki dijelovi Trumpovog poreskog priznanja, objavio je nedavno da Trump raspolaže sa jednim, do sada nepoznatim kineskim bankovnim kontom.

Biden, sada u svome elementu, napadao je Trumpa kao nedržavnika, koji se najbolje razumije sa diktatorima kao Kim Jong Un ili autokratima kao Vladimir Putin, ali iritira vlastite prijatelje i saveznike. Nasuprot tomu, on sam, kaže Biden će nastupati kao zaštitnik američkog suvereniteta: Da li Rusija, Kina ili Iran, ko god da se miješa u američke izbore, „platiće za to“.

Biden je pokušao da se i prema unutra prezentira kao predsjednička figura: kao neko ko bi zemlju ujedinio i ozdravio, predsjednik za sve Amerikance. Na jednom važnom području nije mu međutim uspjelo da prezentira viziju za budućnost: Kod Corona krize demokrat se ograničio na to da napada Trumpovu politiku. Priliku da tačnije obrazloži zašto bi upravo on bio taj koji će zemlju izvesti iz krize, on je u velikoj mjeri propustio. On je samo dva puta podigao svoju masku i objasnio da bi, prema njegovom mišljenju, svaki Amerikanac trebao masku stalno nositi.

Kod teme rasizam Biden nije mogao uspješno odbraniti jednu bolnu tačku. On je u dvadesetim godinama kao senator sudjelovao na pooštravanju kaznenog prava koje do danas tvrdo pogađa prije svega crnce. Njegova odbrana protiv ovih napada Trumpa ostala je kakva je već mjesecima: nedovoljno ubjedljiva.

Može li Trump još nadoknaditi zaostatak?

Za Trumpa je sigurno bio plus bod to što se ponašao uljudno. Zato je djelovao znatno više predsjednički nego na njihovom prvom duelu. To je uspjeh za njega. Bidenov nastup bio je malo inspirativan. Međutim, on nije pravio veće greške i nije dopustio da ga Trump dovede u defanzivu. On je time ispunio svoj zadatak.

Duel je tako ostao u ravnoteži. On ne bi trebao u posljednjim metrima izborne kampanje izazvati nikavo veće pomjeranje niti na jednu niti na drugu stranu. Ukoliko ipak bude, vidjet će se najkasnije početkom idućeg tjedna u prvim kvalitativno visoko vrijednim anketama.

Za Trumpa ostaje sve manje vremena: Više miliona američkih birača već su dali svoj glas, a svaki dan ih je kod takozvanog “Early Voting” sve više. A još: Ankete pokazuju da ovaj put ima znatno manje neodlučnih birača nego 2016. Tada je Trump mogao nakon posljednjeg TV duela protiv Hillary Clinton mnoge od ovih birača privući na svoju stranu.

spiegel.de