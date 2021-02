Saudijski krunski princ Mohammed bin Salman

Foto: Jorge Silva/REUTERS

Preveo i uredio: Ešref Zaimbegović

U jednom izvještaju američke tajne službe optužuje se Mohammed bin Salman da je odgovoran za ubistvo Khashoggija. Uprkos tomu predsjednik Biden se susteže da kazni saudijskog krunskog princa.

Dokument ima samo četiri strane ali ima potencijal da promjeni odnose moći na Bliskom istoku. „Mi polazimo od toga da je saudijski krunski princ Mohammed bin Salaman odobrio operaciju sa ciljem da se novinar Jamal Khashoggi u Turskoj uhvati i ubije“, stoji u izvještaju koji je koordinatorica američkih tajnih službi Avril Haines u petak dala da se objavi.

U trezvenom jeziku sastavljeni dokument je istovremeno optužnica i promjena kursa: On jasno pokazuje da SAD čine jakog čovjeka iz Riada odgovornim za brutalno ubistvo kolumniste „Washington Post“ Khashoggija 2. oktobra 2018. A istovremeno to je jasan pokazatelj da novi predsjednik SAD-a Joe Biden nije voljan da nastavi kurs svoga prethodnika Donalda Trumpa koji je zatvorio oči pred jezivim zločinom.

Neposredno nakon ubistva Khashoggija bilo je malo sumnje da bin Salman ne stoji iza toga. Jedva da je ko u zapadnim tajnim službama vjerovao u zvaničnu verziju Saudijske Arabije da se kod smrti Khashoggija radilo o operaciji tajnih službi koja se izmakla kontroli.

U dokumentu američke tajne službe stoji: „Od 2017. krunski princ ima apsolutnu kontrolu nad saudijskim aparatom sigurnosnih i tajnih službi. Ovo čini malo vjerovatnim da su saudijski službenici izveli operaciju ovakvog značenja bez da je krunski princ prije toga dao svoju saglasnost.“

Osim toga izvještaj detaljno objašnjava koliko blisko su stajali članovi grupe za ubistvo krunskom princu i njegovim privrženicima. „Tim od 15 članova koji je 2. oktobra 2018. došao u Istanbul sastojao se od osoba koja su ili radile za Saudijski centar za studije i medijske poslove ili su bili sa njim povezani“, stoji u dokumentu. „U trenutku atentata ovaj ured vodio je Saud al-Qahtani, bliski povjerenik bin Salmana, koji je sredinom oktobra 2018. izjavio da ne donosi nikakvu odluku bez saglasnosti krunskog princa.“

Trump je ignorisao saznanja svojih tajnih službi

Dokument ne otkriva nikakve nove detalje o toku ubistva Khashoggija. Oni su naravno dospjeli u javnost neposredno nakon tog dijela. Novinar je doputovao bio u Istanbul da bi u saudijskom konzulatu obezbijedio papire za svoju predstojeću svadbu. Tamo je čekao odred za ubistvo i dešavanja su se mogla detaljno rekonstruisati jer je turska tajna služba ozvučila zgradu. Očigledno je Khashoggi bio drogiran i nakon svoje smrti isječen testerom za kosti.

Iako je kratko nakon dešavanja američka tajna služba CIA došla do zaključka da je bin Salman povlačio konce, odbijao je tadašnji predsjednik Trump da direktno osudi krunskog princa. „Možda je on to uradio a možda i nije“, rekao je Trump u novembru 2018.

On tada nije krio da je njegova suzdržanost povezana i sa saudijskom narudžbom naoružanja u SAD-u. „Ako smo tako glupi i raskinemo ove ugovore Kina i Rusija bi iz toga profitirale i rado preuzele taj posao”, rekao je Trump. Osim toga, smatra Trump, Saudijci su partneri u borbi protiv Irana, zemlje „koja mnoge građane SAD-a i nedužne ljude na cijelom Bliskom istoku“ ima na savjesti.

Utoliko je objavljivanje izvještaja prije svega politički gest. Skoro istovremeno sa izvještajem tajne službe ministar vanjskih poslova SAD-a Tony Blinken dao je izjavu da će SAD usvojiti takozvano „Khashoggi isključenje“. Ono će omogućiti ograničenje vize za osobe, koje pokušavaju da zastraše novinare ili aktiviste za ljudska prava. Istovremeno je Blinken međutim naglasio da će SAD i dalje „investirati u odnose sa Saudijskom Arabijom“.

Biden sada stoji pred teškom uskom stazom. Saudijska kraljevska kuća je tradicionalno jedan od najbližih saveznika SAD-a u Persijskom zalivu i Biden je u svome govoru o vanjskopolitičkim principima početkom februara jasno rekao da se na tome u osnovi ne treba ništa mijenjati. „Mi ćemo i dalje podržavati Saudijsku Arabiju i pomagati da štite svoj narod, svoj suverenitet i svoje granice“, rekao je Biden.

Međutim istovremeno je isporuka precizne municije Saudijskoj Arabiji trenutno zamrznuta i time dat jasan znak da SAD neće više podržavati saudijski rat bombama u Jemenu. Biden je konflikt nazvao „strategijskom i humanitarnom katastrofom“.

Krunski princ je svoju moć sistematski izgradio

Sasvim jasna je namjera novog predsjednika SAD da ograniči moć saudijskog krunskog princa. Jedan dan prije objavljivanja izvještaja tajne službe Biden je telefonirao sa saudijskim kraljem Salmanom i Bijela kuća ne dopušta sumnju na to da predsjednik nije imao interes da bin Salman također bude na vezi. Razgovor je planiran kao „razgovor u četiri oka“ sa 85 – godišnjim vladarem.

U svakom slučaju pitanje je da li predsjednik SAD može trajno zaustaviti 35 – godišnjeg krunskog princa ili ga čak potisnuti na stranu. Saudijsko ministarstvo inostranih poslova reagovalo je ogorčeno na izvještaj američkih tajnih službi i nazvalo ga je „lažnim“ i „neprihvatljivim“.

Još je otvoreno da li je Biden spreman da krunskog princa direktno kazni kao što to naprimjer zahtijeva demokrat Adam Schiff, predsjednik odbora za tajne službe u predstavničkom domu SAD-a.

Bin Salman je proteklih godina svoju moć u Saudijskoj Arabiji sistematski izgrađivao i isključivao moguće konkurente. On je održavao bliske odnose sa Trumpovom administracijom, koja nije samo uvezivala poslove u Riadu nego je organizovala i približavanje zalivskih država na Izrael i tako stvarala savez protiv šiitskog Irana.

Nasuprot tomu Biden želi ponovo oživjeti atomski ugovor sa Iranom, što ne ljuti samo zalivske države nego i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Vjerovatno na njegovu naredbu ubijen je krajem novembra jedan vodeći iranski atomski naučnik – očigledno i radi toga da bi se otežalo reaktiviranje atomskog dogovora iz koga je Trump istupio u maju 2018. godine.

Bidenu sada predstoji jedan skoro nerješivi zadatak: On želi pokazati da ljudska prava opet važe i istovremeno ne izgubiti Saudijsku Arabiju kao partnera – naravno zemlju čiji vjerovatni budući vođa je upravo od SAD-a označen kao ubica. On želi približavanje Iranu, u kome su radikalne snage ojačale otkako je Trump otkazao atomski ugovor. I on mora naći razuman radni odnos sa Netanyhuom, koji će sve učiniti da nuklearni dogovor ostane mrtvo slovo na papiru.

spiegel.de