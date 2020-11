Pobjeda Joe Bidena: Trump nije uspio zbog samog sebe

Mnogi ljudi u SAD slave pobjedu Joe Bidena nad Donaldom Trumpom – Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Izbori u SAD su odlučeni. Joe Biden pobjeđuje, jedno strašno vrijeme se konačno završava. Za zemlju i cijeli svijet u tome leži velika šansa ako je novi predsjednik iskoristi.

Piše: Roland Nelles – 07.11.2020.

Preveo i uredio: Ešref Zaimbegović

Čekanje je završeno. Nakon dugih dana neizvjesnosti konačno znamo ko je pobijedio na američkim izborima. Ne postoji nikakva sumnja više da će Joe Biden postati novi predsjednik. Čak i Trumpu bliski odašiljač Fox News objavio je da je trka završena. To više ne mogu promijeniti ni moguća osporavanja u saveznim državama od strane Trumpa i njegovih najvjernijih pristalica.

Pobjeda Bidena je doduše u mnogim državama tijesna ali u sumi rezultata jednoznačna. Stvar je razriješena. Ako Trump želi sačuvati makar trunku pristojnosti i časti trebao bi brzo priznati svoj poraz.

SAD i svijet su se izbavili. Time se završavaju četiri gorke, nepodnošljive godine predsjedništva Donalda Trumpa. Ovaj predsjednik je kao nijedan drugi u modernoj istoriji potpirivao ljude jedne protiv drugih. On je u velikoj mjeri doprinio da se njegova vlastita zemlja podijeli. On je iritirao saveznike širom svijeta, on je svojim lažima zatrovao političku kulturu u SAD i on je svojim ignorantskim nečinjenjem pogoršao centralne globalne izazove kao što je zaštita klime ili corona kriza.

Kraj jednoga demagoga

Donald Trump u končanici nije uspio zbog sebe samoga. On je 2016. došao na vlast sa đavolskom demagogijom protiv stranaca i onih koji drugačije misle, sa drskim lažima i uz pomoć ruskog trola. Nakon toga imao je šansu da promijeni svoj ton, stil i dijelove svoje politike. On je mogao sa nešto više otvorenosti, empatije i uključivanja postati predsjednik svih Amerikanaca. Međutim on ove prilike nije iskoristio.

Njegov život je borba. Umjesto da priđe svojim protivnicima on je samo dalje potpirivao i mučio. On je u Bijeloj kući iživljavao svoj loš karakter. On je izbjegavao demokratske norme time što je pokušao da ometa istragu o Rusiji Roberta Muellera. On je htio zloupotrebiti ukrajinsku vladu, svoga ministra pravosuđa i FBI da povedu postupak protiv njegovih protivnika i pokazao se rezistentan na savjete kada se radilo o tome da nastupi u odbranu ljudskih prava i demokratije širom svijeta. Rađe se udvarao autokratima kao što su Kim Jong Un, saudijski vladari ili Vladimir Putin.

Većina birača nije htjela dalje u tome učestvovati. Amerika, ta ponosna, stara demokratija sama se oslobodila ovog nemogućeg predsjedništva. Birači su u kolonama dolazili na glasačka mjesta ili su glasali poštom. Joe Biden je dostigao 75 miliona glasova to je pet miliona više nego Donald Trump. Na periferijama gradova desio se pravi ustanak protiv Trumpa i mnogi pripadnici radništva koji su se prije držali uz Trumpa nisu htjeli više da podnose ovoga predsjednika.

Joe Biden ima sada jasan mandat za novi zalet. On je u ovoj izbornoj kampanji nastupio kao protuprijedlog u odnosu na Trumpa. On želi zemlju ujediniti, on ne želi Ameriku dalje dijeliti na „plave“ i “crvene” države, on želi ugušiti mržnju i gnjev Trumpovih godina.

Osim toga Bidenu je zadatak da pristupi onim Amerikancima koji su glasali za Donalda Trumpa. Koliko god da je prednost Bidena jasna, činjenica da je za Trumpa glasalo 70 miliona birača on ne može ignorisati.

Biden preuzima političke ruševine

To će biti teško ali može uspjeti. Nasuprot Trumpu Biden je čovjek koji miri. On zna saslušati, razumjeti, povezati. On samo zna tačno: Ako želi imati uspjeh on mora – drugačije nego Trump – praviti kompromise od kojih svi nešto dobiju.

Pritom Bidenu ne treba zavidjeti: Trump ostavlja svome nasljedniku ruševine. Novi predsjednik mora konačno ostvariti kontrolu nad corona krizom, mora stabilizovati gospodarstvo, mora riješiti socijalne konflikte, popraviti odnos sa saveznicima i pobrinuti se za preokret u zaštiti klime.

U Evropi mi često tendiramo tomu da o Americi mašemo glavom. Zemlja ima tamne strane i mnogo grešaka. Oni su se pokazale sa predsjedništvom Donalda Trumpa. Ali Amerika ima i drugo lice. Zemlja je nevjerovatno raznolika, optimistična i racionalna.

To je ta Amerika koju svijet treba kao uzor više nego ikada.

spiegel.de