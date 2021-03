Povratak svijetle figure

Foto: DPA

Lula da Silva je ponovo tu. Nakon ukidanja presuda protiv njega, sve bi moglo krenuti na duel divova – Lula protiv Bolsonara.

Preveo i uredio: Ešref Zaimbegović

Ja sam opet tu!

Usred masivne korona krize u Brazilu Vrhovni sud poništio je u ponedjeljak četiri presude protiv bivšeg predsjednika Lula da Silve. Među poništenim presudama je i ona zbog koje je Lula proveo godinu i po u zatvoru. Time je Lula dobio natrag svoja politička prava. Odluka dolazi kao politički zemljotres i imaće dalekosežne posljedice.

Ne treba puno mašte: Brazil bi izgledao drugačije kada predsjednik najveće latinoameričke zemlje ne bi bio Jait Bolsonaro, nego Luiz Inácio Lula da Silva. Lula je na predsjedničkim izborima 2018. bio najizgledniji kandidat sve dok na osnovu osude zbog navodne potkupljivosti nije bio isključen sa izbora.

Brzo su se ukazale naznake da su presude protiv Lule donesene nezakonito. Postupci su očigledno bili puni neregularnosti i grešaka. Nakon što su hakovane Telegramske vijesti objavile dogovor između državnog tužilaštva i sudije Sergia Moroa, optužbe za pristranost postale su sve glasnije. Moro je kasnije postao ministar pravde u kabinetu Bolsonara.

Aktuelna presuda potvrdila je grešku u postupku: tadašnji sud nije bio nadležan. Time je Vrhovni sud prihvatio zahtjev koji je odbrana Lule podnijela već 2016. Značajnijaodluka o pristranosti Moroa i u vezi s tim da li su sudija i državno tužilaštvo djelovali politički motivisano je,međutim, odložena. Na osnovu sadašnjeg stanja Lula bi teoretski sa do sada datim dokazima mogao biti ponovo optužen na nadležnom sudu i ponovo osuđen. Već postoje glasovi u Vrhovnom sudu koji žele opet napasti odluku. Ipak, izuzetna figura brazilske ljevice se vratila.

Lula i Bolsonaro su antipodi brazilske politike.

Put do predsjedničkih izbora u oktobru 2022. je još dug. Međutim, već sada se špekuliše o velikom duelu Lula protiv Bolsonara. Prema aktuelnim anketama Lula ima najveći birački potencijal, iako su Bolsonarove šanse i dalje relativno velike. Polarizacija takve izborne borbe bi bila enormna: Lula i Bolsonaro su antipodi brazilske politike.

U svome prvom govoru u srijedu Lula je koristio državnički i pomirljivi ton, iako je oštro kritikovao aktuelnu vladu. Pritom je imao razloga da bude bijesan: na jednostrano izvještavanje jako koncentrisanog medijskog okruženja u Brazilu, koje umjesto da temeljito istražuje, širi mit o korumpiranom bivšem predsjedniku i njegovoj partiji. Zatim, ljut je i na pravosuđe, koje uprkos svim podnesenim dokazima tek nekoliko godina kasnije javno priznaje grešku u postupku i diskutuje o pristranosti suca. Ljut je i na konzervativne partije koje su usaglašene u antipetizmu (pokret koji je uperen protiv radničke partije PT) i podržavaju Bolsonara. I na politiku koja je vodila do katastrofe u području zdravstva i ekologije, do umanjenja socijalnih prava, do odvajanja od multilateralizma i razgradnji demokratije. Lista se može nastaviti.

Radnička partija PT (Partido dos Trabalhadores) postala jesimbol svega negativnog, bez obzira na očigledne uspjehe u socijalnoj i gospodarskoj politici, koje su milionima pomogli da se podignu iz siromaštva, na antirasističku politiku, poboljšanje sistema zdravstva i obrazovanja i iako je Brazil postao poštovan i tražen partner na svjetskoj pozornici.

Međutim, i u gospodarski jakim godinama sa rastućim dohotkom, smanjivanjem siromaštva i padanjem Gini indeksa, strukturalna nejednakost mijenjala se polako. Kada su u godinama recesije od 2014. mnogi Brazilci ekonomski opet oslabili i korupcioni skandali potresli političku elitu,PT je označena za žrtvenog jarca. Ekstremna polarizacija koja je time uzrokovana drži se do danas.

Lula je, doduše sa odstojanjem, najizgledniji izazivač Bolsonara, ali istovremeno ga odbija veliki dio stanovništva.

Lulin govor pokazuje: on će kritikovati vladu Bolsonara, ali predstavlja se otvorenim za razgovore van svog vlastitog lagera i kao neko ko želi ujediniti zemlju. To se primjećuje i u iskrenim riječima u vezi s gospodarstvom, vojskom ili konzervativnim snagama. Da li će mu to uspjeti je drugo pitanje. Lula je, doduše sa odstojanjem, najizgledniji izazivač Bolsonara, ali istovremeno ga odbija veliki dio stanovništva. Prvi korak bi bio jedinstvo lijevih i progresivnih snaga.

Jasno je da se presudom promijenila politička tektonika. To se tiče i šansi Jaira Bolsonara. Za njega je lako da svoje pristalice mobiliše protiv Lule i inicira ideološku i prljavu rovovsku borbu. Opisano raspoloženje protiv PT imalo je značajan udio u izboru Bolsonara.

Osim toga, u trenutnoj situaciji priča o starim slikama neprijatelja je poželjno odvraćanje pozornosti za Bolsonara. Jer bilans u korona krizi je očigledno poražavajući: 270 000 umrlih od korone sa tendencijom jakog rasta, spora i haotična kampanja vakcinisanja, uništenje okoliša na rekordnom nivou, nezaposlenost zvanično iznad 14 posto i sve veće siromaštvo. Zemlja je međunarodno postala parija i sa Trumpom izgubila je najvažnijeg saveznika.

Mjereno time, Bolsonaro još uvijek stoji dobro. Iako je odbijanje sa 60 posto visoko, oko 35 posto vrednuje njegovu vladavinu pozitivno. On je nošen od strane radikalnih pristalica, dijelova vojske i posebno kroz saglasnost za plaćanje pomoći za koronu koja je isplaćivana do decembra i sada je ponovo uvedena u manjem obimu. Prošle godine je od toga imalo koristi preko 60 miliona ljudi. Da za visinu isplata u posljednjoj godini treba zahvaliti prije svega pritisku opozicije, najvećem brojuljudi ne igra nikakvu ulogu.

Sa Lulom Bolonsaro sada može na zidu crtati strašilo navodnog komuniste.

Sa Lulom Bolonsaro sada može na zidu crtati strašilo navodnog komuniste koji ugrožava gospodarstvo, bez obzira na to da se za vrijeme vladavine Lule Brazil uspeo među šest najvećih narodnih gospodarstava svijeta. Reakcija na berzi izgleda da za sada podržava strategiju Bolsonara jer je brazilski indeks na dan objavljivanja presude pao za 4 posto. Međutim, moguće je da berza reaguje i na prijeteću polarizaciju u zemlji.

Mnogi se već pribojavaju sukobljavanja kao 2018, ali mnogo toga se od tada promijenilo. Bolsonaro je izgubio na podršci i svoju vlast trenutno temelji na oportunističkim partijama u parlamentu. Posljednji komunalni izbori su pokazali da je njegova moć ograničena. On je upućen na koalicije i nakon svog posljednjeg istupa iz partije nije uspio da osnuje vlastitu. Međutim, prije svega, ovaj tjedan je pokazao da je Lula uspio da ovlada javnim diskursom i da gura Bolsonara u defanzivu.

Već sada mnogo toga kreće se oko izbora 2022. Odlučujuće za ljevicu sljedećih mjeseci biće na početku zajedničko držanje i programi kao i strukturirana opozicija. Nakon ponovnog dobijanja svojih političkih prava Lula u tome može igrati podržavajuću ulogu. Iako ima pojedinačnih kritičkih glasova protiv Lule, za ljevicu je dobar znak da su sa Lulom na pozornici stajali i predstavnici drugih progresivnih partija, sindikata i socijalnih pokreta. Očekuje se da se politika dalje polarizuje. Umjesto da ide na konfrontaciju, strategija ljevice mogla bi izgledati slično onoj koju slijedi Joe Biden: pomirenje, obnova i jasan stav prema desničarsko populističkoj vladi.

Važna varijabla je vojska čiji uticaj je izuzetan. Preko 6 000 mjesta u javnoj upravi je pokriveno vojnim licima, što je više nego za vrijeme vojne diktature. U kabinetu su od 23 ministra 9 vojnih lica koji imaju ključne resore. Osim toga,trenutno više od trećinu državnih preduzeća vode vojna lica, uključujući i naftno preduzeće Petrobras.

Preko 6 000 mjesta u javnoj upravi je pokriveno vojnim licima, što je više nego za vrijeme vojne diktature.

Sada se kod vojske ni u kom slučaju ne radi o ideološki monolitnom bloku, a postoje i kritički glasovi protiv vlade. Međutim, sada se sve više slušaju jedva prikrivene prijetnje kao izjave uticajnog generala Vila Boasa, koji je 2018. praktično prijetio vojnom intervencijom ako Lula ne bude osuđen. U jednoj nedavno objavljenoj knjizi on otvoreno saopštava da je to bila ciljana i sa aktivnim generalima dogovorena provokacija da bi se poticalo osuđivanje Lule.

U kratkom vremenu vladanja Bolsonara sve jače su se gubile granice između vojske i civilne vlade. Bolsonaro sam nikada nije tajio svoj prezir za demokratiju i divljenje vojnoj diktaturi. Nedavno je još jednom olabavio zakone za posjedovanje oružja i to u zemlji u kojoj policije koje se između ostalog sastoje od nekadašnjih ili aktivnih policajaca, praktično vladaju velikim dijelovima Rio de Žaneira.

Ponovno ostvarivanje političkih prava Lule pokrenulo je neke stvari. Lulin nastup i prisustvo pokazali su izuzetno političko dejstvo. On će pokušati u okviru ljevice djelovatiujedinjujuće, ali će ispitivati i kooperaciju na konzervativnom polju. Vodeće ličnosti lijevih PSOL i PCdoB već su se pokazali na strani Lule. Biće izuzetno važno mobilisati vlastito članstvo i bazu i ponovo uspostaviti kontakt sa nekadašnjim biračkim tijelom. Ipak,za to je neophodan direktni kontakt koji do daljnjeg nije moguć.

Međutim, koliko god je poništavanje presuda protiv Lule važno za politički razvoj, najvažnija tema i dalje je korona virus koji je potpuno van kontrole. Sa preko 2 000 umrlih dnevno i prepunjenim bolnicama, Brazil se nalazi u najdramatičnijoj fazi pandemije i situacija će se sljedećih dana i tjedana i dalje pogoršavati. Iako su vijesti za demokratiju ovoga tjedna bile dobre, Brazil i dalje ostaje u teškoj krizi.

Dr. Christoph Heuser vodi biro zaklade Friedrich Ebert u Brazilu. Prije toga radio je kao referent u odjeljenju Latinske Amerike u zakladi.

ipg-journal.de