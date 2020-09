TV debata Trump protiv Bidena: Borba galamom

Donald Trump i Joe Biden su se žestoko svađali na njihovom TV duelu – Foto: POOL / REUTERS

Bilo je loše: Prva TV debata između Donalda Trumpa i Joe Bidena postala je nedostojan spektakl. Može li se uopšte govoriti o pobjedniku?

Pišu: Roland Nelles i Marc Pitzke, Washington i New York, 30.09.2020.

Preveo i uredio: Ešref Zaimbegović

Kad je sve prošlo, milioni Amerikanaca morali su prvo duboko udahnuti. Galama, uvrede, stalno prekidanje: Takav jedan katastrofalan TV duel dva predsjednička kandidata oni dosada sigurno nikada nisu doživjeli.

„To je bila najlošija debata koju sam ja ikada gledao“, uzdisao je veteran CNN Jake Tapper nakon toga. „Iskreno rečeno to nije bila debata. To je bila sramota.”

Pritom su mnogi sa napetošću očekivali ovo veče. Prvi puta suprotstavili su se jedan drugom predsjednik SAD Donald Trump i njegov demokratski izazivač Joe Biden uživo, u trajanju od 90 minuta. Mjesecima se utrka nije kretala – da li bi ovo moglo donijeti preliminarnu odluku?

Umjesto toga debata je brzo potonula u haos, najviše zbog Trumpa, koji je sve glasnije upadao i prekidao Bidena. Uskoro je izgledalo kao na dvorištu osnovne škole – sve dok moderator Chris Wallace iz Fox News, koji ponekad nije bio u stanju da obuzda predsjednika, nakon sat i po nije iscrpljen konstatovao: „Ovo je kraj.“

Kakav je bio Trump?

Trump je započeo naglašeno opušten i miran ali to nije trajalo dugo. Za nekoliko minuta tutnjao je protiv Bidena, namrgođen i oslonjen rukama na pult. Njegovi napadi postajali su sve agresivniji, apsurdniji i osobniji. Ponekad je gunđao nebulozne natuknice i uvrede: „Radikalni ljevičar! Pocahontas! 3,5 miliona dolara iz Moskve!“

Primjetilo se kako Trump inače sjedi u staklenom zvonu okružen vazalima i davaocima natuknica u konzervativnim medijima. Međutim ovo nije bio Oval Office, gdje samo on govori. “Dopustite mi da postavim svoje pitanje”, grdio je Wallace nakoj jednog grubog prekida od strane Trumpa. „Gospodine predsjedniče, moderator ove debate sam ja.“ Nije ništa pomoglo.

Kao da ne može savladati svoj kolerični temperament, kao da mu je neshvatljivo da bude kritički ispitivan umjesto hvaljen, Trump je polako gubio živce, postao je prvo defanzivan a onda bijesan, dok je u sebi kuhao. Ponekad je galamio, ponekad je tiho mrmljao kad je Biden govorio.

„Jeste li rekli riječ ‘pametan’?“, išao je na Bidena. „Ti si bio skoro poslednji u svojoj klasi. Ništa na tebi nije pametno, Joe.“

Trumpovi odgovori su bili primjetno bizarni. Zapitan o njegovoj zdravstvenoj reformi, koju on već godinama najavljuje “za dva tjedna”, on je hvalio da je sada u SAD “ insulin jeftin kao voda”. Na pitanje o 204.000 mrtvih od Corone on se hvalio za “fenomenalan posao” i tvrdio da bi pod predsjednikom Bidenom bili “milioni mrtvih ljudi”. Na pitanje o njegovim stavovima o promjenama klime on je ustvrdio da demokrati hoće svojim planovima o klimi “da ukinu avione”, sruše kuće i pobiju krave.

Na drugom mjestu je jednostavno lagao. Biden bi htio zbog Corone “zatvoriti cijelu zemlju“. Trening antirasizma je rasistički. On je 2017. i 2018. platio „milione dolara poreza na dobit a ne po 750 dolara kako je otkrio “New York Times”. Pod njegovim prethodnikom Barackom Obamom SAD su bile “puno naslinije”. Upravo tipičan Trump.

Kakav je bio Biden?

Još kratko prije debate Trump i njegovi ljudi ismijavali su opet Joe Bidena kao “Sleepy Joe”,“pospani Joe“. Također su špekulirali o tome da bi Biden morao uzeti stimulativna sredstva i koristiti aparat za pojačanje sluha da bi prebrodio debatu. Time su moguće Trump&Co. Bidenu učinili uslugu: Očekivanja, da će on imati dobar nastup bila su kod mnogih gledalaca tako mala da mu je bilo lako da ih pozitivno iznenadi.

To je on tada i učinio: Doduše povremeno je Biden padao u svoj stari običaj da se spetlja, međutim u cjelini je u opštem haosu mogao ostvariti nekoliko dobrih bodova protiv Trumpa. On se prezentirao kao zastupnik moderne politike zaštite klime, on je nazvao Trumpa „rasistom“, „klovnom“ i napadao je stalno ophođenje predsjednika sa Corona pandemijom: „Ovaj čovjek ne zna o čemu govori. On nema nikakav plan“, ustvrdio je Biden.

Najnovija otkrića „New York Times” o Trumpovim finansijama iskoristio je Biden da Trumpa predstavi kao bogatog, iskusnog prevaranta punog trikova koji ne zna stvarne brige i nevolje obićnog Amerikanca. Trump i njegovi istomišljenici gledaju na većinu ljudi „ipak samo odozgo“, smatrao je Biden. Nekoliko puta zahtijevao je od Trumpa da konačno objelodani svoju poresku prijavu.

Istovremeno Biden je koristio vrijeme za svoj govor da bi se stalno prezentirao kao izmiritelj. Biden je upozoravao da Trump nasuprot tome „laže“ i razdvaja zemlju. “Umjesto da ljude zbližuje on dolijeva benzin u vatru.“ Ni u kom slučaju Trump ne bi smio sa svojim „lažima“ vladati dalje četiri godine, rekao je Biden.

U cjelini Bidenov nastup nije bio izuzetan. On nije djelovao ni karizmatički. Ali Biden nije dopustio da ga Trumpovi stalni napadi izvedu iz takta i tako je na kraju ipak pokazao dobru figuru.

O kojem trenutku sada svi govore?

Najzapaženiji trenutak došao je nakon jednoga sata. Moderator Wallace je usmjerio razgovor – ako se to tako meže reći – na Trumpovo relativiziranje neonacističkih marševa iz Šarlotesvila iz augusta 2017. i pozvao ga više puta da osudi rasističko i nasilje desničarskih ekstremista i da se distancira od takvih militantnih grupa. Međutim, Trump to nije uradio.

„Koga treba da osudim?“ grdio je on. „Skoro sve, što ja vidim, dolazi sa lijevog krila.“ On je galamio protiv „opasne radikalne grupe“ Antifa – iako je direktor FBI Christopher Wray nedavno označio desničarsko nasilje kao jednu od najvećih terorističkih opasnosti sadašnjeg vremena.

Konačno se Trump obratio na Proud Boys, jednu njemu prijateljski nastrojenu, naoružanu, desničarsku miliciju, koja je u poslednje vrijeme rasturala mnoge Black – Lives – Matter demonstracije. Međutim to što je on rekao na njihovu adresu bilo je u najboljem slučaju višeznačno: “Stand back and stand by.” To znači: Povucite se i budite spremni. Wallace je nažalost to ostavio bez komentara umjesto da ponovo pozove Trumpa na jasno distanciranje.

Proud Boys su promptno prezentirali ponosni logo: “Stand down and stand by.”

Tome se pridružilo na zlosutnan način pitanje da li bi Trump i Biden prihvatili izborni poraz i apelovali na svoje pristalice da učine isto. Nakon ponovne laži da bi očekivano, masovno glasanje putem pošte vodilo do prevare, Trump je pozvao svoje pristaše da nadziru demokrate u izbornim kabinama: „Oni varaju.“

Nasuprot tomu ovdje je Biden mogao bodovati pošto se pokazao kao dobar demokrata: On je obećao da će u slučaju poraza prihvatiti rezultate izbora i pozvao je više puta gledaoce da izađu na izbore.

Ko je pobijedio?

Može se sumnjati da bi ovaj duel galame mogao nešto supstancijelno promijeniti na stanje u utrci. Ko je prije smatrao Trumpa dobrim ostaće pri tome – isto važi za pristalice Bidena. Ono malo neodlučnih birača, ako ih uopšte još ima, vjerovatno su nakon duela isto tako nesigurni, kome dati svoj glas, kao i prije toga.

Neriješeno je dobra vijest za Bidena i loša vijest za Trumpa. Predsjednik u anketama znatno zaostaje i mora hitno u preostalim tjednima do izbora privući nove birače na svoju stranu. TV debata bila je za to šansa. On je mogao uspješnim nastupom zbrisati zaostatak za Bidenom.

Međutim Trump nije iskoristio svoju šansu.

spiegel.de