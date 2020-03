Hoće li država zaštiti radnike: Firma „Standard“ iz Ilijaša otpustila je 500 radnika

Usljed posljedica pandemije koronavirusa bh. ekonomija se našla u problemima. Udruženje poslodavaca FBiH zahtijeva od Vlade FBiH i kantona provođenje mjera kako bi se očuvalo zdravlje i život građana, radnih mjesta i privrede.

U saopćenju se traži hitno potpisivanje Privremenog socijalnog sporazuma sa Vladom i sindikatom, kojim će se za vrijeme njegovog trajanja „zabraniti otpuštanje radnika zbog krize, uvesti institut čekanja, regulirati godišnji odmori uposlenika, regulirati rad od kuće uposlenika, smanjiti plaće onima za čijim radom privremeno ne postoji potreba, ali ne manje od minimalne plaće, smanjiti plaće u javnom sektoru 20 posto, regulirati obaveza poslodavca da isplati plaće u dogovorenom iznosu, precizno definirati refundiranje dijela plaće od strane države i sl. Ukoliko sindikat ne pristane na potpisivanje Privremenog socijalnog sporazuma, u tom slučaju treba donijeti lex specialis kojim se trebaju regulirati ova pitanja“.

Dalje se traži hitno usvajanje rebalansa budžeta na nivou FBiH, kantona, općina i gradova i sav prihod, osim neophodnog za funkcioniranje sistema, preusmjeriti na sprečavanje širenja zaraze, socijalnu i zdravstvenu sigurnost građana, te očuvanje ekonomije

„Za sve radnike koji su izgubili posao zbog odluka institucija sistema (zabrana rada, zabrana kretanja, zabrana prevoza i sl.) refundaciju plaća obezbjeđuje država na nivou koji je donio takve odluke. Pravna i fizička lica, koja to zatraže, osloboditi plaćanja svih poreza i doprinosa. Nakon perioda važenja odluke otpisati onaj dio tih potraživanja proporcionalno smanjenju naplate potraživanja, a preostali dio naplatiti u 60 mjesečnih rata, bez kamate, insistirati kod Agencije za bankarstvo i banaka, da napuste autističan pristup i omoguće moratorij svima koji to zatraže, u protivnom Federacija i kantoni trebaju otkupiti te kredite i regulirsati način njihove otplate, po prestanku krize“, dalje se navodi u saopćenju.

Naglasili su da je potrebno privremeno odgoditi rokove plaćanja direktnih poreza, akontacija poreza i parafiskalnih nameta, ukinuti i smanjiti troškove najma poslovnih prostora u vlasništvu države.

„Prekinuti izvršne postupke i postupke prinudne naplate za fizička i pravna lica. Prestati sa naplaćivanjem komunalnih usluga za fizička i pravna lica, a po prestanku krize pristupiti rješavanju pitanja nenaplaćenih potraživanja“, kazali su iz UPFBiH.

Veliki broj kompanija iz sektora hotelijerstva, turizma i ugostiteljstva također je poslao apel Vladi FBiH ali i Vladi Kantona Sarajevo da se najkasnije do 30. marta 2020. godine do 12 sati očituju po pitanju usvajanja hitnih mjera kao što su „oslobađanje poreza i doprinosa za radnike u sektoru ugostiteljstva na minimalni period od tri mjeseca, sufinansiranje ličnih primanja navedenih radnika u iznosu od 70% ili finansiranje minimalne mjesečne plate te moratorij na plaćanje obaveza prema bankama na minimalni period od 3 do 6 mjeseci kako za pravne osobe, tako i za fizičke, odnosno za radnike u sektoru ugostiteljstva. Napominjemo da banke i dalje vrše naplatu rata kredita umanjujući mogućnost kompanijama da isplate lična primanja radnicima”, navodi se u pismu.

Istaknuto je kako se radi o 2.000 kompanija u Kantonu Sarajevu i da više od 10.000 radnika ovisi o aktivnostima i hitnim mjerama Vlade FBiH i Vlade KS.

U potpisu se navode brojni hotelijeri, turistički radnici, poslodavci, agencije, restorani, kompanije. Potpisnici su: Complex d.o.o. ( HoReCa distribucija ), Spazio Gourmet, Spazio Caffe, Spazio Telecom, Spazio Boutique, Hotel Novotel Bristol, Swissotel, Hotel Pino Nature, Hotel Bosmal Arjaan by Rotana, Hotel Tarčin Forest, Hotel Ibis, Hotel Malak, Hotel Residence Inn, Hotel Hills, Hotel President, Hotel Europa, Hotel Holiday, Hotel Astra, Hotel Astra Garni, Aparthotel Centar, Hotel Hollywood, Hotel Han, Bosnia Hoteli, Hotel City One Diamond, Cinema City, Celtic Pub, BarSa – Pizzeria Restaurant, Coffee 2 Go, Metropolis, Larga d.o.o., Ibes, Ibas, Bombon, Hotel Han, Sunnyland, Relax tours d.o.o., Dar prirode, City travel d.o.o., Almira travel d.o.o., Hoteli Ilidža, Buena vista, M97 d.o.o., Babić biss tours, Grand tours d.o.o., Ventura travel, Niki travel d.o.o, Balkan travel Mostar, 2M Travel d.o.o., Travel Centar d.o.o., Hotel Heco d.o.o…

Dok se čeka odgovor Vlade FBiH na apele koji su im upućeni, na pres konferenciji održanoj u četvrtak, premijer FBiH Fadil Novalić izjavio je da broj ljudi koji su dobili otkaze iznosi 3.543, međutim prema podacima do kojih je došao Žurnal.info, do 25. marta otkaze je dobilo minimalno 7.024 radnika. Naglašeno je da ovaj broj nije konačan jer još uvijek nisu potpuni svi podaci o broju otpuštenih radnika do 25. marta.

Firma „Standard“ iz Ilijaša, koja se bavi proizvodnjom namještaja, otpustila je 500 radnika. „Poštovane kolege, svi ste nažalost upoznati sa trenutnim stanjem u Evropi koje je nastalo zbog pandemije virusa COVID-19 i kako se to odražava na rad naše fabrike. Svi naši kupci su zatvorili svoje salone i skladišta do 30.4.2020. godine, a neki od njih dok se situacija ne stabilizira, što je i našu kompaniju primoralo da napravi isto“ – stoji u obavještenju za radnike tvornice “Standard” u Ilijašu.