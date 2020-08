Hadžibajrić sa parkinga: Ugovorima o najmu budžet opštine oštećen za stotine hiljada KM

foto: istinomjer.ba

Opština Stari Grad na čelu sa Ibrahimom Hadžibajrićem početkom ove godine bez javnog poziva tek osnovanim firmama daje u najam dva parking prostora „Dom Armije“ i „Trg Austrije“ koji na godišnjem nivou imaju dobit preko pola miliona KM za mjesečnu rentu od 7.300 KM i 5.500 KM bez PDV-a. Pored ovih štetnih ugovora za budžet, opština od marta 2020. bez zakonskog uporišta i ikakve kontrole poslovanja naplaćuje parking u novoizgrađenoj garaži u ulici Avdage Šahinagića.

Pišu: Predrag Blagovčanin i Elmedina Šabanović

KJKP Rad do kraja 2019. godine upravljalo je parking prostorima „Trg Austrije“ i „Dom Armije“ sa ukupnim kapacitetom od 87 mjesta. Prema podacima iz ovog preduzeća prihod od ova dva parking prostora za 2019. godinu iznosio je ukupno 586.380 KM koji se dijelio na Kanton Sarajevo i KJKP RAD. Od 2020. godine odlukom Ministarstva saobraćaja KS upravljanje ovim parkinzima dato je opštini Stari Grad na čijoj lokaciji se i nalaze.

Početkom ove godine, preciznije 29.01.2020. bez javnog poziva opština Stari Grad parkinge Trg Austrije i Dom Armije daje u najam firmama EuroPark d.o.o. u vlasništvu Aide Topalović-Karić i firmi Parking Tim d.o.o. u vlasništvu Edina Međedovića za ukupnu mjesečnu rentu od 12.800 KM bez PDV-a.

Postavlja se pitanje iz kojih razloga je opština Stari Grad na čelu sa načelnikom Ibrahimom Hadžibajrićem prihvatila ponudu u ukupnom godišnjem iznosu od 153.600 KM bez PDV-a kada se u obzir uzme činjenica da su podaci KJKP Rad-a o naplati u iznosu od skoro 600.000 bili dostupni ne samo kroz izvještaje o poslovanju nego i kroz podatak da je sin načelnika opštine Stari Grad Seid Hadžibajrić u avgustu 2019. godine imenovan u Nadzorni odbor KJKP Rad.

Nikad čuo za tu firmu

Prema podacima iz sudskog registra firma „Parking Tim“ koja je dobila najam parking prostora „Dom Armije“ za 7.300 KM mjesečno osnovana je 30.10.2019. godine, a podružnica PJ Parking Tim1 20.01.2020. godine. Preciznije 9 dana prije potpisivanja ugovora.

Na prijavljenoj adresi ove firme u ulici Sime Milutinovića 12/2 nismo zatekli uposlenike ove firme budući da na ovoj lokaciji ne postoje prostorije firme TIM Parking.

Ugovor između opštine Stari Grad i firme Parking Tim

Slična je situacija i sa firmom „EuroPark“. Osnovana je na isti dan 30.10.2019., a akt o osnivanju podružnice PJ EuroPark donesen je 16.01.2020. godine.

U stambenoj zgradi na adresi Kemal Begova 4 na kojoj je registrovan „EuroPark“ d.o.o. u vlasništvu Aide Topalović Karić niko od stanara nije čuo za ovu firmu.

Pored činjenice da firme koje su dobile najam ova dva parkinga postoje isključivo na papiru sporan je i sam proces dodjele ugovora. Naime opštini Stari Grad dostavljene su ponude koje su iznosile veće iznose mjesečnog najma.

Zlatko Krainović vlasnik parking prostora „Sagrdžije“ u više navrata je predavao ponude za ove parkinge. Međutim, na dan kad je opština zaprimila njegove ponudu potpisan je ugovor sa firmama „EuroPark“ i „Parking Tim“.

„Obzirom da javni poziv nije bio raspisan ja sam od građana saznao za mogućnost najma. Moje ponude od 9.500 KM za Dom Armije i 7.500 za Trg Austrije predane su 29.01.2020. Kasnije ću saznati nezvanično od ljudi koji rade u općini da su ponude odbijene jer su navodno sporni ugovori potpisani na isti dan. Međutim i ovaj argument je upitan obzirom da je moj radnik Edib Tiro je 28.01. preporučenom poštom također poslao ponudu koja je također veća od prihvaćenih.“

Ponuda Zlatka Krainovića zaprimljena 29.01.2020

Zlatko Krainović naglašava da su dodjele ugovora o najmu pitanje kojim treba da se pozabavi nadležno Tužilaštvo. Zbog činjenice da iz opštine Stari Grad nikad nije dobio odgovore zbog čega njegove ponude nisu prihvaćene obratio se i opštinskom Vijeću te još jednom dostavio ponude koje iznose 80% od naplate parkinga na plombiranoj rampi.

„Ugovori su potpisani sa firmama koje su nastale nekoliko dana prije potpisivanja ugovora. Znači neko je rekao formirajte firmu dobit ćete posao. Ja sam 27.2. pred općinskim Vijećem dao najveću ponudu, 80% od naplate s tim da ću od svojih sredstava renovirati parkinge i zaposliti ljude iz ugroženih kategorija. Međutim na ove ponude nisam dobio odgovor. Obzirom da nije bilo javnog poziva logično je da općina razmotri moje ponude jer je korist za budžet kud i kamo veća.“

Advokat Ifet Feraget koji zastupa Krainovića ističe da je na primjeru dodjele najma za parkinge evidentna zloupotreba i netransparentnost opštine Stari Grad. Također spominje i zloupotrebu Policijske uprave Stari Grad.

„Pojedini parking prostori se izdaju za mizerne iznose i na taj način se direktno nanosi šteta budžetu općine. Osim ponuda firme gospodina Krainovića i druge firme su slale svoje ponude veće od prihvaćenih ponuda. Ovdje se nezakonitosti multipliciraju jer osim toga što imate netransparentno izdavanje imate pokušaje od strane općine da se trenutnim zakupcima otkazuju ugovori i da se prilikom toga angažuje i policija. Najjednostavnije rečeno kompletnu stvar treba da ispita Tužilaštvo, a koliko ja znam tu već ima krivičnih prijava.“

Odgovor opštine Stari Grad

Iz opštine Stari Grad u pisanom odgovoru informisali su nas da je Krainović uputio ukupno pet ponuda koje se odnose na parking prostore Austrijski trg i Dom Armije koje su zaprimljene na datume 29.01.2020., 19.02.2020., 20.02.2020. i 28.02.2020. ali nijedna od ponuda nije mogla biti razmatrana obzirom da su ugovori o zakupu sklopljeni upravo 29.01.2020. na isti dan kad su pristigle prvobitne ponude Zlatka Krainovića.

Glavni za parking-Muhamed iz opštine

Opozicioni opštinski vijećnik Vedran Dodik naglašava da ni jedna od ponuda nije razmatrana na opštinskom vijeću iako su ponude adresirane na ovu instituciju dolazile svakodnevno. Također naglašava da je parking prostor dat u najam bez javnog poziva kako bi se izbjeglo raspisivanje tendera.

„Na adresu Općinskog vijeća ponude su dolazile svakodnevno. U rangu od 7.500 do 15.000 KM. Ja tada postavljam pitanje pomoćnicima načelnika, obzirom da se Ibrahim Hadžibajrić ne pojavljuje na sjednicama unazad 4 godine, na koji način se vrši dodjela parking prostora? Odgovor na to pitanje nisam nikad dobio. Parkinzi su dati po tim mizernim cijenama bez primjene načela ko da više. Upravo zato nije bilo javnog poziva. Kriterij je bio ko se prvi javi. Znači neko je imao informaciju da će Kanton vratiti parkinge općini i taj neko se obraćao općini. Druga stvar. Općina Stari Grad je svojim budžetskim sredstvima uredila ove parkinge. Postavila rampu, kućicu, rasvjetu, softver. Da bi to uradili moraju imati urbanističku dozvolu jer to više nije javna površina nego objekat. Mi smo još 2017. donijeli zaključak Vijeća koji je obavezujući za načelnika, a koji kaže da će načelnik predložiti odluku Vijeću o načinu raspolaganja parking prostora na području Općine Stari Grad u kontekstu tadašnje najave vraćanja nadležnosti parkinga od KS-a. To se još uvijek nije dogodilo.“

Vedran Dodik/foto: Arhiva

Interesantno, firme „EuroPark“ i „Parking Tim“ koje su dobile u zakup parking prostore Trg Austrije i Dom Armije imaju istu osobu zaduženu za komunikaciju sa klijentima. Tražeći ponude za dugoročni najam parking prostora na ovim parkinzima radnici su nas uputili na izvjesnog „šefa Muhameda“.

U telefonskom razgovoru Muhamed nam jer rekao da on ispred opštine Stari Grad vodi brigu o ova dva parkinga. Kako je istakao, to radi na skoro volonterskoj bazi, a na naše pitanje „Kako je moguće da on iz opštine Stari Grad vodi brigu o parkinzima kad su parkinzi dati na upravljanje privatnim firmama?“, nije nam mogao dati odgovor. Uputio nas je pomoćniku načelnika.

Adis Hadžović, pomoćnik načelnika u telefonskom razgovoru odbio nam je dati izjavu na ove okolnosti i uputio nas na press službu Opštine. Do trenutka objave ovog teksta odgovor na naša pitanja nismo dobili.

Opština Stari Grad/foto: Nap

Prema podacima poslovnog portala Akta.ba firma „EuroPark“ ima jednog zaposlenog. Dok firma Parking Tim nema zaposlenika.

Priča o parking prostorima Trg Austrije i Dom Armije samo je jedna dimenzija u kompletnom poslovanju opštine Stari Grad vezanom za iznajmljivanje parking prostora.

Čuj fiskalni račun

Podsjećamo, opština Stari Grad kreditnim sredstvima Saudijskog fonda u iznosu od 7 miliona KM od ukupno 13,3 miliona KM kreće u realizaciju projekta izgradnje podzemne garaže sa višenamjenskim trgom u ulici Avdage Šahinovića.

Bez tendera ovaj višemilionski posao je dobila firma Džekos d.o.o.. Kako je tada rečeno medijima iz opštine Stari Grad, firma Džekos d.o.o. je bila prihvatljiva po uslovu iz Člana 3. da izvođač bude prihvatljiv Saudijskom fondu.

Podzemna garaža kapaciteta 157 parking mjesta svečano je otvorena u martu ove godine, a prema riječima Vedrana Dodika Opština je na ceremoniju svečanog otvaranja potrošila preko 20.000 KM. Međutim ono što je interesantnije od svečanog otvaranja garaže čiju će izgradnju građani plaćati narednih 20 godina je podatak da opština Stari Grad prema mišljenju Dodika van zakonskih okvira naplaćuje parking.

„Ceremonija otvaranja koja je koštala preko 20.000 KM je bila u martu, a nakon toga kreće pandemija korona virusa. Na online martovskoj sjednici koja je sazvana mimo svih propisa u odgovoru na vijećničko pitanja „Šta je sa garažom?“ obzirom da Vijeće mora donijeti odluku, sekretar Alma Destanović odgovara da je odluku donio Načelnik i objavio u Službenim novinama KS. Ne može Načelnik samoinicijativno donijeti odluku jer zakon jasno definiše da je Opštinsko vijeće nadležno. Dakle, Hadžibajrić je svjesno prekršio Zakon o principima lokalne samouprave koji je definisao da je općinsko Vijeće jedino nadležno kada je u pitanju imovina opštine.“

Podzemna garaža/foto: Tačno.net

Prema mišljenju Dodika, zakonski je bilo moguće da Opština po uzoru na opštinu Novo Sarajevo ili Grad Sarajevo osnuje javno preduzeće poput Lokoma koje će upravljati garažom ili da se raspiše tender kako bi se garaža iznajmila, a ta sredstva usmjerila na vraćanje kredita.

„Zašto je osnovan “Lokom”? Zašto je osnovan JP “Sarajevo”? Zašto grad Sarajevo ne naplaćuje žičaru? Zakonski moraš osnovati firmu koja će biti registrovana i izdavati fiskalni račun za uslugu parkinga. Druga opcija je da smo mogli iznajmiti garažu. Raspisati tender i ta sredstva usmjeriti na vraćanje kredita. Međutim, ovakvom odlukom Hadžibajrića stvoren je ambijent da radi šta god hoće bez ikakve kontrole. Kad izlaziš iz garaže i platiš 2 KM za sat parkiranje automat ne izbacuje fiskalni račun nego papirnu ceduljicu sa ID brojem opštine.“

Računi sa automata za plaćanje

Iz opštine Stari Grad informisali su nas da je iznos sredstva naplaćenih po osnovu garaže od otvaranja do danas 61.230,50 KM te da je na taj iznos plaćen PDV u iznosu od 8.896,74 KM. Prema navodima iz Opštine sredstva se koriste za finansiranje budžeta.

Poslovanje podzemne garaže bilo je i predmetom rada porezne inspekcije. Kako su nas informisali iz ove institucije „Porezna uprava Federacije BiH 06.08.2020. godine izvršila kontrolu rada podzemne garaže u ulici Avdage Šahinagića bb, Sarajevo. Međutim, više podataka o izvršenom inspekcijskom nadzoru ne možemo dati iz razloga što isti predstavljaju poreznu tajnu u skladu sa članom 3. stav 1. tačka 4. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i ne mogu se javno objaviti bez prethodne pisane saglasnosti poreznog obveznika.“

Parkinzi Dom Armije, Trg Austrije i novoizgrađena podzemna garaža prema procjenama akumuliraju milionsku dobit na godišnjem nivou

Mnogo je nejasnoća vezanih za iznajmljivanje parking prostora kojima raspolaže opština Stari Grad. Prema nezvaničnim informacijama ugovori o najmu parkinga sa firmama EuroPark te Tim Parking kao i poslovanje podzemne garaže predmetom su istraga Federalne uprave policije.