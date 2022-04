Nakon pisanja Fokusa: Deblokiran tender za nabavku dijalizatora u FBiH!

Foto: Željko Hladika/PIXSELL

Skoro tri godine tender je bio blokiran zbog „nemogućih uslova“ u Pravilniku. Za to vrijeme dijalizatori su prodavani po nesrazmjerno visokim cijenama

Višegodišnjoj blokadi tendera za nabavku dijalizatora u Federaciji BiH, čini se, došao je kraj. Nakon istraživačkog teksta portala Fokus.ba u februaru o ovoj blokadi koja ima i elemente krivičnog djela, Federalno ministarstvo zdravstva je nepuni mjesec nakon toga izmijenilo pravilnik kojim je pod blokadom držao provođenje ove javne nabavke.

PIŠE: A. DUČIĆ

Pravilnik je u konačnici stupio na snagu 26. marta, osmog dana od objave Izmjene pravilnika o uvjetima u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za osnivanje i organizaciju rada zdravstvenih ustanova koje obavljaju djelatnost dijalize, i to u „Službenom listu FBiH“. Sada je na redu Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH (ZZOIR) da ponovo raspiše tender koji je pod blokadom bio dvije godine.

Naime, Ministarstvo zdravstva uklonilo je blokadu u Pravilniku koja je nalagala da se dijalizatori nabavljaju od dva različita proizvođača. Sada više ne postoji potreba da se potrošni materijal za dijalizu nabavlja od najmanje dva različita ponuđača.

Kako smo objavili, Zavod zdravstvenog osiguranja FBiH je 27. decembra 2016. godine zadnji put uspješno realizirao postupak nabavke dijalizatora. Od tada dolazi do niza obaranja tendera na sjednicama Ureda za razmatranje žalbi BiH. Žalbe je mahom podnosila firma Melcom, koja je distributer za Fresenius Medical Care (FMC).

Blokade tendera dovele su do toga da firme koje zastupaju Fresenius Medical Care BiH, uključujući Melcom d.o.o. iz Mostara, još od 2016, odnosno po tenderu provedenom tada, prodaju dijalizatore ove kompanije po nesrazmjerno visokim cijenama.

To je dovelo do višemilionskih gubitaka u Federaciji budući da su cijene dijalizatora u FBiH kod nekih modela dijalizatora tri puta više nego naprimjer u Srbiji i Hrvatskoj.

Zavod zdravstvenog osiguranja još od septembra 2019. godine, dakle, nakon odluke Ureda za razmatranje žalbi, u više navrata tražio je od Federalnog ministarstva zdravstva da izda potrebno mišljenje koje je tražio Ured za razmatranje žalbi radi usklađivanja tendera s materijalnim propisom, ali bezuspješno. Ni pored osam urgencija Zavoda, to se nije desilo! To nije učinjeno ni nakon prošlogodišnje intervencije Transparency Internationala BiH. Ove godine, nakon našeg pisanja, a kasnije i dodatne intervencije TIBiH, u cijelu priču uključila se i inspekcija.

S druge strane, i sam Zavod je dodatno “zaključavao tender” po pitanju finansijske i ekonomske sposobnosti, pa je od potencijalnog ponuđača tražio da „visina ukupnog prometa u periodu za koji je podnio izjavu, ne može biti niža od dvostrukog iznosa procijenjene vrijednosti lota, a ako nudi ponudu za više lotova, visina ukupnog prometa ne može biti niža od dvostrukog iznosa sabrane procijenjene vrijednosti lotova koje nudi“.

Time se praktično, kako smo objavili, tender dodatno „zaključava“ za samo odabrane veledrogerije koje imaju prethodno realizirane poslove u oblasti dijalize, što u biti raspisuje samo ugovorni organ, tj. Zavod zdravstvenog osiguranja za područje FBiH. Zbog ovog zahtjeva mnoge velike veledrogerije koje snabdijevaju tržište lijekovima i medicinskim sredstvima ne mogu se kvalificirati za učešće na tenderu i nuditi dijalizatore od mnogih proizvođača koji su registrirani u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH, što je diskriminatorno.

Medin Okić, direktor sarajevske kompanije CEE-MED, firme koja se nije pojavljivala na tenderima za dijalizatore, upravo zbog nemogućih uslova koji su bili postavljeni, prokomentirao je za Fokus pomak u ovoj priči.

– Drago nam je što su se stvari konačno pokrenule s mrtve tačke. Međutim, ono što je zabrinjavajuće jeste da se na ovako jednostavnu stvar čekalo skoro tri godine. Od ZZOIR očekujemo kreiranje tenderske dokumentacije shodno Zakonu o javnim nabavkama, odnosno omogućavanje aktivne i pravične konkurencije kao osnovni princip sistema javnih nabavki – rekao je Okić.

On kaže da u dosadašnjim postupcima javnih nabavki za istu ili sličnu vrstu roba, ZZOIR je, pored ograničenja koje je omogućeno Pravilnikom, postavljao i veoma visoke uslove u pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti. Postavljene uslove, dodaje on, mogle su ispuniti samo pojedine firme, i to iz godine u godinu.

– Neopravdano postavljanje visokog praga koji se tiče ekonomske i finansijske sposobnosti onemogućava učešće onim ponuđačima koji su tek počeli s radom ili, također, ponuđačima koji imaju promete u višemilionskim iznosima, ali nemaju s nabavkom materijala za dijalizu jer njega nabavlja za sve dijalizne centre samo ZZOIRFBiH. Iako ZZOIR ima i druge mehanizme kojima može osigurati ispunjenje ugovora, ne koristi ih. U tom pogledu nadamo se da će prilikom kreiranja budućih nabavki potrošnog materijala za dijalizu postupati transparentnije, te svojim nabavkama omogućiti učešće svim potencijalnim ponuđačima – poručio je Okić.

