PRIPREMA ZA NOVI PANDEMIJSKI VAL: Kada će biti obnovljen drugi sprat COVID odjela u krugu Opće bolnice?

Krajem prošle godine otvoren je novi COVID odjel u krugu Opće bolnice u Sarajevu. Tada je saopćeno da je planirano dodatno proširenje i na drugi sprat. Iako postoji arhitektonski i građevinski plan, još uvijek nije počela obnova, nisu osigurana sredstva, a najavljeni novi pandemijski val se bliži

Piše: Dino Cviko

Krajem decembra prošle godine svečano je otvoren novi COVID odjel, odnosno izolatorij u krugu Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu. Riječ je, zapravo, o rekonstruisanoj nekadašnjoj garnizonoj ambulanti. Sve je koštalo oko milion i 700 hiljada maraka, a opremanje objekta finansirala je Vlada Kantona Sarajevo uz donacije Kraljevine Norveške i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Već tada je saopćeno da je planirano dodatno proširenje odjela i na drugi sprat. Do danas to nije urađeno. Zašto?

„Taj drugi sprat nije završen zbog toga što je prethodna Vlada KS napravila prvi sprat, a nije isplanirala sredstva za drugi sprat. Mi smo dočekali i preuzeli Vladu s budžetom manjim za nekih 230 miliona maraka. ZZO KS, prema zakonskim odrednicama, ne može i ne smije davati novac za bilo kakva kapitalna ulaganja, što znači da mi moramo naći sredstva iz budžeta kako bismo završili taj sprat. Sada moramo sačekati rebalans budžeta, a on bi trebao biti uskoro. Jedino iz budžetskih ili kreditnih sredstava možemo to finansirati“, kaže za magazin Žurnal dr. Haris Vranić, ministar zdravstva KS.

Kako Vranić navodi, UNDP ima arhitektonski i građevinski plan, a njihova procjena je da će obnova i opremanje tog sprata koštati oko milion i 200 hiljada maraka.

Za direktora Opće bolnice dr. Ismeta Gavrankapetanovića ovo je, kako kaže, ključna stvar o kojoj razmišlja.

„Jako bi nam pomoglo da i drugi sprat stavimo u funkciju. To je jedna od najljepših stvari koje čekamo i to će i u budućnosti biti od velike koristi građanima Sarajeva i BiH. To je jedna velika vrijednost. Na donjem spratu imamo 54 kreveta, gore je planirano 57, ukupno je to 111 kreveta. To bi bila strašna snaga“, ističe on.

Već neko vrijeme najavljuje se četvrti val pandemije, ponajviše zbog novog, delta soja koronavirusa. Upravo zbog toga bi bilo vrlo važno staviti u funkciju i drugi sprat.

Na pitanje da li se od decembra do danas moglo više uraditi i ko je odgovoran za to što se nije više uradilo, ministar Vranić odgovara:

„Nezahvalno je sada kriviti nekoga. Prošla Vlada je uradila u onom momentu ono što su mogli uraditi. Naravno da bi bilo dobro da su sve završili i to bi daleko olakšalo situaciju jer, pazite, sad vi morate raditi građevinske radove s pacijentima koji su na spratu niže. Ali naravno da se moglo više uraditi. Mi smo došli u kritičnom periodu gdje nas je zahvatio taj treći val, radili smo na tome da nam zdravstveni sistem izdrži, tad nije bilo govora o bilo kakvim građevinskim radovima. Eh, sad je relaksirana situacija i sad bi se moglo na tome raditi.“

Međutim, radovi, izvjesno je, ne mogu početi tako brzo. Novac nije osiguran, a i kada se osigura, treba provesti postupak javne nabavke, odabrati izvođača… pa tek onda krenuti s radovima. S obzirom na to, gotovo je nemoguće da sve bude spremno do eventualnog novog vala, na jesen.

„Ja sam razgovarao s predstavnicima UNDP-a za BiH i oni su meni rekli da ti radovi ne mogu biti završeni u roku kraćem od tri mjeseca“, govori ministar navodeći da ne treba biti nerealan i obećavati stvari koje je teško ispuniti.

S druge strane, dr. Gavrankapetanović ima nešto drugačiji pogled: „Mislim da je sada optimalno vrijeme. Ja sam uvijek optimista, mislim da možemo stići to uraditi. Potrebna nam je samo jedna velika aktivnost.“

Ovaj projekat važan je i zbog drugih pacijenata kojima treba bolničko liječenje. Naime, svjedoci smo kako su u bolnicama širom BiH, ali i Evrope i svijeta, određeni odjeli zatvarani kako bi se liječili COVID pacijenti. Izuzetak nije bila ni Opća bolnica.

„Mi smo u jednom periodu obustavili liječenje naših pacijenata, a primali samo vitalno ugrožene. Dobili smo sada veliki problem s pogoršanjem situacije bolesti onih koji su hronični bolesnici. Sada sigurno nećemo ponoviti tu grešku i nema govora o bilo kakvom obustavljanju normalnog liječenja. Jedino ako bude masovno oboljenje, da četvrti talas bude baš katastrofalan, iako ne vjerujem da će biti takva situacija“, objašnjava ministar Vranić.

Direktor Opće bolnice dr. Gavrankapetanović također govori da je to rađeno u kritičnim situacijama mada su se, kako ističe, trudili da budu dostupni svim pacijentima, u svakom trenutku. Na kraju zaključuje kako se nada da će drugi sprat COVID odjela u što skorijem roku biti obnovljen, ističući da bi im to značajno pomoglo u borbi protiv pandemije.

