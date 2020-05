Nacionalno vijeće za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije Republike Hrvatske priznalo je KORUPCIJU i DISKRIMINACIJU u Carinskoj upravi RH!!

Nacionalno vijeće za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije shvatilo i priznalo je da se radi o sustavnoj korupciji i diskriminaciji, u Carinskoj upravi Republike Hrvatske, gdje je višegodišnjim neispravnim postupcima, iskrivljenim propisima i metodama koje poznaju samo kriminalne organizacije, stvoren sustav diskriminacije službenika.

Nakon dvije godine detaljnih opisa uspostavljenih neispravnih odnosa u carinskoj službi s prijavama za sustavnu korupciju i diskriminaciju, Nacionalno vijeće za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije shvatilo i priznalo je da se radi o sustavnoj korupciji i diskriminaciji u Carinskoj upravi Republike Hrvatske, gdje je višegodišnjim neispravnim postupcima, iskrivljenim propisima i metodama koje poznaju samo kriminalne organizacije, stvoren sustav diskriminacije službenika, gdje je podobnost iznad svih vrijednosti i pravila, iznad normi koje propisuju Međunarodne organizacije, gdje su se sustavno godinama kršila ne samo pravila carinske struke nego i temeljna ljudska i građanska prava.

Izbor i alat korupcije u Carinskoj upravi RH je sustavna diskriminacija koja se ne može ničim sakriti, jer uopće ne postoje nikakva pravila, javni ili interni natječaji, gdje su se službenici pod jednakim uvjetima mogli uopće kandidirati za viša radna ili rukovodeća mjesta u carinskoj službi RH.

Svi rukovoditelji u Carinskoj upravi su postavljenici politike, gdje su ravnatelji Carinske uprave koji odlučuju o svim pravima službenika, napredovanju i svim drugim parametrima bile aktivne političke osobe i članovi predsjedništva političke stranke, a na primjeru Mladena Barišića, koji je ogledni primjer političke i kriminalne korupcije, stvorena je vojska podobnika na bazi neispravnih propisa i postupaka koji su diktaturom politike bili iznad Pravila Deklaracije Svjetske carinske organizacije, gdje je tek 2018. godine Ured Pučke pravobraniteljice RH , nakon 20 i više godina borbe sindikata i mene osobno, shvatio i razumio da su uvjeti iz natječaja za ravnatelja namješteni i diskriminirajući, kao i da se u Carinu, kao službu, u radni odnos odnosno mogu primati osobe samo i isključivo u svojstvu vježbenika.

Više od 20 godina utjecaja sa strane, prije svega političke intervencije, doveo nas je do situacije da postoje rukovoditelji u Carini koji nikad nisu bili vježbenici, da postoje osobe kojima je namješten nepostojeći carinski ispit kojeg nikad nisu polagali, da postoje osobe sa lažnim diplomama, magisterijima i doktoratima, te da postoje u samom vrhu Carine gdje su najviši službenici carinske službe Republike Hrvatske osobe s dvije putovnice i dva državljanstva, gdje ćemo morati odrediti za koju to oni državu rade ili malo rade za jednu pa malo za drugu, po narudžbi politike ili političara. Moguće imaju dvije putovnice jer su planirali bijeg kao slučaj Zdravka Mamića, a ne bih se čudio jer su zapravo te osobe koje spominjem i njegovi susjedi u BiH. Korupcija je uništila sustav Carine! To je postala privatna carina!

Što će sad napraviti USKOK, po prijavi Predsjednika Nacionalnog vijeća, g. Željka Jovanovića, kad su sustavno propisi neispravno definirani, i gdje je to otkrila tek Pučka pravobraniteljica RH nakon 20 i više godina upozoravanja od mene i sindikata? Vi tražite korupciju? Evo našli ste je CARINA RH je stvorena na korupciji i diskriminaciji! Želite li detalje, ja sam spreman izložiti sve mehanizme i neispravne postupke bilo gdje i bilo kada. Mogu napisati pravu doktorsku disertaciju o korupciji i diskriminaciji u Carinskoj službi RH s preciznim i detaljnim opisima i dokazima, kako se monstruozni sustav razvijao u razdoblju dužem od 20 godina.

USKOK je nemoćan u ovom slučaju, jer se radi o masi neispravnih propisa, postupaka i metoda koje su vješto korištene kroz više od dva desetljeća gdje je stvorena diskriminacija službenika na one podobne i one nepodobne, to se više ničim ne može sakriti. Želite li borbu protiv korupcije, tada ćete morati s nama surađivati, ja ću Vam detaljno objasniti kako se ona odvijala kroz razdoblje duže od 20 godina gdje su neki službenici stekli mnoga nepostojeća prava na bazi nepostojećih ili falsificiranih rezultata rada u carinskoj službi.

Imam jedno pitanje, kada je izvršena depolitizacija državne uprave i Carine, po obvezama iz CARDS programa 2002. i 2003. godine?

Kako je moguće da je nakon Mladena Barišića koji je bio došao za ravnatelja i postavljen 2005. godine, gdje je isti bio državni tajnik, pomoćnik ministra , rizničar HDZ-a i član predsjedništva HDZ-a nije ispravljen ovaj sustav, gdje smo upozoravali na Barišićeve kadrove koji su u vrhu carine čak i državljani dvije države, a nitko nije postavio pitanje za koji oni to državu rade? Sve podatke o koruptivnim procesima kao i diskriminaciji dostavili smo svima nadležnim tijelima i institucijama u RH i EU.

Predsjednik NSCH, Željko Popović – NEZAVISNI SINDIKAT CARINIKA HRVATSKE