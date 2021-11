Uzavrele strasti

Zoran i Mario iznenada se slučajno sretnu na ulici u Vukovaru. Bijesno se rukuju, nakon čega Zoran poruči Mariju da je “mali Bane”, a ovaj mu odgovori da je “psihijatrijski slučaj”. Zoran uzvrati Mariju da je “samo opušak”, nakon čega ovaj traži Zoranov opoziv

Piše: Boris Dežulović

Sadržaj prethodnih epizoda:

Bivši premijer Zoran pobjeđuje na predsjedničkim izborima i odmah ulazi u sukob s premijerom Andrejom i njegovim paževima. Nakon što je Zoran izborio izglasavanje svog kandidata za predsjednika Ustavnog suda, ljuti Andrej nagovara svog ministra obrane Marija da odbije još jedno produženje mandata i umirovi zapovjednika Zoranove paradne Počasno-zaštitne bojne, naočitog brigadira Elvisa.

Kad dozna za Elvisovo umirovljenje, Zoran podivlja i zaprijeti Andreju da će blokirati imenovanje četrdesetak ambasadora i konzula. Andrej podsjeti Zorana da je zakon po kojemu je Mario umirovio Elvisa donio on sam, kad je bio premijer, za svog ministra Antu. Zoran podsjeti Andreja da je naočitog Elvisa za zapovjednika paradne bojne postavila njegova stranačka drugarica Kolinda. Prestrašena, Kolinda bježi u Švicarsku i u Lausanni se zapošljava u Međunarodnom olimpijskom komitetu.

Andrej uskoro dozna da Zoran za zapovjednika Počasne bojne zapravo namjerava postaviti bojnika Antonija, a kako na čelu te bojne mora biti barem brigadir ili pukovnik, zabrani ministru Mariju da potpiše Antonijevo unaprjeđenje. Mario onda pošalje Zoranu spisak četiri stotine brigadira i pukovnika da izabere koga hoće, a Zoran potpuno izgubi živce i zapovijedi generalu Robertu, načelniku Glavnog stožera vojske, da Mariju zabrani govoriti na zakletvi vojnika. Mario na to zatraži ostavku generala Roberta i pusti glas da mu je ovaj sam ponudio ostavku, ali general to demantira i kaže da on sluša samo svog vrhovnog komandanta.

Andrej nakon toga optuži Zorana za “puzajući državni udar” i naloži Mariju da zbog Zoranovog korištenja vojnih helikoptera pošalje inspekciju u Glavni stožer, a ministar vanjskih poslova Gordan odjednom objavi kako je Zoran prijetio blokadom imenovanja veleposlanika zbog toga što je odbio imenovati njegove kandidate. Zoran uzvrati Andreju da je “puzajući državni udav”, pa svima razglasi da je Gordanov otac bio komunjara.

Gordan optuži Zorana da je njegov kandidat držao Titovu sliku u uredu. Zoran odgovori kako je njihov pokojni šef Franjo u uredu držao Titovu bistu. Zbunjen, Mario onda optuži Zorana da je htio poslati vojsku u susjednu državu. General Robert poruči da je sve bilo legalno, ali da je sam Mario minirao stvar odugovlačenjem procedure.

Konačno, Zoran i Mario iznenada se slučajno sretnu na ulici u Vukovaru. Bijesno se rukuju, nakon čega Zoran poruči Mariju da je “mali Bane”, a ovaj mu odgovori da je “psihijatrijski slučaj”. Zoran uzvrati Mariju da je “samo opušak”, nakon čega ovaj traži Zoranov opoziv. Kad ga ne nađe, plačući odlazi kod Andreja, ali njega nema kod kuće.

Ništa ne sluteći, Andrej za to vrijeme na međunarodnoj konferenciji o klimatskim promjenama u Glasgowu poručuje kako je Hrvatska bogata šumama i vodama, i da ima vrlo raznolik ekosustav.

Epizoda 247

Shvativši da Zoran za zapovjednika Počasno-zaštitne bojne zapravo gura bojnika Antonija, uvrijeđeni brigadir Elvis odlazi kod Marija i nudi mu povjerljive informacije o Zoranu. Mario oduševljen žuri kod Andreja, ali ovaj sumnja da je Elvis dvostruki igrač, podsjetivši Marija da ga je zapovjednikom imenovala Kolinda. Mario odlučuje nazvati Kolindu u Švicarsku da se raspita o Elvisu, ali Kolinda pomisli da je to Andrej doznao kako je bila nesretno zaljubljena u naočitog brigadira, pa mu objasni kako nije imala izbora, jer u ono vrijeme nije bilo četiri stotine brigadira i pukovnika kao danas.

Uspaničena, Kolinda onda nazove Andreja i kaže mu da joj je brigadira Elvisa za zapovjednika Počasne bojne postavila Udba, da ga, uostalom, nije čula ni vidjela dvije godine i da nije imala pojma ni da je ovaj uopće živ. U taj čas na vratima sobe pojavi se njen suprug Jakov i upita Kolindu s kim je to razgovarala, i otkud joj to da je Elvis živ. Ona u brzini smisli da je to bila Lucija, njena prijateljica iz frizerskog salona. Jakov joj odgovori da Lucija govori gluposti i da svi znaju da je Elvis odavno umro. Čuvši to, Kolinda se uplakana zaključa u kupaonicu, a Jakov joj s druge strane vrata nježno objasni da nije znao da joj je Elvis toliko značio, pa joj oda da ga je i on u mladosti jako volio.

Zaprepaštena, Kolinda iz kupatila zove Elvisov broj. Tajnica Marisol odgovori joj da je Elvis upravo napustio zgradu. Kolinda je zamoli da ga zovne da se vrati, nakon čega ga bijesno pita što je to bilo između njega i Jakova, i zašto joj je Jakov rekao da je on za njega mrtav. Zbunjen, brigadir Elvis joj objasni da su to gluposti i da joj to sigurno smješta Mario. Elvis ponovo napusti zgradu, ali zaboravi beretku i vrati se taman da čuje tajnicu Marisol kako zove Zoranovog savjetnika, generala Marijana, i prepričava mu razgovor koji je upravo čula. Marijan pohita Zoranu i otkrije mu da je Elvis po Mariovom nalogu bio u vezi s Kolindom.

Elvis shvaća da Marisol radi za VSOA i odlazi kod Zorana, ali ovaj je uvjeren da je Elvis cijelo vrijeme bio Kolindin i Andrejev igrač, i postaje mu jasno zašto mu je Mario prošle godine produžio mandat. Ili je cijelu priču podmetnuo upravo Andrej, kako bi ga natjerao da digne ruke od Elvisa? Počinje stoga sumnjati i na bojnika Antonija. Je li to sve bila igra da mu uvale Antonija?

Zoran odlučuje presjeći i u govoru nakon dodjele diploma kadetima vojne akademije poruči Andreju da zna za Kolindu i Elvisa, pa objavi kako će novi zapovjednik Počasno-zaštitne bojne biti pukovnik Ljudevit. Uvrijeđen, bojnik Antonio pokuša samoubojstvo. Zoran ga posjećuje u bolnici i kroz suze ga moli da mu oprosti što je sumnjao u njega. Pukovnik Ljudevit upada u bolnicu i pravi ljubomornu scenu, poručivši Zoranu da mora birati između njega i Antonija. Rastrojen, Zoran odlučuje dati ostavku, ali Antonio ga odgovori, rekavši mu da mora misliti na Hrvatsku i da je Ljudevit dobar i odan časnik.

Andrej za to vrijeme na otvaranju svinjogojske farme izjavljuje novinarima da je Zoran poludio i da je zaista vrijeme za opoziv. Za večerom nalaže ministru Gordanu da provjeri navode o Kolindi i Elvisu. Andrej je uvjeren da Zoran blefira i da su se Kolinda i on udružili protiv njega. Gordan zove Jakova i izravno ga pita je li istina to što Kolinda priča za Elvisa. Jakov mu odgovara da je to glupost, da su to priče iz frizerskog salona i da je Elvis mrtav.

Andrej saziva konferenciju za novinare i optužuje Zorana za smrt brigadira Elvisa, a šokirani Zoran uzvraća kako je znao za Elvisove veze s Kolindom i kako je njegovo ubojstvo naručio Andrej. Vlada u Saboru pokreće postupak opoziva predsjednika, a Zoran proglašava izvanredno stanje. Elvis čuje vijesti i uplašen za svoj život odlazi kod pukovnika Ljudevita, ali ga uhvati u krevetu s Marisol. Elvis shvati da Ljudevit preko VSOA-e odaje informacije Andreju. Ljudevit pak, ugledavši naočitog brigadira živog, umre od infarkta. Elvis bijesno napusti zgradu, a Marisol odmah naziva Kolindu, koja sretna saopćava Jakovu kako su joj iz VSOA potvrdili da je Elvis živ. Iznerviran, Jakov zove Andreja da ga upozori na Kolindino ponašanje. Andrej shvaća da je Elvis živ i uvjeren je da je to bila Zoranova zamka, ali sada sumnja u Marija. Mario cijelu noć neutješno plače.

U sljedećoj epizodi:

Kolinda napušta Jakova i hvata prvi let za Zagreb. Andrej saziva sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, na kojoj ga Milanović ljutito pita gdje je pukovnik Ljudevit. Andrej uzvraća pitanjem gdje je Elvis. U to se na vratima pojavljuje starac Joža i moli Zorana i Andreja da se ne svađaju, i oni uskoro saznaju da su rođeni brat i sestra, koje je otac kao male ostavio pred vratima Ministarstva vanjskih poslova. U taj čas na vratima se pojavi Kolinda, pitajući Andreja gdje je Elvis. Za njom u prostoriju bane i usplahirena Marisol, oprezno pitajući Zorana je li vidio Elvisa. Ljubomorna Kolinda uhvati Marisol za kosu i njih dvije se stanu gađati kineskim vazama. Usred borbe na sjednicu Vijeća upadne i sam umirovljeni brigadir Elvis, išaran kamuflažnim bojama i naoružan automatskom puškom, ali mu iznervirani starac Joža naredi da napusti zgradu.

