BBC osudio hapšenje novinara koji je izveštavao sa demonstracija u Šangaju

Protesti u Kini. Foto: Reuters

Britanska medijska kuća BBC javila je da je u Kini bio uhapšen jedan od njihovih novinara koji je izveštavao sa demonstracija u Šangaju protiv politike “nultog kovida” koju primenjuju kineske vlasti.

“BBC je vrlo zabrinut zbog načina na koji se ophodilo prema našem novinaru Edu Lorensu koji je uhapšen i stavljene su mu lisice dok je izveštavao sa demonstracija u Šangaju”, rekao je portparol BBC-a u izjavi koju prenosi agencija Frans pres.

Portparol je rekao da je policija u nedelju, 27. novembra tukla i udarala Lorensa koji je radio kao akreditovani novinar u Kini. Novinar je držan nekoliko sati pre nego što je pušten.

Stotine ljudi demonstriralo je ovog vikenda u Kini u više velikih gradova, među kojima i Šangaj i Peking, protestujući zbog zaključavanja i restrikcija koje su vlasti uvele da se bore protiv epidemije korona virusa.

Britanski ministar Grant Šaps ocenio je “neprihvatljivim” i “zabrinjavajućim” nasilje na koje je ukazao BBC.

“Šta god se desilo sloboda medija treba da bude svetinja”, rekao je ministar za privatni radio LBC.

Portparol medijske kuće je rekao da BBC nije dobio nikakvo zvanično objašnjenje ni izvinjenje od kineskih vlasti sem tvrdnje zvaničnika, koji su ga kasnije oslobodili, da je uhapšen za svoje dobro da se ne bi zarazio kovidom u sred velike mase ljudi.

“Mi to ne smatramo verodostojnim objašnjenjem”, dodao je portparol.

Novinar Lorens je danas u Tviter poruci napisao da je najmanje jedan kineski državljanin bio uhapšen pošto je pokušao da spreči policiju da ga udara.

A statement from the BBC on what happened to me in Shanghai last night while doing my job.

I understand at least one local national was arrested after trying to stop the police from beating me.

Thanks very much for the kind words and messages of concern. https://t.co/weoDAMakvO

— Edward Lawrence (@EP_Lawrence) November 28, 2022