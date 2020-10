Borba protiv korupcije u Mađarskoj: Barley upozorava na Orbanove „ljepljive dlanove“

Katarina Barley, rođena 1968, je potpredsjednica Evropskog parlamenta. Kao članica SPD bila je prije toga njemačka ministrica pravde. Studirala je pravo i radila kao advokatica i sutkinja. Foto: Kay Nietfeld/ picture alliance/dpa

Nema više novaca EU za grešnike prema pravnoj državi, zahtijeva Katarina Barley. Ona ovdje govori o lošem upravljanju u Mađarskoj – i osobnim neprijateljstvima Orbanove vlade.

Intervju vodio: Steffen Lüdke 04.10.2020.

Preveo i uredio: Ešref Zaimbegović

Već godinama premijer Viktor Orban preuređuje Mađarsku u autokratiju pod pogledima drugih članica EU. Međutim sada makar jedan dio Evrope želi zaustaviti taj razvoj – i ako je neophodno onima koji ne poštuju pravnu državu uskratiti novac EU.

Trenutno se u Briselu bore oko toga koliko obavezujući treba da bude takozvani mehanizam pravne države. Ukoliko Orban progura svoje, kako to trenutno izgleda, ta regulacija bi mogla u velikoj mjeri ostati bez posljedica. Prije svih Evropski parlament se protivi tomu. Nastala je debata koja bi mogla čak usporiti donošenje budžeta EU.

SPIEGEL: Gospođo Barley, kako biste Vi opisali stanje pravne države u Mađarskoj?

Katarina Barley: Viktor Orban radi već deset godina na tome da komad po komad razgradi pravnu državu. Pritom je on nažalost otišao već dosta daleko. Njegovi partijski prijatelji iz konzervativne Evropske narodne partije oko CDU i CSU gledali su to ne djelujući. Orban smanjuje slobodu medija i neovisnost pravosuđa. On ućutkava kritički nastrojene poslanike i kulturne stvaraoce. Nosilac Nobelove nagrade Imre Kertesz je izbačen iz školskih nastavnih planova i zamijenjen učenjem jednog nacionaliste koji je osuđen kao ratni zločinac.

SPIEGEL: Već dugo premišlja EU kako može obuzdati Orbana. Sada postoji prijedlog za takozvani mehanizam pravne države. Komisija treba da državama članicama ukine EU novce ako budu utvrđene manjkavosti. Prijedlog je kompromis. Izradila ga je njemačka vlada koja trenutno predsjedava savjetom. Vi na prijedlog gledate kritički. Zašto?

Barley: Prijedlog savjeta je bezub. Kao prvo EU komisija bi mogla ukinuti EU novac zemljama kao Mađarska ili također Poljska ako kršenje vladavine zakona ide na teret budžeta EU. Ako se preuređuje pravosudni sistem to ne bi imalo nikakve posljedice. Kao drugo sankcije su izvorno mogle biti spriječene samo kvalifikovanom većinom u savjetu. Prema novom predlogu nasuprot tomu potrebna je kvalifikovana većina da bi se sankcije zaključile. Kao treće države bi mogle sankcije odgoditi time što bi zatražile savjetovanje šefova država i vlada o tome.

SPIEGEL: Dakle, prema vašem mišljenju mehanizam ostaje sasvim bez učinka?

Barley: Moglo bi se time minimalno nešto preduzeti protiv pretjerane korupcije u Mađarskoj ili također u Bugarskoj. Međutim, protiv mnogih drugih nedostataka ne.

SPIEGEL: Na koju formu korupcije tačno mislite?

Barley: Radi se o slučajevima u kojima novci EU sa upitnim tenderima odlaze ljudima bliskim vladi. Naprimjer u Mađarskoj je milione teška narudžba za ulične svjetiljke otišla Orbanovom zetu. To najviše šteti samom stanovništvu pogođenih zemalja jer novac ne dolazi onima za koje je namjenjen. Ured EU za borbu protiv podvoda ispituje takva odstupanja ali na koncu su nadležni domaći uredi koji upravo u slučaju Mađarske te istrage zanemaruju. Mađarske nije bez razloga odbila da pristupi novom evropskom državno tužilaštvu koje bi ubuduće moglo samo pratiti takve slučajeve.

SPIEGEL: EU parlament sada prijeti time da će blokirati budžet da bi progurao učinkovit mehanizam vladavine zakona. Vjerujete li stvarno da će parlament moći zadržati taj stav?

Barley: Četiri velike frakcije, među njima i konzervativci, su jasno rekle da neće prihvatiti bezubi mehanizam pravne države. Da li ćemo imati uspjeha ovisi i od toga kakav utisak će se stvoriti u javnosti. Ako je tu EU parlament kao onaj koji kvari igru, koji torpedira već zaključeni kompromis, biće teško. Ali to nije tako. Mi ne možemo ništa za odlaganje jer smo već odavno uputili prijedlog za povezivanje sredstava EU na temeljne vrijednosti. Vremenski pritisak je taktika savjeta. On želi da prisili parlament na popuštanje.

SPIEGEL: Ako se budžet ne usvoji neće se isplatiti ni sredstva za pomoć za Coronu u visini od 750 milijardi. Posebno zemlje kao Španija i Italija trebaju novac.

Barley: I Orban bi izgubio sedam milijardi evra ako bi blokirao pregovore. Mi sada imamo jednu polugu koju kasnije nećemo imati jer je tada usvojen budžet EU za narednih sedam godina. To razumiju i moje španske kolege. Ako mi sada ne uspijemo za EU će nastati velike štete. I građani i tradicionalno EU prijateljskim zemljama izgubiće inače vjeru u evropski projekat. Oni nisu spremni dalje dopuštati da njihovi poreski novci teku u korumpirane džepove Orbana. Oni ne žele finansirati vlade koje nogama gaze naše temeljne vrijednosti.

SPIEGEL: Pregovori postaju “game of chicken”. Ko prvi popusti, gubi.

Barley: Tačno, mi prijetimo da nećemo izglasati budžet. A Orban prijeti također time da se neće suglasiti jer mu aktuelni prijedlog naime ide suviše široko. Važno je: Zaključak savjeta nije zaključak EU. U savjetu je uvijek malo kao na pijaci. To je davanje i uzimanje. Time država kao Mađarska ima mogućnost da ucjenjuje druge države. Zbog toga Orban pokušava da sve što se tiče mehanizma pravne države drži u savjetu. Samo tamo može koristiti svoju prednost. Vladavina zakona međutim ne smije postati stvar pregovaranja. O svemu se može diskutovati ali ne o temeljnim vrijednostima. Naše vrijednosti su univerzalne i zapisane su u ugovorima EU. Tumačiti ih može samo Evropski sud.

SPIEGEL: Upravo je njemačka savezna vlada u savjetu razvodnila prijedlog mehanizma pravne države da bi omogućila kompromis. SPD je u saveznoj vladi, zašto nije prije toga digao buku?

Barley: Njemačka trenutno predsjedava savjetom i mora se starati za to da se postigne kompromis. Ja poznajem mnogo osoba koje su uključene kao Michael Roth, državni ministar za Evropu u ministarstvu vanjskih poslova. To su priznate pristalice pravne države. Problem leži u strukturi savjeta. Na kraju može jedan šef vlade uvijek taku dugo držati dah dok se u određenom stepenu ne udovolji njegovim željama. Zbog toga je tako važno da mi sada u parlamentu EU ostanemo tvrdi.

SPIEGEL: Prije nekoliko dana Vi ste u jednom intervjuu tražili da se Orban finansijski izgladni. Nakon toga su Vas u Mađarskoj i Poljskoj označili za neprijatelja. Govornik mađarske vlade vas je uporedio sa nacistima.

Barley: Naravno da Fidesz pokušava svim sredstvima da diskredituje kritičare. Radi se o tome da se finansijska sredstva EU oduzmu Orbanovom korumpiranom sistemu a ne mađarskom ili poljskom narodu, baš nasuprot: Mi upravo hoćemo da novac dođe do građana – a ne kod Orbana i njegovog zeta. Naš prijedlog zato ide tako da se novac ne oduzima nego da se raspodjeljuje tako da ne ide kroz Orbanove ljepljive ruke nego direktno onima koji treba da dobiju podsticaje.

SPIEGEL: Vi niste prva koju je Orban osobno napao. Nekada je pravio raspoloženje sa plakatima protiv Junckera. Nakon što ga je vicepredsjedkinja komisije Vera Jourova nedavno kritikovala u SPIEGEL-u on je zathtijevao njenu ostavku.

Barley: Orban je hladnokrvni strateg koji ima samo jedan cilj – osigurati vlastitu moć. On konstruiše slike neprijatelja u inostranstvu i hoće mase da prikupi iza sebe. To je sasvim stara taktika. Ja ne znam da li će mu na kraju uspjeti. Jer time on usmjerava pažnju na moje izjave a to su stvari koje Orban ne sluša rado. Naprimjer, da je izgradio stadion u bašti svoje vikendice sa zagrijavanim terenom i tribinama. I da je u tom selu sa novcima EU izgradio željezničku prugu. To je koštalo EU jedan sedmocifreni iznos. Ili da je njegov stari školski drug, jedan limar, trenutno jedan od najbogatijih ljudi u Mađarskoj.

SPIEGEL: Neki posmatrači se boje da bi to moglo biti kasno nakon jedne Orbanove decenije u Mađarskoj. Većinu medija on odavno ima pod svojom kontrolom.

Barley: Samo građani mogu obrnuti aktuelni razvoj. U Bugarskoj već tjednima ljudi protestvuju protiv njihove korumpirane vlade. I Orban je na posljednjim regionalnim izborima doživio težak poraz. U skoro svim velikim gradovima on je izgubio iako opozicija praktično nije mogla napraviti predizbornu kampanju. Ništa nije uklesano u kamenu. Dugoročno demokratija će uvijek pobijediti.

spiegel.de