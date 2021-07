Doktor Paul Offit: Ne vjerujem da će virus ikada nestati

Novi soj virusa može prouzrokovati novi talas pandemije, kaže za Radio Slobodna Evropa američiki doktor i stručnjak iz oblasti vakcina Paul Offit. On također kaže kako je prevencija najbolji način borbe protiv virusa za kojeg smatra da nikada neće nestati, ali da postoji nada da će većina stanovništva biti vakcinisana.

Offit je direktor Centra za edukaciju u oblasti vakcina i doktor u odjelu za zarazne bolesti Dječije bolnice u Filadelfiji u Sjedinjenim Državama.

On je također i član odbora stručnjaka američke Agencije za hranu i lijekove koji je odobrio Pfizer/BioNTech vakcinu.

Što je poznato o delta soju virusa

RSE: Šta je delta soj korona virusa?

Offit: Delta soj otkriven je u Indiji. Izgleda da je zarazniji. To je način na koji ovaj virus djeluje. To je virus šišmiša koji je došao iz Kine. Prva mutacija bila je takozvana D614G koja se proširila Evropom, Sjedinjenim Državama, taj je ubio stotine hiljada ljudi, barem u našim zemljama. I sada je zamijenjen, sa drugom varijantom, alfa varijantom. Sada je ovo treća varijanta koja ima veliki uticaj, delta soj. Ali to je cilj ovog virusa. Cilj virusa je da stvara sojeve koji su zarazniji.

RSE: Koji su simptomi i kako se razlikuju od tradicionalnih?

Offit: Mislim da možda više napadaju dišni sustav izazivajući glavobolju, prehladu i suhoću grla nego prethodne dvije varijante. Ali većina simptoma je ipak slična.

Tako da ne možemo reći da je smrtonosniji već samo da je zarazniji u odnosu na prošle. Ono što također primjećujemo je da se sada češće pojavljuje kod djece. Tako da primjerice u Južnoj Americi bilježimo porast zaraze kod djece, ali ne zbog toga sto su ona sklona zarazi već zbog toga što je virus više zarazan od ranije.

RSE: Postoji li određeni razlog zašto je više zarazan?

Offit: Kada se virus adaptira postaje zarazniji jer on jednostavnije ulazi kroz površinu ćelija. I spaja se sa njima jače nego prije.

RSE: Je li delta soj mutirao dalje?

Offit: Mislim da cemo to saznati dalje. Trenutno izgleda kao da je inicijalna varijanta D614G zamijenjena alfa varijantom.

RSE: Štite li vakcine od delta soja?

Offit: Da, vakcine štite od nekoliko bolesti izazvanih delta sojem virusa. Tako da ako se vakcinišete bićete zaštićeni od bolesti koje bi zahtjevale intenzivnu njegu ili hospitalizaciju.

RSE: Koliko je krucijalna vakcinacija sada?

Offit: Važnija je nego ikad prije. Trebamo visoki procenat vakcinisanog stanovništva, a još uvijek to nemamo u Americi. Mi imamo oko 50 posto stanovništva da je vakcinisano, a to nije dovoljno. Moramo imati makar 80 posto da bi zaustavili širenje ovog virusa. Kada zaustavimo širenje zaustavićemo i mutacije i sojeve ovog virusa.

Strategija za budućnost

RSE: Može li novi soj prouzrokovati novi talas pandemije?

Offit: Može. Iako trenutno postoji broj ljudi koji je vakcinisan ili koji je prebolovao COVID-19, ali virus sada može napasti ranjivije grupe kao što su djeca i nevakcinisani odrasli ljudi.

RSE: Koje mjere bi države trebale preduzeti da spriječe zarazu novim sojem?

Offit: To je odlično pitanje. Naša država uvodi zabrane putovanja u Kanadu i Meksiko jer smo zabrinuti širenjem virusa tamo. Veoma je teško zadržati ljude unutar država, a jedini način da se to uradi je da se ograniče putovanja, a to je jako teško sprovesti. Mislim da je vakcinacija rješenje, ali nažalost veliki broj ljudi još uvijek odbija da se vakciniše.

RSE: Hoće li biti novih sojeva korona virusa u budućnosti?

Offit: Možemo očekivati to. Bio je tu SARS 2003. godine, pa potom MERS 2012. Sad je tu COVID-19 od 2019. godine. To su tri virusa u zadnjih 20 godina. Tako da je moguće da se pojave i novi, ali se nadamo da ćemo biti bolje pripremljeni kada dođe do toga.

RSE: Hoće li ikada nestati?

Offit: Mislim da će biti tu godinama, pa čak i decenijama i ne vjerujem da će ikad nestati. Ali nadam se da ćemo imati većinu vakcinisanog stanovništva i jačati otpornost na taj način. Mnogo virusa je tu protiv kojih imamo vakcinu i živimo dalje s njima.

RSE: Pfizer je najavio lansiranje tableta protiv COVID-19 do kraja ove godine. Jeste li optimistični?

Offit: Mislim da je najbolji način borbe protiv virusa prevencija. Liječenje je najčešće preteško i prekasno.

RSE: Kako bi tableta djelovala?

Offit: Trebala bi biti antivirusna kako bi spriječila virus da mutira i ostane u tijelu. Ali opet ponavljam to je kao gašenje požara dok već gori. Bolje je da do požara ni ne dođe. Zato vakcine služe kao prevencija.

RSE: Dakle, tablete ne mogu zamijeniti vakcinu?

Offit: Ne. Prevencija je najbolja strategija i zato je vakcinacija najbolje rješenje.

RSE