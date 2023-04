„Dr. Propast“ Nouriel Roubini upozorava na opasnosti “Bermudskog trokuta” za gospodarstvo

Nouriel Roubini – foto: finanzen.net

Ekonomski stručnjak Nouriel Roubini sa svim mogućim pesimističnim prognozama o razvoju gospodarstva stvorio je sebi ime zloslutnika. I sa aspekta aktuelne dvojbe centralne banke SAD između suzbijanja inflacije i umirenja bankarskih potresa ekonomista nalazi malo ohrabrujuće riječi.

Izvor: Redakcija finanzen.net

Preveo: Ešref Zaimbegović

Ponovo finansijska kriza pred nama?

Ekonomski stručnjak Nouriel Roubini, poznat kao “Dr. Propast”, ponovno je opravdao svoju reputaciju skeptičara. Kako je objavio u podcastu Forward Thinking McKinsey Global Institutes, on vidi tešku recesiju koja se kreće na SAD – izazvane od „majke svih dužničkih kriza“ pred kojom Roubini upozorava.

„Majka svih dužničkih kriza“

Uzrok ove krize ekonomista vidi u visokoj zaduženosti koja vlada u SAD od globalne finansijske krize iz 2008. i koja je između ostaloga izazvana „niskim kamatama, negativnim kamatama, kvantitativnim labavljenjem“. Tako je ova ultra labava novčana politika dovela do toga da su ustvari bankrotirani akteri kao domaćinstva, preduzeća, finansijske institucije, vlade ili i zemlje vještački održavani na životu. Roubini zato ovdje govori o takozvanim „zombijima“.

Pred nama je teška recesija

U toku pandemije corone ti akteri su ponovo bili spašavani mjerama pomoći pošto bi ovaj eksterni šok na početku mogao zbog brzo padajuće potražnje voditi do deflacije. Od vlasti uvedene stimulacije prouzrokovale su tada međutim inflaciju zbog čega je morala biti izvršena promjena kamatnih stopa. To je međutim, dovelo do toga da zombi akteri nemaju samo velike dugove nego sada i velike kamate. Ovo stanje će prema procjenama Roubinija po svemu sudeći dovesti do „teške recesije, vjerovatno u sljedećoj godini“, piše stručnjak u podcastu.

Istorijsko nagomilavanje dugova

Dosada smo krizu koja ide prema nama nekoliko puta mogli odložiti: Mnoge ljude smo spasili. Ali sada je igra okončana jer imamo inflaciju i kamatne stope se moraju podići umjesto da se ograniče na nulu ili budu negativne. Tu dakle leži rizik majki svih dužničkih kriza. Postoji istorijsko nagomilavanje dugova posljednjih 40 godina. I sada se problemi ne mogu riješiti labavljenjem novčane i kreditne politike. Mi moramo činiti suprotno da ne bismo dospjeli u finansijske i dužničke nevolje“, zaključuje Roubini.

„Gubitnička situacija“

Nedavno se američka emision banka Fed odlučila da još jednom podigne glavne kamatne stope. I to neovisno od toga da je u bankarskom sektoru u kratkom vremenu došlo do niza bankrota. Prema Fortune Roubini vidi ovdje „gubitničku situaciju“ pošto rastuće kamate mogu voditi do veće nestabilnosti na finansijskom tržištu a na drugoj strani sniženje kamata bi dalje podsticalo inflaciju koja još uvijek leži na visokom nivou. U intervjuu sa Bloomberg TV Roubini je zbog toga smatrao: „Kasno je da se nađe rješenje koje bi spriječilo tvrdo prizemljenje i jak pritisak na finansijski sistem.“

Prepoznatljivi su mnogobrojni uzročnici finansijske krize

Prema Roubiniju trenutno postoji više okidača koji bi mogli označiti startni pucanj za finansijsku krizu. Tako bi se u slučaju recesije smanjio prihod domaćinstava i preduzeća jer opadaju realne plate postoji opasnost od nezaposlenosti i dobici preduzeća se tope. Na drugoj strani gube na vrijednosti i različite imovine kao različite akcije, naprimjer akcije rasta, tehnološke akcije, meme akcije, ali i obveznice i kripto valute. „Čak i gotov novac zbog inflacije daje negativnu renditu“, argumentira Roubini. Dakle u osnovi biće teže otplaćivati dugove, bilo kredite, hipoteke, studentske pozajmice, itd.

„Bermudski trougao“ iz prihoda, imovine i dugova

U tom kontekstu Roubini govori o „Bermudskom trouglu“ u kome pod pritisak dolaze vlastiti prihodi, vlastita imovina i vlastiti dugovi. „Onda dolazite u situaciju nužde ako ste visoko zaduženo domaćinstvo ili poslovna firma. I ako mnogi imaju ove probleme onda postoji sistemska kriza zaduženosti domaćinstava koja je kao globalna finansijska kriza u kojoj milioni ljudi ne mogu otplaćivati svoje hipoteke i gube svoje kuće. Ili ako postoji sistemska kriza zaduženosti preduzeća.“ U takvom slučaju mogle bi tada i finansijske institucije koje su davale kredite dospjeti u finansijske teškoće tako da bi moglo doći do toga da vlada mora spasavati privatni sektor da bi izbjegla gospodarske štete. Na taj način bi privatni dugovi postali javni dugovi „a pošto se privatni dugovi drže u privatnom sektoru državni rizik postaje i rizik za bilanse privatnog sektora.“ Perfektan đavolji krug. Međutim, koje bi varijable sada tačno mogle izazvati finansijsku krizu je vrlo kompleksno: „To je kombinacija nauke, empirijskog istraživanja a i malo umjetnosti“, kaže Roubini. Dakle, ostaje da sačekamo da li će ovaj ekonomski stručnjak sa svojim pesimističkim procjenama na koncu imati pravo.

finanzen.net