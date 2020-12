FreeAssange: Potpišite peticiju protiv izručenja Juliana Assangea Sjedinjenim Američkim Državama

Reporteri bez granica (RSF) čvrsto se protive mogućem izručenju Juliana Assangea Sjedinjenim Državama, gdje bi mogao biti osuđen na kaznu zatvora do 175 godina, zbog optužbi koje uključuju objavljivanje i pružanje novinarima informacije koje su služile javnom interesu. Stoga su odlučili da pokrenu online peticiju protiv izručenja Juliana Assangea SAD-u. Peticiju možete potpisati ovdje.

Upotreba Zakona o špijunaži od strane Trumpove administracije mogla bi dovesti do Assangeove osude i kazne zatvora do 175 godina. To bi stvorilo opasan presedan za sve novinare koji objavljuju povjerljive podatke koji su od javnog interesa.

Assange se u SAD-u suočava s 18 optužbi, uključujući 17 prema Zakonu o špijunaži. Sud u Velikoj Britaniji razmotrit će zahtjev za izručenje SAD-a počevši od 24. februara.

Assangeovi navodni zločini datiraju iz 2010. godine, kada je organizacija koju je osnovao, WikiLeaks, prenijela dokumente medijima, uključujući Le Monde, The Guardian i The New York Times.

Dokumenti, koje je WikiLeaksu dostavio zvizdač Chelsea Manning, uključuju 250.000 američkih diplomatskih dopisa i hiljade uglavnom povjerljivih izvještaja američke vojske o vojnim operacijama u Iraku i Afganistanu. Njihovo otkrivanje objelodanilo je slučajeve mučenja, otmice i nestanka*.

Objavljivanje tih dokumenata u medijima očito je bilo u javnom interesu, a ne špijunaža. Doprinos Juliana Assangea novinarstvu je neosporan.

Assange je sedam godina tražio utočište u ekvadorskoj ambasadi u Londonu, ali je, kao rezultat promjene vlasti u Ekvadoru, pušten vlastima Ujedinjenog Kraljevstva i uhapšen je 11. aprila 2019. godine.

Reporteri bez granicu potiču vladu Velike Britanije da u svojim postupcima prema Assangeu prioritet postavi načelima slobode izražavanja i odbrane novinarstva te da djeluje u skladu s britanskim zakonom i međunarodnim obvezama te države o međunarodnim ljudskim pravima.

RSF je zabrinut zbog Assangeova zdravlja. Nakon što ga je posjetio u londonskom zatvoru Belmarsh 9. maja, specijalni reporter UN-a Nils Melzer izvijestio je da je Assange namjerno bio izložen nečovječnom i ponižavajućem postupanju koje bi se moglo opisati kao psihološka tortura.

Novinske organizacije se svakodnevno oslanjaju i objavljuju povjerljive podatke u svrhu javnog interesa. Ako se zakonski progon Assangea nastavi, žrtve će biti istraživačko novinarstvo i sloboda štampe.

Zbog toga, potpišete ovu peticiju kojom se Ujedinjeno Kraljevstvo poziva da se ne povinuje zahtjevu Sjedinjenih Država za izručenjem Juliana Assangea. Podijelite ovu žalbu pomoću #FreeAssange hashtaga!

_____________________________________________________________________

*Videozapis “Kolateralno ubistvo” koji je objavio WikiLeaks otkrio je da su Reutersov reporter Namir Noor-Eldeen i njegov vozač i pomoćnik Saeed Chmagh ubijeni u Bagdadu 12. maja 2007. iz pucnja iz američkog helikoptera.