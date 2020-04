Indijske mere protiv pandemije – glad i egzodus iz gradova

Foto: Reuters

Indijske mere za sprečavanje pandemije koje su obuhvatile najveći broj ljudi na svetu – 1,3 milijarde, za veliki broj Indijaca koji su u okviru neformalne radne snage živeli od dana do dana znači suočavanje s glađu, dok su na brzinu uvedena stroga ograničenja nagnala milione radnika iz gradova da pešice krenu ka svojim selima, pišu svetski mediji.

Sapun i sredstva za dezinfekciju ruku i dalje luksuz

Zdravstveni sistem Indije već je bio prenapregnut, zbog čega bi širenje korona virusa u toj zemlji s lošom sanitarnom infrastrukturom i prenaseljenim urbanim sredinama moglo biti posebno veliki izazov, ocenjuje Vašington post (The Washington Post).

U Indiji, prema zvaničnim podacima, jedan lekar dolazi na 11.600 ljudi, jedan krevet u izolaciji na 84.000 ljudi i ukupno 40.000 respiratora za stanovništvo od 1,37 milijardi ljudi. Uz to, kako ističe američki list, loši sanitarni uslovi u mnogim centrima za izolaciju navode neke da beže iz karantina.

Indija takođe ima najveću populaciju obolelih od tuberkuloze koji su pod posebnim rizikom od Covid-19.

Dok postoji zabrinutost zbog nedostatka lične zaštitne opreme za zdravstvene radnike, sumorno stanje infrastrukture javnog zdravlja implicira da su bazične procedure Svetske zdravstvene organizacije (SZO) još važnije za zemlje kao što je Indija, ali, podvlači Vašington post, pranje ruku zahteva redovan pristup tekućoj vodi, što mnogi u Indiji nemaju – sapun i sredstva za dezinfekciju ruku su i dalje luksuz.

Mere fizičkog distanciranja, osmišljene za usporavanje virusa, neće biti posebno efikasne, usled guste naseljenosti u mnogim delovima Indije, ocenjuje list, dodajući da prenatrpani gradovi komplikuju praćenje kontakata zaraženih i izolaciju.

Trka između virusa i gladi

Premijer Narendra Modi je prošle nedelje naredio stroge mere u borbi protiv korona virusa, ali zahtev da se radi od kuće i fizičko distanciranje znače glad za mnoge u Indiji, gde se radna snaga veoma oslanja na manuelni rad, ukazuje Njujork tajms (The New York Times), dodajući da je distanciranje nečuven luksuz za ljude koji sakupljaju otpad ili prodavce na ulicama koji žive od dana do dana.

Oko 80 odsto od 470 miliona indijskih radnika zaposleno je u neformalnom sektoru, bez ugovora i zaštite koju pružaju zakoni o radu. Vlada je najavila paket pomoći od 22 milijarde dolara za podršku milionima koji su ostali bez posla, ali neki kažu da će neformalna radna snaga imati problema da dobiju tu pomoć. Njujork tajms je razgovarao s nekima od njih.

Dvanaestogodišnji Ašu skuplja metalni otpad i može zaraditi oko pola evra dnevno, ali zbog najavljenih mera više to ne može da radi i kaže da će ga policija pretući ako ga uhvati. “Čuo sam da postoji virus iz Kine”, kaže on i dodaje: “Ali više se plašim policije i da neću moći da jedem”.

Ramčandran Ravidas, 42-godišnji vozač rikše, rekao je da nije imao mušterije od uvođenja vanrednih mera. On, kako navodi Njujork tajms, kaže da su za njega one trka da li će ga pre sustići virus ili glad. “Ne brinem se za koronu; ako me korona uhvati, makar će ovaj bedan život biti gotov”.

Osamnaestogodišnji Mohan Sing sa svojim ocem prodaje voće na ulici. Iako je njihov posao dozvoljen tokom vanrednih mera, on kaže da se mušterije plaše da dođu kod njih. Sing je rekao da brine da će vlada pomoći velikim kompanijama, dok će manji biznisi kao njegov biti zanemareni.

Najveće i najbrže najavljene mere

Modi je 24. marta u osam sati uveče u televizijskom obraćanju naciji najavio da oštre restriktivne mere za 1,3 milijardi ljudi stupaju na snagu u ponoć, dajući ljudima manje od četiri sata da se pripreme i da praktično odbace ranije direktive o izbegavanju gužvi, navodi televizija Frans 24 (France 24).

To je bilo najveće zatvaranje ljudi u najkraćem vremenskom roku bez adekvatnog planiranja i priprema za posledice opsežnih policijskih mera, koje je Modi, kako ocenjuje francuska televizija, izneo u govoru koji je kao i mnoge od njegovih nedavnih direktiva, bio ispunjen populističkom simbolikom, ali bez planova ili saosećanja.

Modijeve mere su najopsežnija direktiva na svetu, ističe Frans 24, dodajući da čak i Kina, najmnogoljudnija zemlja na svetu i izvor epidemije Covid-19, nije uvele takve mere širom zemlje, pošto je bila izolovana samo najteže pogođena provincija Hubei.

S gašenjem javnog saobraćaja, radnici iz gradova su krenuli ka svojim selima i više od 20 takvih migrantskih radnika je umrlo u toj poplavi ljudske nesreće.

Demokratska država, kako navodi televizija, ne samo što je napustila svoj narod, već su snage bezbednosti krenule na ljude bez kuća kojima je naređeno da ostanu kod kuće. Pošto su društveni mediji zapaljeni snimcima policijske brutalnosti, Modi se opet oglasio i svom populističkom izvinjenju rekao da nije imao druge opcije pošto je kriza s korona virusom “borba na život i smrt”.

Frans 24, ukazuje da su islamofobija i policijska brutalnost povećani tokom Modijeve vladavine dok je vladajuća partija podsticala hinduistički nacionalizam. Indijskim medijima u prethodnim danima je dominirao muslimanski verski događaj koji je počeo krajem februara u Nju Delhiju, posle čega su se pojavili grupe obolelih od Covid-19. Nekoliko sati po objavljivanju vesti, hešteg CoronaJihad se pojavio na Tviteru (Twitter), sa sugestijama da su epidemiju koordinisali indijski arhineprijatelji Pakistan i Kina.

Humanitarna kriza egzodusa radnika iz gradova

Posle objave mera za sprečavanje širenja virusa u Indiji su presušili poslovi i plate, zbog čega su milioni migrantskih radnika počeli da se vraćaju u svoja sela, dok je gašenje svog javnog prevoza mnoge primoralo da putuju pešice, ističe BBC.

Muškarci, žene i deca krenuli su svojim kućama noseći sa sobom hranu, vodu i odeću u platnenim torbama. “Indija hoda kući”, bio je naslov je u jednim indijskim novinama. Zapanjujući egzodus, kako navodi britanski servis, podsetio je na beg izbeglica tokom krvave podele Indije 1947. kada je raseljeno 15 miliona ljudi.

Zvaničnici u Delhiju su pozvali radnike da ne napuštaju grad i da izbegavaju velika okupljanja uz obećanje da će im platiti stanarinu i otvoriti 568 centara za distribuciju hrane u prestonici. Ipak, stotine hiljada migrantskih radnika je očajno pokušavalo da se vrati u svoja sela gde mogu dobiti hranu i utehu porodice. Očigledno, ističe BBC, mere za zaustavljanje pandemije su se pretvorile u humanitarnu krizu.

Kako se kriza pogoršala, vlade saveznih država su pokušale da obezbede prevoz, smeštaj i hranu, ali pokušaj da se obezbedi prevoz ljudi do njihovih sela se, ukazuje BBC, brzo pretvorio u novu noćnu moru – stotine hiljada ljudi su se gurale na glavnom autobuskom terminalu u Delhiju dok su dolazili autobusi da ih pokupe.

Sličan beg iz gradova tokom epidemija i ranije se događao u Indiji, ukazuje BBC. Polovina stanovništva Bombaja napustila je taj grad tokom epidemije kuge 1896. Britanske vlasti su uvele drakonske mere koje su pomogle Bombaju da preživi epidemiju, ali su stanovnici bežeći iz grada nosili bolest sa sobom i tako je raširili. Više od veka kasnije, isti strah progoni Indiju. Stotine hiljada radnika će eventualno stići kuću, često kod starih roditelja, čime bi se mogla stvoriti nova žarišta korona virusa.

Beg investitora

Strani investitori prodali su u martu indijske akcije i obveznice u vrednosti od rekordnih 16 milijardi dolara pošto su ekonomska previranja izazvana korona virusom pokrenula beg s tržišta u razvoju, navodi Fajnenšl tajms (The Financial Times), dodajući da je povlačenje tokom marta u Indiji bilo veće nego tokom cele 2008. godine kada je svet pogodila finansijska kriza.

Investitori odlaze i s drugih tržišta u razvoju, ali su brige u Indiji, kako ističe britanski list, produbljene činjenicom da je ta zemlja i pre dolaska korona virusa zabeležila ekonomsko usporavanje, s očekivanjima da će rast BDP-a u fiskalnoj godini koja je završena u martu 2020. pasti na najniži nivo u protekloj deceniji.

Posle sporog početka, širenje Covid-19 u Indiji se ubrzalo poslednjih nedelja i do srede je broj potvrđenih slučajeva premašio 1.200. Premijer Modi je proše nedelje najavio strogi policijski čas u trajanju od 21 dana, zbog čega su suspendovani svi osim ključnih poslova.

Prema nekim procenama, ukazuje Fajnenšl tajms, oko 70 odsto indijske privredne aktivnosti bi moglo biti obustavljeno tokom vanrednih mere, dok se predviđa da bi indijski privredni rast u ovoj godini mogao biti 2,5 odsto.

RSE