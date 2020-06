Kako čovjek bez vrlina dijeli Poljsku

Poljski predsjednik Andrzej Duda sa domaćinom Donaldom Trumpom 24. juna u Vašingtonu.

U nedjelju desničarskonacionalni predsjednik Poljske Andrzej Duda bori se za ponovni izbor. Njegov liberalni izazivač Rafal Trzaskowski mogao bi uzdrmati moć vladajuće partije PiS. Pritom je on iznenađujuće sličan sadašnjem predsjedniku.

To je prvi šef države koji je smio, nakon Corona krize, doći u Bijelu kuću. I na to je Andrzej Duda veoma ponosan. Čovjek iz Varšave ima osmijeh preko cijelog lica kad stupa pored Donalda Trumpa pred novinare u bašti ruža.

Putovanje je bilo uspjeh sa gledišta poljskih desničara koji se osjećaju posebno predani SAD, čak i pod jednim nepredvidivim predsjednikom kao Trump: „Postoji mogućnost“ da dodatni američki vojnici – tako je Trump u srijedu obećao Dudi – budu prebačeni u Poljsku. To djeluje blagotvorno za poljsku dušu, koja se notorički ne osjeća dobro jer je blizu Rusije i daleko na istočnom dijelu Nato.

Duda se trudi da uspjeh iz Vašintona prikaže kao zaslugu svoje mudre vanjske politike. I iako nije siguran da li će armija prodirati dalje na istok – posjeta je vrhunac jedne inače duge i dosadne predizborne kampanje.

Ukoliko bi Trzaskowski pobijedio režim PiS bi bio uzdrman

Pritom na kocki stoji mnogo: Da li će nacionalkonzervativna PiS partija i dalje u Varšavi postavljati vladu i šefa države? Ili kandidat liberala, varšavski gradonačelnik Rafal Trzaskowski, može preuzeti prava predsjedničkog ureda? Drugo kolo izbora 12. jula prema anketama važi kao skoro sigurno.

Ukoliko bi Trzaskowski pobijedio režim PiS bio bi uzdrman. Doduše partija u Sejmu, poljskom parlamentu, raspolaže još uvijek sa apsolutnom većinom. Međutim Senat je već pripao opoziciji. Sa liberalnim predsjednikom na čelu države PiS ne bi mogao vladati kao do sada. Kompetencije najvišeg državnog ureda nisu velike, ali su ipak pogodne, da se baca pijesak u motor desničarskonacionalne vladajuće mašinerije.

Na Andrzeja Dudu moglo se osloniti: Nerijetko su ga nazivali „olovka Kačinskog“, jer je do sada potpisao skoro svaki, pa i sporni zakon. Šef PiS Jaroslaw Kačinski je stvarni vladalac u Poljskoj, koji iz svoga ureda u kući PiS-a na varšavskoj Novogradskoj ulici upravlja državnim poslovima. On važi i kao otac one reforme pravosuđa, koja je Poljskoj donijela puno kritika u Evropi. Zbog kršenja principa međunarodnog prava u Briselu je otvoren EU postupak na čijem kraju bi Poljska mogla teoretski čak izgubiti svoja prava na glasanje u evropskim gremijima.

Mladalački šarm kao izborno oružje

Utoliko nevjerovatnije je da Duda i Trzaskowski veoma liče jedan na drugoga:

Isto su stari, obojica 1972. godište, oba pripadaju generaciji za koje je komunizam samo još daleka sjena.

Studirali su već u slobodi, na renomiranim univerzitetima: Trzaskowski u Varšavi, Duda u konzervativnom Krakovu.

Obojica su oženjeni, imaju djecu.

Nisu vizionari, niti narodni tribuni, nego prije svega ljubazni momci, čiji najvažniji politički alat je njihov mladalački šarm.

Andrzej Duda može se osloniti na seosko biračko tijelo na istoku zemlje. Trzaskowski ima pristalice u velikim gradovima. Dakle kandidati će se boriti prije svega za stanovnike srednjih i malih gradova. Oni su ti – to su utvrdili u anketama – koji će odlučiti izbore. Ljudi, koji nisu gubitnici procesa transformacije ali nisu ni njegov vrh.

Kroz to je predizborna kampanja ostala bez sadržaja, ne radi se o sistemu obrazovanja, bolnicama, čak ne ni o milijardama teški anticorona konjukturni program, nego o osjećajima, analizira katolički tjednik “Tygodnik Powszechny”: “Ja sam jedan od vas! Vi ste uredu!“ – tako glasi poruka obojice.

Ustvari PiS je vršio pritisak da se glasanje obavi usred Corona lockdowna. Duda je već bio počeo da vodi jednu avetinjski djelujuće virtualnu izbornu kampanju. Ali izbori su tada, na pritisak malog desničarskog koalicionog partnera Pis – a bili odloženi.

Trenutno su brojke infekcije u određenoj mjeri pod kontrolom i Duda opet smije vani: Limuzina vozi, on maše, mjesni funkcioneri PiS pozdravljaju goste. Predsjednik isprobava lokalne specijalitete, a nerijetko njegove pristaše nose narodne nošnje. On hvali rakiju i pecivo. Familija, Poljska, dječiji dodatak koji je uveo PiS su njegove teme, najvažnije: Vi se ne morate mijenjati. Nacionalističke tirade mu baš ne leže.

To je bio Jaroslaw Kačinski koji je Dudu, prije nepoznatog političara, otkrio prije pet godina. On važi kao čovjek bez vrlina, koji igra tačno onu ulogu koju je Kačinski za njega predvidio: jednog konzervativca, ali koji je nekako mlad i moderan. Njegova supruga studirala je germanistiku. Antipatije i nepovjerenje prema Nijemcima, jedna od osnovnih konstanti nacionalkonzervativnog razmišljanja, je za Dudu stvar nemogućeg. Duda je za Kačinskog udarna grupa od jednog čovjek za mlade birače koje tvrdi nacionalizam PiS više odbija.

I Trzaskowski je ovih dana neumorno na putovanjima. On govori pet jezika, bio je državni sekretar za evropske poslove, još uvijek je gradonačelnik tolerantne Varšave – i sada se bori za zagrljaj sa ljudima u provinciji. Tirade protiv vlade on u velikoj mjeri ispušta. Promjene da, to on želi, razbiti vladajući monopol PiS – ali između redova izgleda kao da se trudi da garantuje: Mi nećemo od vas previše zahtijevati.

Sporna tačka homoseksualci i lezbejke

Izgleda da postoji samo jedna tema na kojoj se kandidati u potpunosti razilaze: Odnos prema homoseksualcima i lezbejkama. Porodica, to je za Dudu isključivo veza muškarca i žene. Svi drugi argumenti su u osnovi “LGBT ideologija” koja hoće da potrese temelje Poljske kao što je to nekada učinio boljševizam.

Trzaskowski nasuprot tomu kaže da je za „istospolne veze“ i u Varšavi je progurao LGBT kartu koja štiti manjine. Njegov zamjenik gradonačelnika živi otvoreno kao homoseksualac.

Dudin pogled je u Poljskoj raširen – ali je polako u povlačenju, misli naprimjer sociolog Andrzej Ryszard: “Poljaci su proteklih godina postali bogatiji, sekularniji i tolerantniji.“ Ispadi predsjednika protiv homoseksualaca su vjerovatno priprema za drugi krug izbora. Tada je za Dudu važno da sakuplja glasove ekstremne desnice. Njihov kandidat, Krzysztof Bosak, mogao bi u prvom krugu ostvariti između šest i deset posto. Da li će to uspjeti je otvoreno. Ankete vide za drugi krug čas Trzaskowskog, čas Dudu u vođstvu.

