Kome nepogrešivi ključevi predviđaju pobjedu na američkim izborima?

Devet puta uzastopno predvidjelo je „Trinaest ključeva“, jedinstveni algoritam američkog profesora istorije Allana J. Lichtmana, ispravno rezultat predsjedničkih izbora u SAD. Na osnovu trenutnog stanja (juni 2020.) autor pokušava napraviti prognozu za jesen.

Prije četiri godine, pred američke predsjedničke izbore, prevodio sam članak o metodi prognoze rezultata američkih predsjedničkih izbora koju koristi Allan Lichtman. Lichtmanova metoda je drugačija nego sve prognoze koje se sada pojavljuju u medijima. Ne zanimaju ga (sa malim izuzecima) istraživanja javnog mišljenja. Ne zanima ga mišljenje kladioničara, kretanja na berzi, demografski trendovi kao ni druge poznate tehnike koje govore kako će to biti u novembru u SAD.

Metodu zvanu „Trinaest ključeva ka Bijeloj kući“ postavio je Allan Lichtman na osnovu studije svih američkih izbora od 1860. godine.

Ta metoda uzima u obzir nešto u šta ljudi iz političkog marketinga kao i mnogi birači vjerovatno ne vjeruju – da o rezultatu izbora konačno odlučuje to kako se političari ponašaju i šta rade. Prije svega u kakvoj situaciji je partija predsjednika koji odlazi.

Lichtman je sarađivao sa ruskim matematičarem i seizmologom Vladimirem Keilis – Borokem koji doduše nije ostvario nešto novo u seizmologiji ali je zato sa Lichtmanom otkrio tehniku koja je od svoje pojave osamdesetih godina ispravno prognozirala rezultat svih predsjedničkih izbora u SAD. U članku koga sam tada prevodio bila je prognozirana pobjeda Trumpa što se i ostvarilo.

Ključeva je trinaest. Dovoljno je ako šest kaže „netačno“

“Ključevi” su trinaest tvrdnji sa mogućom vrijednošću tačno/netačno. Ako je tvrdnja tačna ide to u korist one partije koja brani mandat, ove godine to su republikanci. Ako je šest ili više tvrdnji netačno pobjeđuje izazivač. Ovo su ključevi i tvrdnje autora:

Stranački mandat: Partija koja brani mandat pojačala je svoju poziciju na posljednjim izborima za Kongres i Senat. (Netačno.)

Partija koja brani mandat pojačala je svoju poziciju na posljednjim izborima za Kongres i Senat. (Netačno.) Politička borba: U vladajućoj partiji nije bila teška borba za predsjedničku nominaciju (Tačno, Trump nije imao ozbiljnog protukandidata.)

U vladajućoj partiji nije bila teška borba za predsjedničku nominaciju (Tačno, Trump nije imao ozbiljnog protukandidata.) Odbrana mandata: Kandiduje se trenutni predsjednik (Tačno.)

Kandiduje se trenutni predsjednik (Tačno.) Treća strana: Ne postoji ni jedan ozbiljan kandidat izuzev demokrata i republikanaca kao ni ozbiljna kampanja nezavisnog kandidata. (Tačno, zasad.)

Ne postoji ni jedan ozbiljan kandidat izuzev demokrata i republikanaca kao ni ozbiljna kampanja nezavisnog kandidata. (Tačno, zasad.) Kratkoročna ekonomika: Gospodarstvo nije za vrijeme kampanje u recesiji. (Netačno.)

Gospodarstvo nije za vrijeme kampanje u recesiji. (Netačno.) Dugoročna ekonomika: Realni ekonomski rast po glavi stanovnika tokom izbornog perioda isti ili viši nego rast tokom dva prethodna perioda. (Netačno.)

Realni ekonomski rast po glavi stanovnika tokom izbornog perioda isti ili viši nego rast tokom dva prethodna perioda. (Netačno.) Izmjena politike: Vladajuća stranka uradila je značajne izmjene na opštenarodnom nivou (Ako uzmemo i negativne kao spor sa Kinom, migracija itd. onda tačno.)

Vladajuća stranka uradila je značajne izmjene na opštenarodnom nivou (Ako uzmemo i negativne kao spor sa Kinom, migracija itd. onda tačno.) Društveni nemir: Za vrijeme izbornog perioda nije bilo nikakvih društvenih nemira i nemira trajnijeg oblika (Netačno.)

Za vrijeme izbornog perioda nije bilo nikakvih društvenih nemira i nemira trajnijeg oblika (Netačno.) Skandal: Vladajuća strana nije bila zahvaćena stvarno velikim skandalom. (Netačno – impičment.)

Vladajuća strana nije bila zahvaćena stvarno velikim skandalom. (Netačno – impičment.) Inostrani/vojni neuspjeh: Vladajuća strana nije pretrpjela nikakav izraziti neuspjeh u vanjskoj politici ili vojnim pitanjima (Tačno.)

Vladajuća strana nije pretrpjela nikakav izraziti neuspjeh u vanjskoj politici ili vojnim pitanjima (Tačno.) Inostrani/vojni uspjeh: Vladajuća strana postigla izrazite uspjehe u vanjskoj politici ili vojnim pitanjima. (Netačno.)

Vladajuća strana postigla izrazite uspjehe u vanjskoj politici ili vojnim pitanjima. (Netačno.) Karizma partije koja brani mandat: Kandidat partije je karizmatična ličnost ili narodni junak. (Netačno. Ne bih pripisao Trumpu ove atribute.)

Kandidat partije je karizmatična ličnost ili narodni junak. (Netačno. Ne bih pripisao Trumpu ove atribute.) Karizma izazivača: Kandidat – izazivač nije karizmatična ličnost niti narodni junak. (Tačno. Ne pripisuje se ni Bidenu.)

Lichtman je 2016. rekao da “ključeve” te godine nije bilo jednostavno vrednovati. Rekao je da kandidata kao Trump nisu do tada imali. To da Trumpova kandidatura nije imala presedana on je dokazivao ovako: u SAD se nikada nije kandidovao “serijski lažov”, koji bi podsticao na nasilje prema svome rivalu, pozivao strane sile da se umiješaju u američke izbore, izražavao simpatije diktatorskom režimu, kao i prijetio da će iranski brodovi ako se imalo približe američkim biti “sravnjeni sa površinom”.

Ove godine je opet u utrci Trump ali kao branilac mandata. Sedam ključeva govore protiv njega što bi značilo da će izgubiti. Međutim do izbora se može nešto i promijeniti. Nepromjenjivi su slijedeće tvrdnje “Netačno”: stranački mandat, kratkoročna ekonomika, društveni nemir, skandal, inostrani/vojni uspjeh i karizma partije. Za dugoročnu ekonomiku nemam dovoljno relevantnih podataka. Kod izmjene politike i karizme partije su moje subjektivne ocjene. Kod odgovora “Tačno” u pitanju je moguća pojava trećeg kandidata.

Do izbora je ostalo dosta vremena. Situacija je usložnjena i pandemijom Covid – 19. Otvoreno je pitanje daljeg razvoja gospodarstva u SAD i cijelom svijetu.

Na jesen ćemo napraviti novu analizu.