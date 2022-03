Korak bliže izručenju Juliana Assangea u SAD

Foto: AFP

Iako se činilo da Assangeovi odvjetnici imaju solidne temelje za saslušanje na Vrhovnom sudu, najviše pravosudno tijelo u zemlji odlučilo je da ‘njihova aplikacija nije argumentirala da postoji sporno pravno pitanje’

Unatoč suprotnim očekivanjima, koja je s Novostima nedavno podijelio glavni urednik WikiLeaksa Kristinn Hrafnsson, Vrhovni sud Velike Britanije u ponedjeljak je odbio molbu odvjetnika Juliana Assangea da sasluša njegovu žalbu protiv odluke o izručenju u SAD.

Assange se na Vrhovnom sudu namjeravao žaliti na odluku nižeg suda iz prosinca prošle godine, prema kojoj ne postoje zapreke izručenju budući da je američka vlada prethodno poslala ‘garancije’ da osnivač WikiLeaksa u američkom zatvoru neće biti tretiran na način koji bi mu dodatno mogao ugroziti zdravlje. Ta je pak odluka donesena nakon što je prije toga, u siječnju prošle godine, sutkinja nižeg suda odlučila protiv izručenja, pozivajući se ne humanitarne razloge odnosno Assangeovo teško psihofizičko stanje i rizik od samoubojstva u američkom zatvoru supermaksimalne sigurnosti.

Assangeovi odvjetnici na Vrhovnom su sudu kao specifično pravno pitanje namjeravali osporavati upravo činjenicu da je Visoki sud isključivo na temelju tih garancija poništio odluku kojom se zabranjuje izručenje. Kako nam je u veljači rekao Hrafnsson, garancije su sporne iz više razloga. Njima se jamči da Assange neće biti zatočen samo u jednom konkretnom ‘super-max’ zatvoru i podvrgnut samo jednom specifičnom obliku ‘specijalnih administrativnih mjera’ koje podrazumijevaju kompletnu izolaciju 23 sata dnevno, no to ne znači da neće biti u istom takvom režimu koji se formalno drugačije zove. Nadalje, nema garancija da Assange neće biti u režimu izolacije u vrijeme predistražnog postupka, a vlada SAD-a je, kako su poentirale i međunarodne organizacije za ljudska prava, u garancijama dostavljenima u formi diplomatske note zadržala pravo da se u bilo kojem trenutku procesa predomisli i te iste garancije povuče. Također, u međuvremenu je jedan od ključnih svjedoka protiv Assangea priznao da je njegovo svjedočenje lažno, a portal Yahoo! News objavio je i izjavama američkih dužnosnika potkrijepio istraživanje koje pokazuje da je CIA planirala njegovu ‘otmicu ili ubojstvo’. Iako su ova saznanja trebala dovesti do odbacivanja optužnice, ili barem sumnji da američkim garancijama ne bi trebalo bezrezervno vjerovati, Visoki sud tijekom postupka nije ih uzeo u obzir.

Stoga se činilo da Assangeovi odvjetnici imaju solidne temelje za saslušanje na Vrhovnom sudu, no unatoč tome najviše pravosudno tijelo u zemlji odlučilo je da ‘njihova aplikacija nije argumentirala da postoji sporno pravno pitanje’. To znači da se Assange približio prijetnji izručenja u SAD, gdje mu prijeti do 175 godina zatvora zbog špijunaže, više nego ikada u posljednjih 12 godina, otkada ga američka vlada proganja zbog objavljivanja dokumenata koji upućuju da je njezina vojska u Iraku i Afganistanu činila ratne zločine.

Slučaj će sada biti upućen Ministrici unutarnjih poslova Priti Patel, od koje se očekuje da postupi po nalogu suda i pokrene postupak izručenja. Assangeovi odvjetnici dotad na raspolaganju imaju četiri tjedna i još nekoliko načina za odugovlačenje izručenja, a britanske vlasti u međuvremenu su Assangeu dozvolile da se oženi svojom partnericom Stellom Moris, s kojom ima dvoje djece. Vjenčanje je odobreno na temelju Zakona o brakovima iz 1983. godine, a održat će se 23. ožujka u londonskom zatvoru Belmarsh, u vrijeme uobičajenog termina za posjete zatvorenicima.

