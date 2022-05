Kraj nije na vidiku

Foto: DPA – Nakon objavljivanja plana da se presuda Roe v. Wade ukine bijes na konzervativnu većinu u Vrhovnom sudu je veliki.

Konzervativna većina na Vrhovnom sudu SAD hoće da ukine pravo na prekid trudnoće – i to bi mogao biti tek početak.

Piše: Lindsay Beyerstein – ipg-journal.de – 12.05.2022.

Preveo i uredio: Ešref Zaimbegović

Za mnoge Amerikance bio je to šok kada je 2. maja procurila informacija da se Supreme Court priprema da poništi temeljnu presudu Roe v. Wade, koja je već više od 40 godina američkim ženama osiguravala pravo na prekid trudnoće. Magazin Politico objavio je dotureni prijedlog odluke, prema kojemu većina sudija na Vrhovnom sudu bez razmišljanja hoće da poništi presudu Roe v. Wade. Zasada se radi o tekstu koji je sastavio konzervativni sudac Sam Alito i koji je samo prijedlog bez pravne snage. Pravosnažna će biti odluka – bez obzira kako će ona na kraju ispasti – tek kada je sud objavi. To bi moglo biti nekada u junu. Moguće je da će do tada u raspravu biti uvedeni dalji pravni argumenti ili da sudije na kraju ipak drugačije glasaju. Neki posmatrači špekulišu da je odluka objavljena da bi se konzervativne sudije i sutkinje čvrsto vezale za njihove radikalne pozicije. Drugi pretpostavljaju da je curenje informacija učinjeno da bi se napravio pritisak koji bi djelovao na ublažavanje odluke. U svakom slučaju do sada nije poznat niti motiv niti identitet tajnog informanta.

Vijest je bila šok za sve pristalice Pro Choice (pristalice prava na pobačaj) i zbog toga jer se konzervativna većina sudaca na Vrhovnom sudu do sada suzdržavala od potpunog rušenja Roe v. Wade, pošto bi to bilo politički izuzetno nepopularno: 59 posto Amerikanaca su mišljenja da bi pobačaj trebao biti u najvećem broju ili čak u svim slučajevima dozvoljen. Samo 28 posto želi poništenje presude Roe v. Wade.

Ukoliko bi prijedlog bio prihvaćen u sadašnjoj formi pobačaj bi u najmanje 26 saveznih država bio kazneno djelo.

Radi se o izuzetno mnogo toga. Ukoliko bi prijedlog bio prihvaćen u sadašnjoj formi pobačaj bi u najmanje 26 saveznih država bio kazneno djelo. U ovim saveznim državama ili još vrijede zabrane pobačaja iz vremena prije temeljne presude Roe v. Wade, ili tamo postoje takozvani trigger laws, koji bi u slučaju poništenja Roe v. Wade prekid trudnoće odmah smatrali ilegalnom radnjom. U saveznim državama bez takvih trigger laws pobačaj ostaje dozvoljen pri čemu bi ove države mogle pobačaj novim zakonima učiniti kažnjivim. Osim toga moglo bi, u slučaju da Roe v. Wade bude stvarno poništen, doći do zabrane pobačaja na saveznom nivou.

Liberalna sutkinja Vrhovnog suda i borac za prava žena Ruth Bader Ginsburg, koja je preminula 2020. označila je pitanje pobačaja kao referendum o potpunom društvenom sudjelovanju i partnerstvu žena. Mogućnost sigurnog, zakonitog prekida trudnoće omogućava ženama da slobodno odlučuju o planiranju života i porodice. Zahvaljujući reproduktivnom samoodređenju žene mogu slijediti dugoročne obrazovne i profesionalne ciljeve i ne moraju se bojati da neplanirana trudnoća uništi njihove planove. Pravo na pobaćaj omogućava ženama ekonomsku neovisnost i i osigurava im da se ne moraju udati za prvog čovjeka sa kojim su ostale trudne i da ne moraju biti prisiljene da trpe u odnosima nasilja nakon što su ostale trudne od nasilnog partnera.

Sudbina prava na pobačaj najuže je povezana sa drugim velikim potpornim stubom emancipacije žena – kontracepcijom.

Sudbina prava na pobačaj najuže je povezana sa drugim velikim potpornim stubom emancipacije žena – kontracepcijom. Alito izričito pojašnjava u prijedlogu odluke da pravo na pobačaj ni u jednom stadiju trudnoće nije pokriveno ustavom. Protivnici pobačaja već godinama okolo idu sa lažnom tvrdnjom da bi pilula i kontracepcija u nuždi („Pilila nakon spolnog odnosa“) vodile do pobačaja. Ukoliko bi sudovi prihvatili ovo pogrešno mišljenje mogle bi ove forme kontrole rađanja biti također zakonski zabranjene kao instrumenti pobačaja. A otvoreno je i pitanje da li bi Alitova argumentacija olakšala protivljenje opštem ustavnom pravu na kontracepciju.

Otkako je procurio prijedlog odluke u javnosti se pojavljuju žene iz svih slojeva društva i izvještavaju kako je prekid trudnoće spasio njihove profesionalne karijere ili čak njihov život.

„Kratko nakon moga izbora ostala sam trudna i bila pred odlukom da li da prekinem trudnoću ili ne. Ja sam se odlučila za prekid. Odlučila sam se uzdignute glave za planiranje porodice“, izvjestila je glavna državna tužiteljica savezne države Njujork, Tish James, u utorak uveče na jednom mitingu Pro Choice. „I za to se neću nikome izvinjavati. Nikome.“

U ovom konfliktu ne radi se o činjenicama nego o suprotstavljenim društvenim idealima.

Istinske motive konzervativaca za zabranu pobačaja otkrio je nedavno nenamjerno izrezito desničarski poslanik u kongresu Matt Gaetz: On podmeće hiljadama žena, koje demonstriraju za pravo na pobačaj, da su dobili „previše obrazovanja a premalo ljubavi“ i da su „usamljene“ jer se na njihove kontakt inserate na internetu niko ne javlja. Osim što je apsurdno tvrditi da bi žene zahtijevale pravo na pobačaj jer nikada nisu imale seks, osvjetljava Geatzova sarkastična izjava bljeskom zašto je pravo na prekid trudnoće kod konzervativaca tako omrženo. Gaetz pravi lošim sve što se u životu žena omogućava prekidom trudnoće. Ako se žene u slučaju neplanirane trudnoće ne žele zarobiti u ranom braku u Gaetzovom seksističkom svijetu razmišljanja to može ležati na tome da su one „dobile previše obrazovanja“. Sa svojim špekulacijama o „usamljenosti“ i „suviše malo ljubavi“ on osim toga izjednačava pobačaj sa nemanjem djece. Pritom je statistički dokazano da mnoge Amerikanke koje pobace već imaju djecu. Ali u ovom konfliktu ne radi se o činjenicama nego o suprotstavljenim društvenim idealima.

U dijelovima desnog spektra kod oponiranja pravu na pobačaj igra ulogu i čisti rasizam.

One, za koje je zabrana pobačaja najviši prioritet, ponekad označavaju kao „birači sa jednom temom“, ali taj pojam nije precizan. Doduše pitanje pobačaja je za ovu grupu birača trenutno najvažnija izborna tema ali ona ne stoji izolirano za sebe nego je dio mnogo šire agende. U okviru ove agende tema pobačaja ima prednsot nad ostalima. Ova grupa birača želi sa velikom čežnjom vratiti konzervativni društveni poredak u kome se svi mladi žene i udaju i formiraju osnovnu porodicu sa muškim vođom. U dijelovima desnog spektra kod oponiranja pravu na pobačaj igra ulogu i čisti rasizam.

Desničarski krugovi imaju slabost za teoriju zavjere o „velikoj izmjeni“ i upozoravaju da će pritom Amerikanci rođeni u SAD biti zemijenjeni doseljenicima druge boje kože. Zabrana pobačaja je mogućnost da se obezbjedi i dalje visoka stopa rađanja u SAD. Prošle godine Matt Gaetz je branio najomiljenijeg desničarskog šou moderatora SAD nakon što je on preuzeo teoriju o „velikoj izmjeni“. Diskusija o pobačaju je između ostaloga i referendum o pitanju da li će SAD i u budućnosti – kako je u ustavu utvrđeno – biti sekularna država. Konačno protivnici pobačaja za zabranu prekida trudnoće navode izričito kršćanske argumente.

Ako prevladaju kod teme prekida trudnoće ovi socijalno konzervativno postavljeni birači će bez daljnjega napasti slijedeću tačku na njihovoj listi želja. Socijalnokonzervativni u SAD stalno govore o porodici kao „temelju civilizacije“ ali pri tom ne misle na bilo koju formu porodice. Oni su ubjeđeni da svaka porodica treba biti mnogočlana heteroseksualna porodica u kojoj muškarac ima glavnu riječ. Prema njihovom mišljenju parovi se trebaju vjenčavati u mladoj dobi i imati mnogo djece. Za one koji ovaj model života smatraju atraktivnim to je dobar i uzvišen lični cilj. Međutim prema socijalkonzervativcima država treba da mnoge ljude prisili na ovaj model.

Lindsay Beyerstein je istarživačka novinarka i dokumentaristkinja. Njeni radovi se objavljuju među ostalima u Newsweek, Slate i The New Republic i više puta su nagrađeni.

ipg-journal.de