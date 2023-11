Kritike zbog politike

Foto: Twitter

Širom Europe suspendiraju se nogometaši i ušutkavaju navijači koji izražavaju podršku Palestini. Košarkaš Ante Tomić, nogometaši Karim Benzema, Jusef Atal, Anvar El Gazi, Nusair Mazraui, Mohamed Elneni, Nabil Fekir i Eric Cantona među onima su koji su doživjeli neugodnosti ili suspenziju zbog svojih javno iznesenih stavova

Piše: Ivana Perić

Košarkaš Ante Tomić ovih je dana zaradio prijetnje i nadimak “antisetomic” zato što je na svom X-profilu objavio ilustraciju koja prikazuje palestinsku djecu i uz emoji slomljenog srca napisao “Generale, pucaš na djecu”. Podijelio je uz to i link na stranicu organizacije UNRWA koja pruža podršku palestinskim izbjeglicama. Kad su ga u komentarima upitali zašto nije reagirao kad se dogodio Hamasov napad na Izrael, Tomić je odgovorio: “Ne trebate pitati, i jedno i drugo je masakr.” Uz taj je odgovor priložio citat američkog pisca Jamesa Baldwina: “Djeca su uvijek naša, sva do jednoga, po cijelom svijetu; i počinjem sumnjati da onaj tko to nije sposoban prepoznati možda nije sposoban za moral.”

Tomić je jedan od brojnih sportaša koji su se posljednjih tjedana našli na udaru kritika, a ponegdje i kazni i sankcija, zato što su se javno usprotivili genocidu u Gazi. Francuski ministar unutarnjih poslova Gerald Darmanin optužio je tako nogometaša Karima Benzemu za poveznice s Muslimanskim bratstvom (inače zabranjenom skupinom u Francuskoj), nakon što je Benzema izrazio podršku Palestincima. Na svom X-profilu napisao je: “Sve naše molitve su uz ljude u Gazi koji su ponovno postali žrtve nepravednog bombardiranja, koje nije poštedjelo ni žene ni djecu.” Kao odgovor na optužbe ministra, Benzemin odvjetnik Hugues Vigier izjavio je da Benzema nema nikakve veze s Muslimanskim bratstvom i dodao da je samo “izražavao prirodno suosjećanje s onim što mnogi danas opisuju kao ratne zločine u Gazi, a što ne umanjuje užas Hamasovih terorističkih akata 7. oktobra”.

Uprava Celtica zabranila je vlasnicima sezonskih ulaznica, pripadnicima skupine ultrasa Green Brigade, da pohađaju daljnje domaće utakmice kluba u ovoj sezoni zbog njihovog neumornog inzistiranja na iskazivanju podrške Palestini

Istovremeno je francuski nogometni klub OGC Nice odlučio do daljnjega suspendirati alžirskog nogometaša Jusefa Atala zbog propalestinskog videa koji je podijelio na Instagramu. Suspendiran je i nizozemski nogometaš Anvar El Gazi, igrač njemačkog prvoligaša Mainza. I on je suspenziju zaradio zbog objave na Instagramu. U njoj je pisalo: “Ovo nije rat. Kad jedna strana ukine vodu, hranu i struju drugoj, to nije rat. Kad jedna strana ima nuklearno oružje, to nije rat. Kad jednu stranu financiraju milijardama dolara, to nije rat. Kad jedna strana koristi fotografije napravljene pomoću AI-ja kako bi širila dezinformacije o drugoj, to nije rat. Kad društvene mreže cenzuriraju sadržaj jedne, a ne i druge strane, to nije rat. Ovo nije sukob i ovo nije rat. Ovo je genocid i masovno uništenje kojemu svjedočimo.”

Članovi stranke CDU u Njemačkoj zatražili su pak izbacivanje marokanskog nogometaša Nusaira Mazrauija iz momčadi Bayern Münchena. Razlog? Zato što se solidarizirao s ljudima u Gazi na društvenim mrežama. Uprava kluba brzo je reagirala, objavivši priopćenje u kojem navode da su Mazrauija priveli na razgovor u kojem je “pojasnio svoje stajalište o palestinsko-izraelskom sukobu” i ustvrdio da “osuđuje svaki terorizam”. Klub je zatim u službenom priopćenju osudio napad Hamasa na Izrael, dodavši da “FC Bayern stoji uz njemačku židovsku zajednicu i uz Izrael”.

Na razgovore s upravom kluba morao je i egipatski nogometaš Mohamed Elneni, igrač Arsenala. Burne reakcije zaredale su nakon što je promijenio svoju profilnu sliku na Instagramu i kao novu stavio palestinsku zastavu. Elneni je i 2021. godine na mreže kačio propalestinski sadržaj, nakon čega je s upravom kluba morao razgovarati o “širim implikacijama svojih objava na društvenim mrežama” koje su zabrinule klupskog sponzora Lavazzu.

Kritikama je ovih dana izložen i veznjak Real Betisa Nabil Fekir koji je pozvao na potporu palestinskom narodu i na društvenim mrežama zaželio “mir i pravdu”, dodajući da Palestinci “predugo pate od aparthejda”.

Lišo nije prošao ni dobri stari buntovnik među nogometašima Eric Cantona, kojega su na društvenim mrežama iznapadali jer je napisao sljedeće: “Obrana ljudskih prava Palestinaca ne znači da si za Hamas. Reći ‘Slobodna Palestina’ ne znači da ste antisemit ili da ‘želite da svi Židovi nestanu’. ‘Slobodna Palestina’ znači osloboditi Palestince od izraelske okupacije koja im oduzima osnovna ljudska prava već 75 godina. ‘Slobodna Palestina’ znači prestati zatvarati 2,3 milijuna Palestinaca u najvećem zatvoru na otvorenom na svijetu, od kojih su polovica djeca. ‘Slobodna Palestina’ znači okončanje aparthejda koji je nametnula izraelska vlada. ‘Slobodna Palestina’ znači dati Palestincima kontrolu nad osnovnom infrastrukturom u njihovoj zemlji.”

Tvrdnjama da pozivi na mir i prestanak okupacije znače antisemitizam u Španjolskoj su se usprotivili i navijači, ultrasi madridskog kluba Rayo Vallecano. “Nikada nećete ušutkati ovaj kvart”, poručili su na društvenim mrežama. Unatoč protivljenju uprave kluba, podršku Palestini u oktobru su pokazali i na tribinama – transparentima i palestinskim zastavama na stadionu u Vallecasu.

Upravu kluba oko ove teme kritizirali su i navijači talijanskog Livorna. Novom vlasniku ovog nogometnog kluba, Brazilcu Joelu Esciui, nisu promakle palestinske zastave koje su se vijorile tijekom utakmice između Ghiviborga i Livorna. Nisu mu promakle i nisu mu se svidjele. Od navijača je zatražio da ih maknu, a kao odgovor je dobio kratko i jasno “ne”. I na sljedećoj su se utakmici navijači pojavili s palestinskim zastavama, ali i s transparentima u kojima pozivaju na mir i prestanak ratovanja na Bliskom istoku.

Na tisuće palestinskih zastava tijekom utakmice Lige prvaka protiv Atletico Madrida u rukama su držali navijači i navijačice Celtica, također usprkos zabrani uprave kluba. A vlasnicima sezonskih ulaznica, pripadnicima skupine ultrasa Green Brigade, zabranili su da pohađaju daljnje domaće utakmice kluba u ovoj sezoni zbog njihovog neumornog inzistiranja na iskazivanju podrške Palestini. Zaista, nije im prvi put da pružaju podršku palestinskom narodu, kao što nije prvi put ni ultrasima Livorna i Rayo Vallecana. Godine 2016. navijači Celtica skupili su 150.000 eura i poslali ih kao medicinsku pomoć u Palestinu. Iste je godine klub kažnjen s 12.000 eura zbog palestinskih zastava na utakmici protiv izraelskog kluba Hapoel Beer Sheve, a sada ih vjerojatno čeka nova novčana kazna od UEFA-e.

I dok se po Europi suspendiraju nogometaši i ušutkavaju navijači koji izražavaju podršku Palestini, Alžirski nogometni savez (FAF) odlučio je suspendirati sve nogometne utakmice dok traje rat u Gazi. FAF je objavio da je prekid natjecanja način iskazivanja solidarnosti s ljudima u Gazi i Palestini. Savez je odlučio i da će izaći u susret Palestinskom nogometnom savezu, pa će Alžir ugostiti sve službene i neslužbene utakmice palestinske nogometne reprezentacije uoči kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. i Azijski kup nacija 2027., a pokrit će i sve troškove palestinske nogometne reprezentacije povezane s tim dijelom priprema i natjecanja.

