Lijek za veze izraelske krajnje desnice s Orbanom: Međunarodni liberalni savezi

Foto: HAARETZ/Marc Israel Sellem

U protekloj deceniji izraelska desnica je razvila sistemsku strategiju. Vodila je agresivnu kampanju delegitimizacije protiv bilo kakve saradnje između lijevog centra u Izraelu i liberalnih i progresivnih pokreta u inozemstvu, dok je u isto vrijeme njegovala opsežne veze s antiliberalnim snagama širom svijeta.

Po njihovom mišljenju, izraelski liberalni tabor ne bi trebao dobiti potporu, finansijsku ili ideološku, od strane evropskih organizacija i zemalja, uključujući i jevrejske donatore koji su previše liberalni za njihov ukus. Desnica je, međutim, više nego dobrodošla prigrliti populističke konzervativce posvuda, dati prednost podršci evanđelističkim kršćanima nad Jevrejima, skrupulozno braniti krajnju desnicu u Evropi, pa čak i stvoriti zajedništvo s neonacistima.

Godinama se upozoravalo do čega bi to moglo dovesti, uključujući i sada već ostvareni strah od “mađarizacije” zemlje. Izraelska desnica u svojoj sadašnjoj oholosti ne samo da ne skriva kako podršku i inspiraciju za planirani pravosudni udar crpi iz događaja u Mađarskoj, nego se time otvoreno i drsko hvali.

Mađarski premijer Viktor Orban nedavno je na svom Twitteru napisao da se sastao s izraelskim direktorom izraelsko-američke desničarske organizacije Tikvah Fund, razmijenivši dojmove o nastojanjima da se u njihovim zemljama stvori konzervativno društvo. “Izgradnja konzervativne zajednice je težak posao. Ali i [Mađarska] i [Izrael] već imaju neke sjajne rezultate”, tvitao je Orban, dodajući: “Danas sam imao priliku usporediti bilješke s Amiadom Cohenom o ovoj plemenitoj misiji.”

Building a #conservative community is a tough job. But both 🇭🇺 and 🇮🇱 have some great results already. Had the chance today to compare notes with @AmiadCohen on this noble mission. pic.twitter.com/sUhv9pfuIT

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 19, 2023