Mark Elis za RSE: Optužnica protiv Tačija nije politički motivisana

Foto: International Bar Association (Courtesy Photo)

Mark Elis (Ellis), izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu, kaže da je optužnica protiv kosovskog predsednika Hašima Tačija (Hashim Thaci), Kadrija Veseljija (Vesli), predsedavajućeg opozicione Demokratske stranke Kosova i bivšeg predsednika Skupštine, i drugih podignuta nakon dokaza da su postojali pokušaji ometanja rada suda.

U intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) Elis navodi da se iza slučaja ne kriju politički motivi i dodaje da bi Kosovo trebalo da podrži koncept odgovornosti.

“Mislim da je bilo očekivano. Znamo da je tužilac bio prilično aktivan u istragama. Znamo da je bilo oko stotinu svedoka sa kojima se susreo. I zato što je osnovna svrha ovog Suda da targetira visoko rangirane pojedince. Ovo je značajan iskorak za Komru, da iznese optužbe, ali opet nije neočekivano što možemo reći na osnovu onog što znamo iz istorije konflikta u bivšoj Jugoslaviji. Pogotovu s obzirom na Tačijevu ulogu u Oslobodilačkoj vojsci Kosova”, navodi Elis.

Elis: To se događa sa sudovima, međunarodnim sudovima. Ovo je posebno bio slučaj u ovom pitanju, ovom scenariju, zato što je Sud procenio da je neophodno da izađe makar sa saopštenjem o optužbama zato što je, čini mi se, postojala ogromna količina dokaza da su različite strane, uključujući i predsednika, uključene u neku vrstu opstruiranja i mešanja u rad Specijalizovanog veća.

To je podrazumevalo i onemogućavanje rada Specijalizovanog veća. Mislim da je to učinjeno sa ciljem da Veće o ovome govori ranije, kako bi inicirala međunarodnoj zajednici da ima dovoljne osnove za kretanje ka sudskom procesu. Najednostavnije govoreći mislim da je to bio razlog zbog kog su odlučili da idu u tom pravcu.

Naravno, sada moramo sačekati, jer stvar je sada u fazi sudije prethodnog postupka. Taj sudija nastavlja da prolazi kroz sve dokaze prosleđene od strane specijalnog tužioca, ali učinjeno je da bude jasno da tužilac veruje da ima slučaj i da ga sada prosleđuje u kanale Specijalizovanog suda.

‘Dramatičan znak opstrukcije’

RSE: U saopštenju za medije se takođe navodi da su Tači i Veselji trebali da ispred ličnih interesa postave interese žrtava njihovih zločina, vladavine prava i svih građana Kosova.

Elis: Ako su dokazi verodostojni da su obe osobe pokušale da ometaju nezavisnost ovog suda, uključujući pokušaje da poništi njegovo postojanje, onda mislim da je izjava tačna. Jer, ako imate dve osobe koje sada optužuje sud i one nastavljaju da ulažu napore sa svojih vrlo moćnih pozicija da intervenišu i otkažu rad suda, to je dramatičan znak opstrukcije. To je, verujem, snažan pritisak na žrtve koje žele samo da vide pravdu.

RSE: Mnogi ukazuju na vreme objavljivanja optužnice. Podignuta je 24. aprila, ali je Tužilaštvo odlučilo da saopštenje pusti u sredu (24. juna). Postoji li pravna osnova za takav korak?

Elis: Mislim da je ovo Specijalizovano veće, kada posmatrate proces koji je usledio, bilo vrlo mirno, veoma pažljivo. Mi stvarno ne čujemo puno o njegovom radu jer se ono fokusira na kreiranje slučajeva. Zna da je osetljivo istražiti slučajeve koji su se dogodili na mestu gde je osnovan sud. Dakle, to je interni proces, iako je međunarodno uspostavljen sud, u smislu da ima međunarodne sudije.

Dakle, oni su osetljivi na ovo, i kada su osetili da postoji napor, zasnovan na dokazima koje imaju, da intervenišu sa veoma visokog političkog nivoa, tužilac je odlučio da se uveri da li ima dovoljno informacija da predstavi međunarodnoj zajednici, da izvrši pritisak na bilo koji pokret političke elite na Kosovu da se prestane mešati u sudske operacije. Zato verujem da su to i uradili. I, mislim da je to bila prava stvar.

Šta predstoji?

RSE: Da li vidite iza toga neki politički motiv? Tači je trebalo da se sastane sa srpskim kolegom Aleksandrom Vučićem u Beloj kući u subotu. Sastanak je nakon svega otkazan.

Elis: Pretpostavljam da se to može posmatrati iz nekoliko različitih uglova i možda čak navesti da je to bilo politički motivisano. Ja to ne vidim, ponovo, ja to vidim kao snažnu izjavu suda koji navodi mi se ne možemo povinovati nikakvom mešanju u rad suda i želimo da se to zna.

Činjenica je da će ljudi čitati između redova zašto je to došlo u ovo vreme, ali u stvarnosti, mislim da se to moralo desiti pre ili kasnije, jer je imperativ i sud je jasno rekao da postoji dovoljno dokaza da nastave sa ovom optužnicom i zbog toga bi međunarodna zajednica trebalo da podrži nezavisnu ocenu ovog suda, i to kroz sudiju iz prethodnog postupka i njegovu odluku da li treba da bude naloga za hapšenje ili da li ovaj proces treba da ide napred. Mislim da je to bilo ispravno.

RSE: Šta se dešava sada, pravno govoreći?

Ellis: Optužnica je pred sudijom za prethodni postupak. Sudija će proceniti sve dokaze koje je tužilac predočio. Od tužioca se zahteva da pokaže kako postoji osnovana sumnja da je optuženi počinio te zločine. Sudija iz prethodnog postupka može tražiti dodatne informacije od tužioca ili može odlučiti da postoji dovoljno dokaza i osnovana sumnja, što nije naročito velika lestvica koju treba ispuniti, i onda bi slučaj prešao u narednu fazu koja bi bila nalog za hapšenje i suđenje.

RSE: Reakcije na Kosovu i u Albaniji su uglavnom reakcije podrške Tačiju i drugima iz optužnice. Percepcija suda je da je osnovan na etničkim principima koji cilja samo kosovske Albance. Koji bi vaš odgovor bio?

Ellis: Nekoliko odgovora. Nije iznenađenje da postoje oni koji vide pravdu, koja se deli na ovom tipu sudova, kao pristrasnu. Ne mogu se setiti nijednog međunarodnog, regionalnog ili domaćeg suda koji je osnovan a gde nemate snažno protivljenje jer se smatra pristrasnim. Bilo da je reč o Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju ili Ruandu, Kambodžu, nije važno, čini se da je odgovor uvijek sličan.

Ali moja reakcija je – ovo je bio sud koji je podržan od strane Kosova, iniciran je preko Kosova, nemam sumnje da je tu bilo međunarodnog pritiska na Kosovo, ali ja sam uvijek aplaudirao Kosovu za kreiranje ovog posebnog veća i načina na koji je to rađeno gde je prepoznato da je važno imati ovaj sud u Hagu i da je važno imati sud koji je nezavistan, a ne strogo domaći.

U Srbiji, oni takođe imaju domaći sud za ratne zločine, posebno odeljenje, ali i tamo je pomogao, mislim, društvu u Srbiji, a verujem i na Kosovu, da usmere pažnju ljudi na objektivne činjenice na ono što se desilo.

I ako su ratni zločini počinjeni, onda oni koji su ih činili trebaju biti privedeni pravdi, nije bitno na kojem političkom nivou se nalaze, nije važno ko su, ali međunarodni zakon brani prava žrtava. Kosovo treba da osigura da oni koji su činili te zločine budu privedeni pravdi. O tome se ovde radi. Verujem da bi Kosovo, kao i građani, to trebali prihvatiti i dozvoliti da se ovaj proces desi.

Kako dokazati optužbe?

RSE: Ovo je prva optužnica koja je objavljena u kojoj su imenovane optužene osobe. Koliko će biti teško ponuditi dokaze da se optužnica potvrdi?

Ellis: Postoje dva zanimljiva pitanja ovde. Jedno je, kada imate optužnicu, ili kasnije nalog za hapšenje aktuelnog lidera države, sjetim se Sudana i bivšeg predsednika Al Bashira, postaje jako teško. To je dodatni sloj kompleksnosti kada se pravno usmerite na šefa države na dužnosti. Tako da, bit će izazovno.

Ali, bit će uspešno ako se dve stvari dese. Jedan – da Kosovo kao država podrži koncept odgovornosti, a ne nekažnjivosti. Prema međunarodnom zakonu koji se odnosi na ove sudove, vaša pozicija nije važna, ne štiti nikoga bez obzira na to o kome se radi. Može to biti predsednik kao u ovom slučaju i može biti priveden pravdi.

Dva – međunarodna zajednica treba nastaviti da podržava ovaj specijalni sud u Hagu i izvršiti što je više moguće pritiska da osigura da, ako predsednik bude optužen i bude izdat nalog za hapšenje, da dobrovoljno dođe u Hag ili da bude doveden u Hag.

Zapamtimo, optužnica ne znači da je Tači kriv, znači da postoji dovoljno dokaza da se nastavi sa procesom i on će imati priliku na sudu da se brani, tako funkcioniše sistem.

RSE