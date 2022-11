Na pomolu dogovor Velike Britanije i Francuske o suzbijanju dolazaka migranata preko Lamanša

Foto: Stefan Rousseau/Pool via REUTERS

London i Pariz su blizu dogovora koji bi trebalo da omogući dodatne mere za suzbijanje ilegalnih migracija, nakon što je u Veliku Britaniju ove godine čamcima preko Lamanša stigao rekordan broj migranata.

Nova britanska vlada premijera Rišija Sunaka (Rishi), koji je kao i troje njegovih prethodnika pod pritiskom zbog migracija, nada se da će novi sporazum omogućiti britanskim službenicima da budu stacionirani na francuskom tlu u naporu da se spreče migranti da u zemlju dolaze malim čamcima, pišu svetski mediji.

Razgovori u završnim fazama

Britanski premijer Riši Sunak (Rishi) izrazio je u ponedeljak, 7. novembra, optimizam u pogledu saradnje s Francuskom na suzbijanju ilegalne migracije, navodi Rojters (Reuters).

Sunak, koji je pod pritiskom zbog rekordnog broja migranata koji dolaze u Veliku Britaniju malim čamcima, sastao se s francuskim predsednikom Emanuelom Makronom (Emmanuel Macron) na klimatskom samitu COP27 u Egiptu, što je njihov prvi susret otkako je Sunak postao premijer 25. oktobra.

Ubrzo posle sastanka, Sunakov portparol je rekao da su Pariz i London u završnim fazama dogovaranja novog sporazuma za ograničenje broja migranata koji do Engleske dolaze brodovima.

Odnosi između Velike Britanije i Francuske su pogoršani prvo u vreme premijera Borisa Džonsona (Johnson), a onda dodatno kada je Sunakova prethodnica Liz Tras (Truss), tokom kampanje za premijera dovela u pitanje da li je Makron prijatelj ili neprijatelj.

Sunak, koji se nada da će resetovati odnose dve zemlje, rekao je da je sastanak s Makronom bio odličan i da je ponudio priliku za blisku saradnju s Francuskom i drugim zemljama u borbi protiv ilegalne migracije koja je dovela veliki broj migranata na jug Engleske.

“Više detalja o tome ćete čuti u narednim nedeljama, pošto se ti razgovori odvijaju među svim našim timovima”, rekao je on novinarima, dodajući da odlazi iz Egipta s “obnovljenim samopouzdanjem i optimizmom da saradnjom s evropskim partnerima, možemo da napravimo razliku, da se uhvatimo u koštac s izazovom ilegalne imigracije i sprečimo ljude da dolaze ilegalno”.

Zvaničnici Velike Britanije ranije su rekli da bi želeli da britanski službenici za imigraciju budu na terenu u Francuskoj, gde bi radili zajedno s francuskim policajcima kako bi sprečili da čamci s migrantima kreću s obala. Francuska se opirala takvim pozivima zbog zabrinutosti da bi taj potez ugrozio njen suverenitet, rekli su britanski zvaničnici.

Robert Dženrik (Jenrick) zadužen za migracije u britanskoj vladi rekao je parlamentu da London radi na tome da se spreči dolazak migranata iz “bezbednih zemalja” kao što je Albanija, za razliku od onih koji beže od progona ili rata. “U ovom trenutku, sistem je, da budem iskren, preplavljen ogromnim brojem pojedinaca koji dolaze ovamo, od kojih veliki deo ne bi trebalo da dolazi, jer su ekonomski migranti”, rekao je on.

Brige oko ‘luksuznog’ smeštaja za migrante

Razgovori o novom sporazumu za suzbijanje ilegalnih migracija usledili su posle zabrinutosti u Velikoj Britaniji zbog rekordnog broja dolazaka migranata, ukazuje BBC.

Lamanš je ove godine u malim čamcima prešlo skoro 40.000 ljudi, što je najveći broj od kada su podaci počeli da se prikupljaju 2018.

Deo poslanika vladajuće britanske Konzervativne partije izrazio je zabrinutost u vezi s pitanjem migranata tokom rasprave u Donjem domu parlamenta, dok su neki rekli da su zabrinuti zbog finansiranja smeštaja tražioca azila i prikladnosti upotrebe hotela u te svrhe.

Zvaničnik vlade za imigraciju Dženrik rekao je u parlamentu da vlada želi da prestane da koristi hotele za smeštaj migranata, rekavši poslanicima da “nije održivo da zemlja troši milijarde funti godišnje na hotele”.

On je sugerisao da bi takav “luksuzni” smeštaj za migrante mogao da bude faktor za ljude koji razmišljaju da pređu Lamanš i da bi vlada umesto toga mogla da koristi “neka veća mesta da obezbedi pristojan, ali osnovni smeštaj”.

Poslanica opozicionih laburista Bel Ribeiro-Adi (Bell Ribeiro-Addy) uzvratila je kritikom upotrebe reči “luksuz”, navodeći da su hoteli koje je posetila bili “jadni” i da u njima porodice žive u “skučenim uslovima” i spavaju sa stenicama.

Vlada takođe krivi povećani broj dolazaka migranata preko Lamanša za prenatrpanost centra za obradu zahteva za azil u mestu Manston na jugu Engleske. Veruje se da je u tom centru u jednom trenutku prošlog meseca bilo oko 4.000 migranata, iako je objekat napravljen za privremeni smeštaj do 1.600 ljudi.

‘Kompleksno pitanje’ bez jednostavnog rešenja

Pitanje prelazaka migranata preko Lamanša i njihov uticaj na britanski imigracioni sistem doveli su do značajnog domaćeg pritiska na prethodno troje premijera Velike Britanije, piše Fajnenšl tajms (The Financial Times).

Sunak sada upozorava da je ilegalna migracija “kompleksno pitanje i da nema jednostavnog rešenja”.

On je rekao novinarima da će se više detalja o saradnji Francuske i Velike Britanije biti objavljeno u narednim nedeljama, pošto sada timovi dve zemlje razgovaraju o tome.

Jelisejska palata je saopštila da su dva lidera razgovarala o širokom spektru tema, uključujući klimatske promene, pomoć da se pomogne Ukrajini da prebrodi zimu i specifična francusko-britanska pitanja, kao što je saradnja u nuklearnoj energiji.

Po pitanju zaustavljanja ilegalne migracije preko Lamanša, Jelisej nije precizirao da li je postignut bilo kakav napredak u vezi s novim godišnjim bezbednosnim paktom. U saopštenju iz Pariza samo je navedeno da su se “dva lidera saglasila da ostanu u kontaktu kako bi unapredili koordinaciju između dve zemlje suočene s izazovom ilegalne migracije”.

London i Pariz imaju godišnji bezbednosni pakt za regulisanje zajedničke granice, ukazuje Fajnenšl tajms, dodajući da se mesecima vode razgovori o njegovoj obnovi.

Prema sporazumu iz 2021, Velika Britanija je poslala oko 60 miliona evra Francuskoj u zamenu za posebne policijske i kontrolne mere.

Analitičari spekulišu da bi Velika Britanija mogla pristati da izdvoji više novca u zamenu za snažnije patrole s francuske strane kako bi se smanjio broj ljudi koji žele da pređu u malim čamcima. Jedan francuski zvaničnik odbio je da komentariše tu mogućnost, rekavši samo da razgovori “dobro napreduju”.

Britanski službenici u Francuskoj

S druge strane, Tajms (The Times) piše da su Velika Britanija i Francuska u “završnoj fazi” dogovaranja sporazuma vrednog oko 80 miliona funti (90 miliona evra) koji će dovesti do toga da službenici britanske imigracije prvi put budu stacionirani u francuskim kontrolnim sobama.

Očekuje se da će sporazum omogućiti plaćanje povećanja postojećih 800 dnevnih patrola koje sprovode francuski službenici, kao i dodatnu opremu za nadzor za otkrivanje čamaca pre nego što uđu u vodu.

U tim patrolama, kako se očekuje, neće biti pripadnici britanskih graničnih snaga, mada je London više puta tražio njihovo učešće kako bi pomogli u sprečavanju dolazaka migranata u čamcima. Ipak britanska vlada se nada da će novi sporazum omogućiti britanskom osoblju da budu zajedno s francuskim kolegama u kontrolnim sobama.

To bi značilo, kako ukazuje Tajms, da će britanski službenici prvi put dobijati obaveštajne podatke o krijumčarenju ljudi i kretanju migranata na severu Francuske, umesto da se oslanjaju na informacije koje se prenose u okviru postojećeg sporazuma o ograničenoj razmeni obaveštajnih podataka.

To će omogućiti graničnim snagama i službenicima za imigraciju da pomognu u koordinaciji napora na otkrivanju i razbijanju mreža za krijumčarenje ljudi koje su dovele do toga da je skoro 40.000 migranata ove godine malim čamcima stiglo do Velike Britanije.

Zvaničnici britanskog Ministarstva unutrašnjih poslova veruju da ako se zaustavi makar 75 odsto čamaca, krijumčari ljudi više neće moći da prevoze migrante. Francuske službe su ove godine presreli 42 odsto ukupnih pokušaja prelazaka, sprečivši dolazak 29.000 migranata u Veliku Britaniju.

RSE