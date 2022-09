Nekreativno u zastoju

„Budi ponosan na svoju historiju“ piše ispod ove zidne slike u Belfastu. Foto: DPA

Nova britanska premijerka Liz Truss čvrsto se drži Johnsonove politike za Sjevernu Irsku. To prijeti raspadu kraljevstva.

Postoji istovremeno više mamutskih zadataka pred kojima stoji nova britanska premijerka: Ruski rat protiv Ukrajine, rastući troškovi energije i životnih namirnica, koji bi ove jeseni mogli dovesti do socijalnih nemira, uz to i dalje nisu riješena važna pitanja Brexita i parališu gospodarstvo. Sjeverna Irska je veliki kamen spoticanja Brexita. Za podsjećanje: Sjeverna Irska je dio Ujedinjenog Kraljevstva i raspolaže sa jedinom kopnenom granicom između Ujedinjenog Kraljevstva i EU. Kako bi trebalo postupati s ovom novom vanjskom granicom EU kontroverzno je nakon Brexita. Kopnena granica između Republike Irske i Sjeverne Irske je tehnički neprovodiva i na osnovi historije ostrva politički riskantna.

Pregovori se trenutno nalaze u slijepoj ulici, međutim Truss ne pokazuje ni napore ni kreativna rješenja da bi se iz nje izašlo. Naprotiv, ona se jednostavno oslanja na kurs svoga prethodnika.

Theresa May je dogovorila Backstop koga je Boris Johnson srušio zajedno sa anti-EU predstavnicima desničarske Tory frakcije European Research Group i sjevernoirskim Unionistima. Da se ovdje Johnsonu radilo više o vlastitoj moći nego o Sjevernoj Irskoj morali su sjevernoirski Unionisti brzo primjetiti kad je Johnson sam dogovorio sa Briselom poseban status za Sjevernu Irsku: Protokol o Sjevenoj Irskoj. U osnovi on je u centralnim tačkama bio ništa drugo nego Backstop od May: Sjeverna Irska ostaje dio evropskog unutrašnjeg tržišta i tako se roba uvezena iz Velike Britanije mora kontrolisati.

Sjevernoirski Unionisti osjećali su se izdanim od Konzervativaca. Kako ne bi pali u nemilost birača unionistička partija Democratic Unionist Party (DUP) srušila je u februaru 2022. vladu u Belfastu. Njen ministar poljoprivrede najavio je da neće više provoditi kontrolu robe i članovi partije napustili su vladu sa republikanskim Sinn Fein. Kalkulacija nije uspjela: na izborima u maju DUP je izgubio. Umjesto toga Sinn Fein je postao prvi puta najjača partija po glasovima sa najviše mjesta u regionalnom parlamentu Stormont.

Od tada DUP bojkotuje formiranje vlade. Jer Ugovor od Velikog petka iz 1998. koji je trebao okončati sjevernoirski konflikt koji traje tri decenije i u kome je stradalo skoro 4.000 ljudi, zahtijeva da najjača partija (sada katolički Sinn Fein) formira vladu sa najjačom partijom druge po snazi grupacije (dakle protestantski DUP). Slične demokratije konsenzusa postoje u Bosni i Hercegovini i Libanu – i tamo funkcionišu više loše nego dobro.

DUP za svoj povratak u vladu zahtijeva potpuno ukidanje Protokola o Sjevernoj Irskoj. U proljeće je vlada Johnsona učinila veliki ustupak i tadašnja ministrica vanjskih poslova Truss izradila je novi Northern Ireland Protocol Bill. On treba omogućiti da ministri ubuduće mogu staviti van snage dijelove Protokola o Sjevernoj Irskoj. Za Dablin, Brisel, Vašington i britansku Labour Party ovaj korak je bio istovjetan sa kršenjem međunarodnog prava.

Truss se vjerovatno neće upustiti u trgovinski rat sa Briselom o Sjevernoj Irskoj.

U danima prije objavljivanja pobjede Truss na izborima za predsjednika partije kružile su glasine da ona čak sa Article 16 ugovora o Brexitu može odmah staviti van snage protokol o Sjevernoj Irskoj. Do toga neće doći saznaje se iz krugova njenih savjetnika. Truss se vjerovatno neće upustiti u trgovinski rat sa Briselom o Sjevernoj Irskoj – suviše veliki su njeni drugi zadaci: rastuće cijene energije i rastući troškovi života.

Sjeverna Irska igrala je tek sporednu ulogu u unutarstranačkom natjecanju za nasljednika Borisa Johnsona. Truss je bila preferirani kandidat za sjevernoirske Unioniste. Sredinom augusta prvi put je u Sjevernoj Irskoj došlo do debate kandidata za predsjednika Tory partije. Pred oko 100 članova partije Truss je predstavila svoju poziciju: Ona neće popustiti pred Briselom i Vašingtonom, neće biti glasanja o ponovnom ujedinjenju Irske i u Belfastu se mora što prije formirati nova vlada.

Ipak sada Truss stoji upravo pred ovim teškim zadatkom: Ona želi izbjeći trgovinski rat sa Briselom i zato neće moći otkazati Protokol o Sjevernoj Irskoj. Istovremeno ona zahtijeva formiranje vlade u Belfastu, a upravo to ne želi DUP dok postoji Protokol o Sjevernoj Irskoj. Uz to je u srijedu iz Vašingtona došlo nedvosmisleno upozorenje da se ne dopusti eskalacija spora oko Sjeverne Irske. To bi negativno uticalo na razgovore o trgovinskom ugovoru između Velike Britanije i SAD.

U svom prvom govoru kao predsjednica partije Truss nije pomenula Sjevernu Irsku.

Međutim, izazov je nesrazmjeran pažnji koju mu Truss posvećuje. Truss je pokazala u svojim prvim danima u uredu da ona – kao i njen prethodnik – ima malo interesa za Sjevernu Irsku: Tako ona u svom prvom govoru kao predsjednica partije nije pomenula Sjevernu Irsku. U jednom odlomku pohvalila je postignuća svog prethodnika i objasnila: „Boris Johnson got Brexit done.“ – “On je realizovao Brexit.” Ove riječi može reći samo političarka koja je mišljenja da budućnost Sjeverne Irske nije od značaja za Brexit. Da podsjetimo: Johnson je engleski nacionalista. Brexit mu je bio važniji nego integritet Ujedinjenog Kraljevstva. Jer baš Brexit izaziva centrifugalne sile koje bi sa težnjom za neovisnošću Škotske i irskim ponovnim ujedinjenjem mogle voditi do sloma Ujedinjenog Kraljevstva. Međutim, sa tim se sada mora Truss sukobiti. Koji put će ona pritom izabrati pokazuje njena personalna politika.

Prema izvještajima Truss je od dva potencijalna kandidata za mjesto državnog sekretara za Sjevernu Irsku dobila odbijenicu. U utorak je ona onda imenovala baš Chris Heaton-Harrisa za predstavnika Londona u Sjevernoj Irskoj. On je bio do 2016. šest godina predsjednik desničarsko-konzervativne, prema EU neprijateljske Tory frakcije European Research Group. Od njega se ne mogu očekivati nove, kreativne ideje za rješenje sjevernoirskog problema. Sjevernoirski Unionisti će se ipak radovati da nasuprot sebi imaju predstavnika grupacije.

Ipak, prvi potezi Truss na međunarodnoj razini mogli bi natjerati Unioniste da sa zabrinutošću gledaju u budućnost. U telefonatu sa predsjednikom SAD-a Joe Bidenom oboje su podcrtali da „žele garantovati mir u sjevernoj Irskoj“. Izbor riječi koji ne upućuje na odbacivanje Protokola o Sjevernoj Irskoj. A iz krugova savjetnika može se čuti da Truss planira uskoro otputovati za Dablin da bi sa tamošnjim irskim predsjednikom vlade, Taoiseachom Michealom Martinom iz konzervativne Fianna Fail, razgovarala o rješenju sjevernoirskog pitanja. Da Truss prije nego u Belfast putuje u Dablin ukazuje na njen interes da nađe pregovaračko rješenje sa Briselom – jer od februara nije bilo direktnih razgovora između Londona i Brisela o protokolu o Sjevernoj Irskoj. Sjevernoirski Unionisti se ovome ne raduju, oni se osjećaju i dalje izolovani od Londona.

Šta će biti dalje? Do kraja oktobra mora se u Belfastu formirati vlada. Ukoliko to ne uspije moraju se do januara održati novi izbori. Jedan izlaz bi mogao ponuditi Northern Ireland Protocol Bil, onaj zakon koga je izradila Truss, koji treba omogućiti da se Protokol o Sjevernoj Irskoj zaobiđe. Ako on stupi na snagu DUP bi mogaoo ući u vladu bez da izgubi obraz pred vlastitim biračima. Međutim, na osnovu parlamentarnih rokova zakon može stupiti na snagu tek u proljeće 2023 – Brisel, Dablin i Vašington su ga svakako odbili.

Truss će vjerovatno pokušati, kao nekada Theresa May, da dobije DUP sa finansijskim ustupcima. May je tada obećala 1 milijardu funti na potpori – DUP je podržao njenu vladu i zato je bio od vlastite baze gurnut u krizu. Sličan scenario prijeti DUP ukoliko ih Truss navede da prije kraja oktobra odustanu od svoga parlamentarnog bojkota. Onda bi DUP na sljedećim izborima bio kažnjen od svojih birača.

Ova kriza nakon Brexita dovela je u Sjevernoj Irskoj do rastuće podrške za ponovno ujedinjenje.

U konačnici Trus ne može ponuditi DUP i njegovim biračima ono što oni traže – i tako izgledaju novi izbori u januaru 2023. vjerovatni. Prema anketama pobjednici izbora mogli bi biti opet Sinn Fein i liberalna Alliance Party – DUP će i dalje gubiti. Sinn Fein i Alliance, međutim, prema Ugovoru od Velikog petka ne mogu zajedno formirati vladu. Tako će slabost DUP produžiti političku krizu u Sjevernoj Irskoj.

Ova kriza nakon Brexita dovela je u Sjevernoj Irskoj do rastuće podrške za ponovno ujedinjenje. Čak i liberalni, urbani Unionisti trenutno teže prije ka ponovnom ujedinjenju, koje bi omogućilo povratak u EU nego ostajanju u Ujedinjenom Kraljevstvu van EU. Od toga profitira Sinn Fein, koji je u anketama očito najjača partija kako u Dablinu tako i u Belfastu. Oni žele za pet do deset godina organizovati glasanje o ponovnom ujedinjenju.

Međutim lopta je u Londonu: Prema Ugovoru od Velikog petka samo državni sekretar za Sjevernu Irsku može raspisati glasanje. Heaton-Harris to neće uraditi, a Truss je obećala da će braniti integritet unije i neće dozvoliti glasanje u Škotskoj i Sjevernoj Irskoj. Uprkos tome prednost je kod Sinn Fein, jer od 2030. u Sjevernoj Irskoj u svim starosnim grupama biće katolička većina. Što kasnije referendum dolazi utoliko je vjerovatnija podrška za ponovno ujedinjenje.

Sinn Feín može dakle čekati, ali uprkos tomu šansa za ponovno ujedinjenje mogla bi se već ranije pojaviti: To leži na slabosti Labour. Čak i pod sve slabijim Johnsonom, Keir Starmer nije u anketama nikad bio više od 4 posto iznad izbornog rezultata Labour pod Jeremy Corbynom. Ovo bi ih nakon sljedećih izbora moglo prisiliti da traže saveznike za vladajuću većinu – koje bi mogli naći u Škotskoj i Sjevernoj Irskoj. Međutim, tamošnja Škotska nacionalna partija (SNP) i Sinn Fein zahtijevale bi kao protuuslugu za podršku vladi Labour referendum o nezavisnosti. Slabost Labour je najvjerovatniji put da se dugoročno izađe iz političke krize u Sjevernoj Irskoj i dođe do ponovnog ujedinjenja.

Nasuprot tome sjevernoirski Unionisti su bez jednoznačne podrške iz Londona sve više politički izolirani. Sa tim scenarijem pred očima njihovi stavovi i njihova retorika postaju sve radikalniji. Tekući politički zastoj u Sjevernoj Irskoj nije jedini kontinuitet od Johnsona ka Truss.

