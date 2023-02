Netanyahu: Vojna akcija protiv Irana bit će sve teža što se duže bude čekalo, a čekamo jako dugo

foto: N1

Premijer Izraela Benjamin Netanyahu kazao je da je vojna akcija najbolji način da se odvrate iranske nuklearne ambicije i da je to sve teže učiniti što se duže čeka, piše The Jerusalem Post.

“Jedina stvar koja je vjerodostojno zaustavila problematične nacije da razviju nuklearno oružje je vjerodostojna vojna prijetnja ili kredibilna vojna akcija”, rekao je Netanyahu.

On smatra da se čekalo “jako dugo”.

“Možete to upariti sa slabim ekonomskim sankcijama, ali to nije dovoljan uslov. Neophodan uslov, a često i dovoljan uslov je kredibilna vojna akcija. Što duže čekate, to postaje teže”, dodao je.

Kazao je također da su historijski gledano nuklearne ambicije Iraka i Sirije bile osujećene izraelskom vojnom silom. Dodao je i da je Libija odustala od potrage za nuklearnim oružjem iz straha od američkog napada.

Netanyahu je govorio samo nekoliko dana nakon što su se pojavili izvještaji da je Iran povećao svoje obogaćivanje uranijuma na 84 posto.

“Mogu vam reći da ću učiniti sve što je u mojoj moći da spriječim Iran da nabavi nuklearno oružje. To nije samo izraelski interes; to je američki interes; to je u interesu cijelog svijeta”, rekao je on na konferenciji.

klix.ba