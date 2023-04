Nova Forbesova lista: Deset najbogatijih ljudi 2023. godine

I ove godine Forbes Magazine objavio je listu najbogatijih ljudi svijeta. U poređenju sa prethodnim godinama ove godine je na prvom mjestu jedan Evropljanin.

Sljedeća rang lista daje pregled o deset najbogatijih ljudi na svijetu u 2023. godini. Teške okolnosti prošle godine uticale su i na milijardere. Prema Forbesu broj milijardera smanjio se od 2.668 u 2022. godini na 2.640 ove godine. Podaci se odnose na brojeve od Forbesa. Stanje rang liste je 30.mart 2023.

1.mjesto: Bernard Arnault

Francuz i predsjednik LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), Bernard Arnault, je sa svojom procijenjenom imovinom od 211 milijardi američkih dolara najbogatiji čovjek svijeta. Arnault je počeo 1980 – tih godina investirati u preduzeća za proizvodnju luksuzne robe i stekao je konačno udjele u preduzećima kao Christian Dior i Louis Vuitton. Arnault je 1989. imenovan predsjednikom LVMH i vodio je preduzeće ka izuzetnom rastu i uspjehu. Danas LVMH posjeduje više od 70 marki među kojima su Louis Vuitton, Dior, Fendi, Givenchy, Bulgari i mnoge druge. Arnault je poznat i po svojoj filantropiji i svojoj podršci umjetnosti i kulturi u Francuskoj.

2. mjesto: Elon Musk

Sa procijenjenom imovinom od 180 milijardi američkih dolara Elon Musk našao se na drugom mjestu rang liste. Američki preduzetnik koji je prije svega poznat kao predsjednik Tesle, SpaceX i The Boring Company poznat je i po svome istraživačkom duhu i svojoj ekscentričnoj ličnosti. Osim toga on je 2022. godine kupio službu kratkih vijesti Twitter.

3. mjesto: Jeff Bezos

Na trećem mjestu stoji, sa procijenjenom imovinom od 114 milijardi dolara bivši šef Amazona, Jeff Bezos. Pored vođenja svoga najuspješnijeg preduzeća – Amazona – Bezos je investirao u druga preduzeća i vlasnik je Washington Posta. On se 2021. povukao kao predsjednik Amazona ali otada ipak funkcioniše kao izvršni direktor preduzeća. Bezos je poznat za svoj angažman za svemirski program i Blue Origin, preduzeće za svemirski program koje je osnovao 2000. godine. On je poznati filantrop i donirao je velike sume za dobrotvorne svrhe.

4. mjesto: Larry Ellison

Amerikanac Larry Ellison sa procijenjenom imovinom od 107 milijardi dolara stoji na četvrtom mjestu rangliste. Ellison je američki preduzetnik i investitor koji je prije svega poznat kao suosnivač i nekadašnji predsjednik Oracle, jednog od globalno vodećih preduzeća u području softvera i banke podataka. Ellison je dugo bio predsjednik Oracle i vodio je preduzeće kroz mnoge uspješne godine. On je i poznati filantrop i donirao je velike svote za različite dobrotvorne svrhe, posebno u području medicinskog istraživanja.

5. mjesto: Warren Buffett

Warren Buffett je američki investitor, preduzetnik i filantrop, koji prije svega poznat kao predsjednik Berkshire Hathaway, jednog od najvećih i najuspješnijih konglomerata u svijetu. Sa procijenjenom imovinom od 106 milijardi dolara on se nalazi na petom mjestu rang liste. U toku godina Buffet je kao investitor ostvario bilans uspjeha vrijedan pažnje i važi kao jedan od najuspješnijih investitora svih vremena. On je poznat po svojoj strategiji “Value Investing”, po kojoj on traži preduzeća koja su nisko vrjednovana ali imaju visoki potencijal rasta. Pored svoje aktivnosti u Berkshire Hathaway Buffet je i poznati filantrop i donirao je velike sume za razne dobrotvorne svrhe.

6. mjesto: Bill Gates

Kao suosnivač i nekadašnji predsjednik Microsofta Bill Gates, sa procijenjenom imovinom od 104 milijarde dolara stoji na šestom mjestu rang liste. Gates je 2008. napustio Microsoft da bi se potpuno posvetio svojim filantropskim aktivnostima. On je zajedno sa svojom tadašnjom suprugom Melindom Gates osnovao Bill & Melinda Gates Foundation, jednu od najvećih dobrotvornih organizacija svijeta, koja se zalaže za zdravlje i obrazovanje ljudi.

7. mjesto: Michael Bloomberg

Sa procijenjenom imovinom od 94,5 milijardi dolara Michael Bloomberg je na sedmom mjestu rang liste. Njegova imovina počiva na osnivanje Bloomberg LP, jednom od vodećih ponuđača finansijskih podataka i analiza, koga je on osnovao 1981. godine. Pored njegovog preduzetničkog uspjeha on je osim toga politički aktivan. Bio je od 2002. do 2013. gradonačelnik New York City.

8. mjesto: Carlos Slim Helu

Carlos Slim Helu je meksikanski preduzetnik i investitor koji poznat prije svega kao osnivač i predsjednik Grupo Carso, jednog diverzificiranog konglomerata preduzeća koja su aktivna u različitim područjima, između ostaloga u telekomunikacijama, finansijama, građevinarstvu i rudarstvu. Sa procijenjenom imovinom od 93 milijarde dolara on se nalazi na osmom mjestu rang liste. Jedno od njegovih najpoznatijih učešće je America Movil, vodeći ponuđač telekomunikacionih usluga u Latinskoj Americi.

9. mjesto: Mukesh Ambani

Indijski preduzetnik Mukesh Ambani sa procijenjenom imovinom od 83,4 milijarde dolara nalazi se na devetom mjestu rang liste. On je predsjednik Reliance Industries, jednog od najvećih indijskih koncerna koji djeluje u različitim oblastima – između ostalog petrohemije, rafinerije, telekomunikacije i trgovina na malo.

10. mjesto: Steve Ballmer

Nekadašnji predsjednik Microsofta je sa imovinom od 80,7 milijardi dolara na desetom mjestu rang liste. On je bio od 2000. do 2014. predsjednik preduzeća i značajno uključen u razvoj i marketing proizvoda kao što su Windows, Office i Xbox. Nakon svoga odlaska iz Microsofta Ballmer je postao vlasnik Los Angeles Clippersa i osnovao je Ballmer Group, dobrotvornu organizaciju koja se zalaže za potporu porodicama i djeci u ekonomski teškoj situaciji.

finanzen.net